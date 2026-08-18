ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА МИННА КАРЛОВНА

ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА МИННА КАРЛОВНА - пер­вая русская жен­щи­на-ста­ти­стик, эко­но­мист , ор­га­ни­за­тор жен­ско­го профессионального об­ра­зо­ва­ния, пи­са­тель­ни­ца .

Ро­ди­лась в се­мье вра­ча, по­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Сда­ла эк­за­мен на зва­ние учи­тель­ни­цы. С 1860 года в Москве, преподавала в ремесленных школах для девушек, в Московском (Николаевском) институте благородных девиц. В 1880-е годы по поручению Московской губернской земской управы впервые в России провела статистическое исследование женских кустарных промыслов в Московской губернии. В 1887 году на свои средства открыла женское профессиональное училище с общеобразовательным отделением (готовило девушек к обучению на отделении учительниц рукоделия и воспитательниц). Также в училище были профессиональные курсы для взрослых женщин (кройка и шитьё, рукоделие, домоводство, счетоводство). С середины 1890-х годов до 1917 года возглавляла комиссию по обучению женским ремёслам Московского общества распространения технических знаний при Политехническом музее. В журнале «Отечественные записки» печатала очерки «По деревням» (1881-1889 годы).

Сочинения:

Кру­жев­ной про­мы­сел // Сбор­ник ста­ти­сти­че­ских све­де­ний по Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. 1880. Т. 6. Вып. 2;

Про­ти­во­дей­ст­вие ни­щен­ст­ву // Рус­ская мысль. 1885. Кн. 8;

Über die russische Spitzenindustrie. B., 1886;

Жен­ское про­фес­сио­наль­ное об­ра­зо­ва­ние по­сле 2-го съез­да. М., 1903;

Ко­мис­сия по жен­ским ре­мес­лам при По­ли­тех­ни­че­ском му­зее в Мо­ск­ве. М., 1904;

[Пе­ре­пис­ка Гор­бу­но­вой с Эн­гель­сом] // К. Маркс, Ф. Эн­гельс и ре­во­лю­ци­он­ная Рос­сия. М., 1967.