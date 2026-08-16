ГОРДЕЕВ ФЕДОР ГОРДЕЕВИЧ

ГОРДЕ́ЕВ ФЕ́ДОР ГОРДЕ́ЕВИЧ - российский скульп­тор .

Ро­дил­ся в се­мье «Сар­ско­го се­ла дво­ро­во­го скот­ни­ка». Учился в петербургской Академии Художеств (1759-1767 годы) у Н. Ф. Жилле; в 1767-1769 годах был пенсионером Академии Художеств в Париже (занимался у Ж. Б. Лемуана), в 1769-1772 годах - в Риме. За рельеф «Меркурий, отдающий новорождённого Бахуса на воспитание нимфам» получил звание академика петербургской Академии Художеств (1776 год). Преподавал там же с 1773 года (профессор с 1782 года, адъюнкт-ректор с 1794 года, ректор скульптуры с 1802 года).

В ран­нем твор­че­ст­ве Гордеева чув­ст­ву­ет­ся влия­ние ба­рок­ко («Про­ме­тей», 1769 год), впо­след­ст­вии стал од­ним из ве­ду­щих мас­те­ров русского клас­си­циз­ма . Создавал преимущественно монументально-декоративную скульптуру: руководил работами по убранству фасада и интерьеров зданий Академии Художеств (1784-1785 годы) и Старого Эрмитажа (1785-1787 годы), Казанского собора (северный портик, 1804-1807 годы) в Санкт-Петербурге, Останкинского дворца близ Москвы (1794-1796 годы). Занимался установкой в Санкт-Петербурге памятника Петру I работы Э. М. Фальконе (открыт в 1782 году) и монумента А. В. Суворову работы М. И. Козловского (открыт в 1801 году). По его восковым моделям античных статуй и бюстов отливались бронзовые скульптуры для парков Царского Села, Павловска, Петергофа.

Автор ряда надгробий (мрамор) - князя Н. М. Голицыной (барельеф, 1780 год), князя Д. М. Голицына (1799 год, оба - научно-исследовательский Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Москва), генерал-фельдмаршала А. М. Голицына (1788 год; в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры).

Иллюстрации:

Ф. Г. Гор­де­ев. «Про­ме­тей».Сви­нец (галь­ва­но­плас­ти­ка). От­лив 19 в. с гип­со­во­го ори­ги­на­ла 1769. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.