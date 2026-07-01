ГОРБАЧЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 2 марта 1931 года в с. Привольном Медведенского района Ставропольского края в крестьянской семье. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991), лауреат Нобелевской премии мира (1990), основоположник нового мышления в мировой политике, один из самых известных государственных деятелей в мировой истории.

Начало карьеры

Трудовую деятельность начал с 15 лет, работая вместе с отцом на комбайне; за выдающиеся результаты при сборе урожая был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1949). Закончил школу с серебряной медалью (1950); в школьном театре успешно играл роли из русской классики, в частности, «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. В 1950 поступил, а в 1955 закончил юридический факультет МГУ; член КПСС с 1952 года. В университете познакомился с Раисой Максимовной Титаренко, ставшей его женой. По окончанию университета получил распределение в прокуратуру Ставропольского края, в которой проработал всего 10 дней; из прокуратуры ушел на освобожденную комсомольскую работу. В комсомоле проявил себя как исключительно успешный организатор, стремительно продвигаясь по карьерной лестнице. В 1961-1962 гг. – первый секретарь крайкома ВЛКСМ. В октябре 1961 г. – делегат ХХII съезда КПСС; с 10 апреля 1970 г., по согласованию с членами Политбюро и персонально с Л. И. Брежневым, назначен первым секретарем крайкома КПСС. В те годы пользовался деятельной поддержкой секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Ф. Д. Кулакова, опекавшему молодого партийного работника. С 1971 г. – член ЦК КПСС. Судьбоносным моментом для последующей карьеры Горбачева было его знакомство с влиятельнейшим членом Политбюро, Председателем КГБ СССР Ю. В. Андроповым, в течение многих лет отдыхавшим на курорте в городе Железноводске Ставропольского края. Именно Андропов увидел в местном партийном лидере огромный политический потенциал и фактически инициировал идею постепенного перевода Горбачева в Москву. По словам Горбачева, Андропов искренне симпатизировал ему; несмотря на разницу в возрасте, между ними возникли товарищеские отношения. «При всей сдержанности Андропова, я ощущал его доброе отношение, даже когда, сердясь, он высказывал в мой адрес замечания», – пишет в книге своих воспоминаний М. С. Горбачев. С симпатией к Горбачеву относился и «серый кардинал» брежневского Политбюро М. А. Суслов. «Дорогу в Москву» для Горбачева открыла неожиданная смерть его давнего покровителя, Ф. Д. Кулакова, отвечавшего в Политбюро за сельское хозяйство. По инициативе Ю. В. Андропова, 17 сентября 1978, на железнодорожной станции Минеральные Воды состоялась так называемая встреча «четырех генсеков» – действующего партийного лидера, Л. И. Брежнева, ехавшего на поезде в отпуск, и трех будущих генсеков – Ю. В. Андропова, находившегося на отдыхе в Железноводске; К. У. Черненко и главы Ставропольского края – М. С. Горбачева. Как вспоминал Горбачев, фактически эта встреча была «смотрины» Горбачева как потенциального кандидата на перевод в Москву на ставшее вакантным после смерти Кулакова место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. 27 ноября 1978 г. на Пленуме ЦК КПСС Горбачев был избран секретарем ЦК, а уже через год, 27 ноября 1979 г. становится кандидатом в члены Политбюро; а год спустя (21 октября 1980 г.) – членом Политбюро ЦК КПСС, сделав таким образом стремительную партийную карьеру в Москве. Горбачев отличался исключительной работоспособностью, исполнительностью, а также прирожденной ловкостью в аппаратных интригах. Колоссальное природное обаяние Горбачева, его неиссякаемое красноречие, кипучая энергия, удивительная, по меркам брежневского политбюро, молодость, способствовали дальнейшему продвижению Горбачева по служебной лестнице. Многолетний успешный альянс с Андроповым также сыграл немалую роль в карьере будущего генсека.

Политический взлет

После кончины Брежнева, последовавшей 10 ноября 1982 г., на пост генсека был избран Андропов, при котором Горбачев из «рядового» члена Политбюро превратился в одного из вероятных претендентов на власть. По некоторым сведениям, в роли своего преемника Андропов видел именно Горбачева. Несмотря на то, что позиции Горбачева в Политбюро за короткое время правления Андропова резко усилились, так называемая «брежневская гвардия» – Д. Ф. Устинов, Н. А. Тихонов, К. У. Черненко, В. В. Гришин, В. В. Щербицкий, М. С. Соломенцев, А. А. Громыко – еще не видела Горбачева в роли партийного лидера; после смерти Андропова (9 февраля 1984 г.) на пост генсека был выдвинут смертельно больной К. У. Черненко, избрание которого обеспечило столь желанную для кремлевских «старцев» преемственность. Вместе с тем за год правления Черненко, по состоянию здоровья неспособного выполнять обязанности главы государства, Горбачев становится фактически вторым человеком в государстве, проводя во время болезни Черненко заседания секретариата ЦК. Именно за время правление Черненко в партийном аппарате сложилось устойчивое мнение, что Горбачев по своим качествам может справиться с ролью партийного лидера. После смерти Черненко старейшиной Политбюро А. А. Громыко Горбачев был выдвинут на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Выдвижение это состоялось по предварительной договоренности между Горбачевым и Громыко. Посредниками в этих тайных переговорах выступили со стороны Горбачева академик Е. М. Примаков и ближайший единомышленник Михаила Сергеевича - А. Н. Яковлев, а со стороны Громыко его сын – Анатолий Анатольевич. Фактически Громыко пообещал Горбачеву свою поддержку в обмен на обещание последнего выдвинуть его на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, т. е. официального главы Советского государства. Несмотря на различного рода версии, согласно которым у Горбачева были серьезные конкуренты (Г. В. Романов, В. В. Гришин и В. В. Щербицкий), реальной опасности для него они не представляли. Романов был еще в брежневское время серьезно скомпрометирован запущенной по инициативе КГБ сплетней о невероятно пышной свадьбе его дочери; Гришин был уже стар и обладал отрицательной харизмой; Щербицкий же упустил свой шанс стать генсеком сразу же после смерти Брежнева, который, вроде бы, собирался его выдвинуть себе на замену, но не успел это сделать. Кроме того, не только страна, но и партийные круги устали от «гонок на катафалках» и желали видеть в роли лидера молодого и инициативного Горбачева, а не кого-либо из постылых «старцев». 11 марта 1985 г. Горбачев был избран Генеральным Секретарем ЦК КПСС.

На посту Генерального секретаря

Свою деятельность на посту генсека Горбачев начал необычайно активно.

Уже в апреле 1985 г. Горбачевым был выдвинут лозунг ускорения темпов социально-экономического развития СССР, целью которого было пресечение стагнации советской экономики и поворот к оживлению экономических процессов и наполнения рынка потребительскими товарами, росту уровня благосостояния советских граждан. Лозунг этот, сам по себе правильный, практических результатов не дал. Не менее значимой в советском обществе была проблема алкоголизации населения, вызвавшая буквально поток писем в ЦК КПСС от женской части населения страны с требованием ограничить продажу спиртного. Несмотря на то, что проблема эта обсуждалась еще при Брежневе, старт антиалкогольной кампании был дан именно при Горбачеве, за что Михаил Сергеевич заслужил от народа ироническое прозвище «минеральный секретарь». Антиалкогольная кампания, в основе которой лежала правильная идея, в итоге превратилась в трагифарс, способствовала резкому росту производства самогоноварения, смерти граждан от суррогатных напитков и огромным убыткам. Спустя год после прихода к власти, в апреле 1986 г., выступая в г. Тольятти, Горбачев впервые произносит слово перестройка, ставшее определением горбачевской эпохи. По словам Горбачева, «перестройкой надо было решать проблему выхода страны из тоталитаризма. Мы хотели общества, в котором присутствовали бы общечеловеческие ценности. А это значит – справедливость и солидарность, христианские и демократические идеи и понятия. Мы открыли путь, чтобы идти дальше. Сделали то, что надо было сделать: дали свободу, гласность, политический плюрализм, дали демократию. Мы сделали свободным человека. Мы дали возможность выбора в условиях гражданской свободы, свободы совести, мысли и слова. И думаю, что в эти рамки укладывается и демократическое понимание социализма». В апреле 1986 г. на Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина произошла авария, последствия которой были крайне серьезными: вплоть до настоящего момента уровень радиации в районе аварии во много раз превышает запредельный. Выдающуюся роль в последствии ликвидации аварии сыграл председатель Совета министров СССР, незадолго до того назначенный Горбачевым на этот пост, Н. И. Рыжков. В 1988 г. проявил колоссальную энергию при оказании помощи пострадавшей от страшного землетрясения Армении, за что в 2008 г. был награжден высшей наградой республики – званием Национального Героя Армении.

Перестройка и Горбачев

Одним из главных элементов политики перестройки стала политика гласности, т. е. фактического снятия партийной цензуры на произведения литературы, прессу, кинематограф и музыку. Гласность отвечала потребностям общества; фактическим лозунгом миллионов людей стала строка из песни группы «Кино» «Мы ждем перемен!» В Советский Союз вернулись произведения Н. А. Бердяева, И. С. Шмелева, после долгих лет пребывания в редакторском столе был наконец опубликован роман А. Н. Рыбакова «Дети Арбата». Советские читатели получили возможность познакомиться со знаменитыми «Очерками русской смуты» вождя Белого движения генерала А. И. Деникина. Еще одним проявлением политики перестройки стало снятие запрета на открытие частных кооперативных магазинов, в которых был шире ассортимент продуктов, но были цены, несопоставимо более высокие, чем в государственных магазинах, и потому недоступные для обычного обывателя. Вместе с тем именно в период перестройки дефицит продуктов питания и потребительских товаров дошел до абсолюта, очереди за хлебом и табачными изделиями стали атрибутом конца 1980-х – начала 1990-х гг.

Внешняя политика при Горбачеве

С момента своего прихода к власти Горбачев огромное внимание уделял вопросам внешней политики. Горбачев и его министр иностранных дел Э. А. Шеварднадзе с небывалой сравнительно с предыдущим временем активностью проводит встречи с американским президентом Р. Рейганом, затем с его преемником Дж. Бушем-старшим. Всего за время своего пребывания у власти Горбачев 11 раз встречался с американскими президентами. Результатом этих встреч (Женева, Рейкьявик, Москва, Мальта и др.) стало подписание целого ряда важнейших соглашений в области разоружения. В 1989 г. ограниченный контингент советских войск завершил выход из Афганистана, положив тем самым конец афганской войне. Также СССР фактически устранился от вмешательства в дела стран Восточной Европы, исключая свое вооруженное вмешательство в «бархатные революции». Именно Горбачев сыграл определяющую роль в вопросе об объединении Германии в 1990 г. Фактически задумка Горбачева сводилась к внеблоковому статусу Германии, что, по его словам, было зафиксировано на словах, а не на бумаге, на переговорах с германским канцлером Г. Колем. Вместе с тем, несмотря на очевидное снижение напряженности в отношениях СССР со странами Западной Европы и США, фактически Советский Союз пошел лишь на односторонние уступки, способствовавшие ликвидации Организации Варшавского договора и дальнейшему расширению НАТО на восток. Разработанная Горбачевым и его советниками концепция нового мышления в международной политике, предполагавшая во внешней политике опору на общечеловеческие ценности, хотя и способствовала необычайной популярности Горбачева в мире, «горбимании», на деле практических результатов не имела, поскольку не принимала в расчет традиционное для англосаксонского мира стремление к мировой гегемонии и являлась по сути своей политическим идеализмом. Сам же Горбачев считает, что главным результатом нового мышления стало «прекращение холодной войны. Пришел к концу длительный и потенциально смертельно опасный период мировой истории, когда все человечество жило под постоянной угрозой ядерной катастрофы. Уже несколько лет идет спор о том, кто выиграл и кто проиграл в холодной войне. Сама подобная постановка вопроса – не что иное, как дань сталинистской догматике. По здравому смыслу – выиграли все. Произошла консолидация основ мира на планете. Отношения с государствами – как Востока, так и Запада – были введены в нормальное, неконфронтационное русло. Был проложен путь к равноправному партнерству, отвечающему интересам всех, и прежде всего – нашим национально-государственным интересам…». На деле же Советский Союз не просто перестал быть одной из двух сверхдержав, но и перестал существовать. Популярность же Горбачева в мире была обратно пропорциональна его непопулярности в собственной стране, видевшей во внешней политике своего лидера открытое капитулянтство.

Национальный вопрос при Горбачеве

Эпоха Горбачева совпала и с резким ростом национализма в советских республиках, выразившемся в образовании националистических народных фронтов в республиках Закавказья и Прибалтики; максимально жесткой реакции государства на сепаратистские вспышки, приведшие к кровопролитию. (Тбилиси, Баку, Вильнюс). Налицо существовало противоречие между миротворческой внешней политикой Горбачева и его внутренней политикой, направленной на даже силовое сохранение единого государства.

Горбачев и распад СССР

Наглядным проявлением политики перестройки стал I Съезд народных депутатов в СССР, ставший настоящим торжеством свободы слова. Вся страна получила возможность в прямом эфире увидеть выступления депутатов Г. Х. Попова, А. А. Собчака, А. Д. Сахарова, Б. Н. Ельцина, Ю. Н. Афанасьева. Многие из депутатов смогли сделать блестящую политическую карьеру. Несмотря на то, что Горбачев был избран Председателем Президиума Верховного Совета (1989), а затем и Президентом СССР (1990), его популярность стремительно снижалась, в то время как популярность его главного оппонента – бывшего кандидата в члены Политбюро Б. Н. Ельцина, прежнего выдвиженца Горбачева – стремительно возрастала. К концу 1990 г., на фоне «парада суверенитетов» республик, со всей очевидностью стало очевидно, что на повестке дня стоит вопрос о сохранении СССР как единого государства. В этой ситуации весной 1991 г. Горбачевым было инициировано проведение первого и единственного в истории СССР всесоюзного референдума по вопросу о сохранении СССР как обновленной федерации суверенных государств. На вопрос «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» 78% граждан, принявших участие в голосовании, ответили утвердительно, что было воспринято Горбачевым как его личная политическая победа.

К весне 1991 г. налицо существовало несколько конфликтов с президентом СССР, среди которых следует выделить 1) возрастающую напряженность в отношениях со сверхпопулярным Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным; 2) фактическое размежевание союзных республик с союзным центром; 3) конфликтные отношения Горбачева с консервативным крылом советского руководства в лице его ставленников – Председателя КГБ СССР В. А. Крючкова, министра обороны СССР Д. Т. Язова, министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго и целым рядом других советских и партийных деятелей; 4) кроме того, популярность Горбачева как главы государства и доверие к нему как к лидеру со стороны населения стремительно падали.

Вскоре после всесоюзного референдума началась работа по подписанию нового союзного договора, начался так называемый Новоогаревский процесс, в котором принимали участие 9 республик плюс союзный центр (представлял его М. С. Горбачев) как самостоятельный участник дискуссий. К лету 1991 г. эти переговоры стали известны как переговоры по схеме 9+1. В ходе заседаний стороны пришли к идее преобразования СССР в ССГ (Союз суверенных государств; также в народе ССГ расшифровывали как союз спасения Горбачева). ССГ предполагался как замена мощного централизованного государства – СССР – на более мягкое, с более слабой властью центра и большими, чем прежде, правами республик. На 20 августа 1991 г. было намечено подписание нового Союзного договора, помешал этому августовский путч.

18 августа 1991 г. на президентскую дачу в Форосе (Крым) прибыла делегация из Москвы (В. И. Болдин, В. И. Варенников, О. Д. Бакланов, О. С. Шенин, в фактически ультимативной форме потребовавшие от президента введения чрезвычайного положения в стране. По целому ряду свидетельств, Горбачев от этого отказался. На протяжении нескольких дней президент был отключен от связи и фактически изолирован в Форосе. 19 августа 1991 г. по всесоюзному телевидению и радио было объявлено о создании Государственного комитета по Чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), при этом подчеркивалась «невозможность» исполнения М. С. Горбачевым своих полномочий из-за болезни. Фактически в стране произошел государственный переворот, а вице-президент СССР Г. И. Янаев возложил на себя обязанности президента СССР. В истории эти события остались под названием августовский путч 19-21 августа 1991 г. Несмотря на то, что формально ГКЧП возглавил Г. И. Янаев, фактическим руководителем заговора был председатель КГБ СССР В. А. Крючков. В ГКЧП, помимо Янаева и Крючкова, вошли Д. Т. Язов, О. Д. Бакланов, Б. К. Пуго, В. С. Павлов, О. С. Шенин, А. И. Тизяков, В. А. Стародубцев. Секретариат ЦК КПСС в дни путча фактически занял нейтральную позицию; заместитель Горбачева по партии В. А. Ивашко лишь 20 августа заявил о необходимости встречи с Горбачевым. В значительной степени провал путча был обеспечен смелой и решительной позицией президента РСФСР Б. Н. Ельцина, заявившего о том, что считает все распоряжения ГКЧП антиконституционными. По сути своей, уже к утру 21 августа путч провалился. Проливать кровь руководители ГКЧП были не готовы. 22 августа 1991 г. Горбачев возвращается в Москву. Подлинным триумфатором августовских событий был Ельцин. С момента возвращения в Москву власть начала уходить у Горбачева из-под ног. Фактически он был безвластным президентом расползающейся страны. Под давлением общественности и Ельцина, 24 августа 1991 г. Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС. В свою очередь, союзный договор был торпедирован; новоогаревский процесс приостановлен, новые переговоры уже шли по принципу превращения СССР в конфедерацию республик. К концу ноября 1991 г. переговоры, казалось бы, были близки к успеху, но 8 декабря 1991 г. было подписано знаменитое Беловежское соглашение трех руководителей славянских республик – Ельцина, Кравчука и Шушкевича о самораспуске СССР. Фактически это соглашение было антиконституционным; ключевую роль играло стремление лидеров республик избавиться от Горбачева, который в глазах Запада все еще оставался лидером в политическом поле СССР. После ратификации Беловежского соглашения, 25 декабря 1991 г. Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.

После отставки М. С. Горбачев участвовал в выборах-1996, но набрал на них меньше одного процента голосов избирателей. Глава основанного им фонда изучения политических процессов «Горбачев-фонда», автор большого числа статей на разные темы, книг и воспоминаний. Активно поддержал вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, заявив о том, что «пользуясь своим суверенитетом, Крым высказался за желание быть с Россией. А значит, это счастье. Это свобода выбора, без которой не должно быть ничего».

Основные сочинения М. С. Горбачева

Горбачев М. С. Августовский путч (причины и следствия). М.: Изд-во «Новости», 1991. – 96 с.: ил.

Горбачев М. С. Декабрь-91. Моя позиция. М.: Изд-во «Новости», 1992. 224 с.

Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В двух книгах. Кн. 1. М.: АО «Издательство «Новости», 1995. – 600 с.; Кн. 2. М.: АО «Издательство «Новости», 1995. – 656 с.

Горбачев М. С. Наедине с собой / М. Горбачев. – М.: Грин Стрит, 2012. – 688 с., ил.

Горбачев М.С., Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. - М : Политиздат, 1987. - 270, [1] с. ; 21 см

Горбачев М. С. Понять перестройку… Почему это важно сейчас / М. С. Горбачев. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 400 с.

Горбачев М. С. После Кремля. М.: Издательство «Весь Мир», 2014. – 416 с.

Горбачев М. С. Размышления о прошлом и будущем. – 2-е изд. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского отделения Горбачев-Фонда, 2002. – 336 с.

Мемуары

Александров-Агентов А.М., От Коллонтай до Горбачева : Воспоминания дипломата, советника А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева / Под общ. ред. И.Ф. Огородниковой. - М : Междунар. отношения, 1994. - 299 с. : портр. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 296-298

Байбаков Н. К., От Сталина до Ельцина / Н.К. Байбаков. - [2-е изд.]. - Москва : Нефть и газ, 2005. - 307 с., [8] л. портр., цв. портр. ; 25 см

Бакланов О. Д., Космос - моя судьба : записки из "Матросской тишины" : [дневники, воспоминания] / Олег Бакланов. - Москва : Общество сохранения литературного наследия, 2012. - 25 см

Бобков Ф. Д., КГБ и власть / Филипп Бобков. - М : ЭКСМО Алгоритм-Книга 2003. - 410,[2] с.,[4] л. ил., портр. ; 21 см. - (Для служебного пользования)

Болдин В.И., Крушение пьедестала : Штрихи к портр. М.С. Горбачева. - М : Республика, 1995. - 445, [2] с., [4] л. ил. ; 22 см

Воротников В. И. Хроника абсурда: отделение России от СССР / Виталий Воротников. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. – 320 с. – (Суд истории).

Грачев А. Дальше без меня… Уход Президента. М.: Издательская группа «Прогресс – Культура», 1994. – 272 с.

Гришин В. В., Катастрофа, От Хрущева до Горбачева : [политические портреты. Мемуары] / Виктор Гришин. - Москва : Алгоритм Эксмо, 2010. - 269, [2] с. ; 21 см. - (Суд истории)

Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962 – 1986 гг.). М.: Автор, 1996. – 688 с.: ил.

Ельцин Б. Н., Записки президента : [размышления, воспоминания, впечатления...] / Борис Ельцин. - Москва : АСТ, 2006 (М. : Первая Образцовая типография). - 447 с., [48] л. цв. ил., портр. ; 24 см

Корниенко Г. М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 415 с.

Крючков В. А., Личное дело / Владимир Крючков. - М : ЭКСМО Алгоритм-книга, 2003. - 477, [2] с., [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Для служебного пользования)

Лукьянов А. И. Август 91-го. Был ли заговор? М.: Алгоритм; Эксмо, 2010. – 240 с.

Медведев В. А., В команде Горбачева : Взгляд изнутри. - М : Былина, 1994. - 239 с., [8] л. ил. ; 21 см

Медведев В. Т., Человек за спиной / В.Т. Медведев. - [2-е изд., доп]. - Москва : УП Принт, 2010. - 179, [4] c., [8] л. ил. : ил., портр. ; 23 см

Прокофьев Ю. А. До и после запрета КПСС. Первый секретарь МГК КПСС вспоминает… М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во ЭКСМО, 2005. – 288 с.: ил. – (Итоги советской эпохи).

Рыжков Н.И., Десять лет великих потрясений. - М : Ассоц. "Книга. Просвещение. Милосердие", 1995. - 574, [2] с., [24] л. ил. : портр. ; 21 см

Соломенцев М. С., Зачистка в Политбюро : как Горбачев убирал "врагов перестройки" / Михаил Соломенцев. - Москва : Эксмо Алгоритм, 2011. - 221, [2] с. ; 21 см. - (Суд истории) Суходрев В. М., Язык мой - друг мой : от Хрущева до Горбачева.. / В.М. Суходрев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : издательский дом ТОНЧУ, 2008. - 535, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Московская книга)

Фалин В. М., Без скидок на обстоятельства : [Полит. воспоминания] / Валентин Фалин. - М : Республика Современник, 1999. - 462 с., [6] л. портр. ; 21 см. - (Жестокий век: кремлевские тайны)

Чазов Е. И., Здоровье и власть : воспоминания кремлёвского врача / Евгений Чазов. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 413, [2] с., [8] с. ил., портр. ; 23 см. - (Наш XX век)

Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым: По дневниковым записям. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1993. – 528 с.

Шахназаров Г. Х. С вождями и без них. М.: Вагриус, 2001. 592 с.

Шеварднадзе Э. А. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания / Пер. с нем. Г. Леоновой. М.: Издательство «Европа», 2009. – 428 с.

Яковлев А. Н., Сумерки / Александр Яковлев; [Федер. программа книгоизд. России]. - М : Материк, 2003. - 687 с. : портр. ; 22 см.

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