ГОРБАЧЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
ГОРБАЧЕ́ВСКИЙ ИВА́Н ИВА́НОВИЧ - декабрист, подпоручик артиллерии (1825).
Из украинских дворян. Окончил Дворянский полк (1820 год). После смерти матери (1821 год) отказался от владения поместьем и предоставил землю в пользование крестьянам. За время службы в 8-й артиллерийской бригаде (Новоград-Волынск) сблизился с братьями П. И. и А. И. Борисовыми и в 1823 году был принят в созданное ими Общество соединённых славян. В августе - сентябре 1825 года совместно с П. И. Борисовым участвовал в переговорах с представителями Васильковской управы Южного общества декабристов С. И. Муравьёвым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым об объединении обоих обществ. Поддерживал идею уничтожения императорской фамилии; включил себя в число лиц, намечавшихся для покушения на императора Александра I. В дни восстания Черниговского полка 1825 вместе с другими офицерами пытался поднять соседние воинские части.
Арестован 20.1(1.2).1826 года, осуждён по первому разряду и приговорён по конфирмации к пожизненной ссылке на каторжные работы (с лишением чинов и дворянства), которую отбывал в Чите и Петровском Заводе. В 1832 году срок ссылки сокращён до 15 лет, в 1835 году - до 13 лет. В 1839 году Горбачевский оставлен на поселении при Петровском Заводе. По случаю коронации императора Александра II амнистирован (1856 год), но остался жить в Петровском Заводе. Помогал выходившим на поселение декабристам, организовал общественную библиотеку (1864 год). По ходатайству племянников (сыновей сестры) получил разрешение жить в Санкт-Петербурге под секретным надзором (март 1863 года), чем не воспользовался. Мировой посредник Петровского горного округа (1864 год). Автор «Записок» (впервые опубликованы в 1882 году в журнале «Русский архив», отдельной книгой издавались в 1916, 1925 и 1963 годах).
Иллюстрации:
И. И. Горбачевский. Акварель Н. А. Бестужева. 1837. Собрание И. С. Зильберштейна. Музей личных коллекций (отдел Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва). Архив БРЭ