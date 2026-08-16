ГОРДЕЕВ ФЕДОР ГОРДЕЕВИЧ
ГОРДЕ́ЕВ ФЕ́ДОР ГОРДЕ́ЕВИЧ - российский скульптор.
Родился в семье «Сарского села дворового скотника». Учился в петербургской Академии Художеств (1759-1767 годы) у Н. Ф. Жилле; в 1767-1769 годах был пенсионером Академии Художеств в Париже (занимался у Ж. Б. Лемуана), в 1769-1772 годах - в Риме. За рельеф «Меркурий, отдающий новорождённого Бахуса на воспитание нимфам» получил звание академика петербургской Академии Художеств (1776 год). Преподавал там же с 1773 года (профессор с 1782 года, адъюнкт-ректор с 1794 года, ректор скульптуры с 1802 года).
В раннем творчестве Гордеева чувствуется влияние барокко («Прометей», 1769 год), впоследствии стал одним из ведущих мастеров русского классицизма. Создавал преимущественно монументально-декоративную скульптуру: руководил работами по убранству фасада и интерьеров зданий Академии Художеств (1784-1785 годы) и Старого Эрмитажа (1785-1787 годы), Казанского собора (северный портик, 1804-1807 годы) в Санкт-Петербурге, Останкинского дворца близ Москвы (1794-1796 годы). Занимался установкой в Санкт-Петербурге памятника Петру I работы Э. М. Фальконе (открыт в 1782 году) и монумента А. В. Суворову работы М. И. Козловского (открыт в 1801 году). По его восковым моделям античных статуй и бюстов отливались бронзовые скульптуры для парков Царского Села, Павловска, Петергофа.
Автор ряда надгробий (мрамор) - князя Н. М. Голицыной (барельеф, 1780 год), князя Д. М. Голицына (1799 год, оба - научно-исследовательский Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Москва), генерал-фельдмаршала А. М. Голицына (1788 год; в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры).
Иллюстрации:
Ф. Г. Гордеев. «Прометей».Свинец (гальванопластика). Отлив 19 в. с гипсового оригинала 1769. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.