ГОРБАТОВ

ГОРБА́ТОВ. Го­род в Рос­сии, на за­па­де Ни­же­го­род­ской области, в Пав­лов­ском районе. Население 2,4 тысяч человек (2006 год).

Расположен на правом берегу реки Ока, в 12 км от железнодорожной станции Ворсма. С XVI века известна деревня Мещерская Поросль, из которой со временем образовались Мещерская слобода и село Горбатово (с 1672 года; от фамилии князя А. Б. Гор­ба­то­го-Шуй­ско­го , ко­то­рый в XVI века вла­дел эти­ми зем­ля­ми). В 1779 году они объ­е­ди­не­ны в го­род Горбатов. В 1779–1919 годы уезд­ный го­род Ни­же­го­род­ской губернии (до 1796 года Ни­же­го­родское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В конце XIX века бы­ло раз­ви­то про­изводство ка­на­тов и ве­рё­вок. В 1922–1929 годы во­ло­ст­ной центр Пав­лов­ско­го уезда Ни­же­го­род­ской губернии. С 1929 года в со­ста­ве Пав­лов­ско­го района Ни­же­го­род­ско­го (с 1932 года Горь­ков­ский) края, с 1936 года Горь­ков­ской (с 1990 года Ни­же­го­род­ская) область.

В го­ро­де с пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой со­хра­ни­лись: Тро­иц­кий со­бор (1813 год); цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех Скор­бя­щих Ра­дость» (1858 год); бывшая единоверческая Успенская церковь (1898 год); жилые дома в стиле классицизма (1-я половина XIX века).

Ве­ду­щее пред­при­ятие – «Мит­ра» (ос­но­ва­но в 1863 году как ка­нат­но-ве­рё­воч­ная фаб­ри­ка, с 1993 года современное название; кру­чё­ные из­де­лия из на­ту­раль­ных и син­те­тических во­ло­кон); про­изводство су­ве­нир­ной про­дук­ции (пе­ро­чин­ные но­жи) и другое. Горбатов сла­вит­ся са­да­ми, в том числе виш­нё­вы­ми (так называемая гор­ба­тов­ская виш­ня).

В окрестностях Горбатова - турбазы и пансионаты.

Иллюстрации:

Горбатов. Тро­иц­кий со­бор. 1813. Фото П. С. Павлинова.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)