Гордлевский, Владимир Александрович

Гордле`вский, Владимир Александрович (25.09[07.10].1876, Свеаборг, Финляндия — 10.09.1956, Москва) — крупнейший российский, советский тюрколог, автор множества работ по тюркскому языкознанию, филологии, истории, фольклористике и этнографии. Закончил историко-филологический факультет Московского университета в 1899. Затем был командирован в Турцию и Сирию для совершенствования восточных языков, в 1905—1906 слушал лекции в Париже. Накопленный во время этих и последующих поездок по районам Турции материал лег в основу работ по турецкой литературе и фольклору («Образцы османского народного творчества», 1916, «Из наблюдений над турецкой песнью», 1908, «Очерки по новой османской литературе», 1912, «Сказания и легенды, собранные в Турции в 1926 и 1928 гг.»). Многолетние изыскания Г. в области грамматики и лексикологии турецкого языка были обобщены им в «Грамматике турецкого языка» (1928). Столь же фундаментальным трудом в области изучения средневековой истории Турции является монография Г. «Государство Сельджукидов Малой Азии» (1941). Внимание Г. привлекала и современная ему Турция — как литературная жизнь страны, в том числе вопросы распространения русской литературы в Турции (очерки «Пушкин в Турции», «Чехов в Турции», «Турки о Толстом» являются первыми научными исследованиями в этой области), так и культура и быт народов. Статьи и очерки о новой и новейшей истории объединены в его труде «Силуэты Турции». С 15 мая 1925 — профессор , в 1929 избран членом-корреспондентом АН СССР (с 1946 — действительный член). С 1920 по 1933 Г. руководил восточным отделом Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Являясь научным сотрудником этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Восточной комиссии РАО (до 1917), институтов РАНИОН (до 1930) и Института востоковедения АН СССР (1938—1956), Г. также преподавал в Лазаревском институте живых восточных языков — МИВ (1907—1948), МГУ (1921—1929), Военной академии РККА (1921—1939), Институте внешней торговли МВТ СССР (1945—1950). Библиотека ученого, переданная по его завещанию в Институт востоковедения РАН (Москва), явилась основой Мемориального кабинета-библиотеки им. академика В. А. Гордлевского. Соч.: Очерки по новой османской литературе. М., 1912; Грамматика турецкого языка. М., 1928; Турецко-русский словарь. М., 1931 (ред.); Государство Сельджукидов Малой Азии. М., 1941; Избранные сочинения. В 4-х т. М., 1960—1968.