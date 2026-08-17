Гораций Флакк (лат. Q. Horatius Flaccus), Квинт

Гора`ций Флакк (лат. Q. Horatius Flaccus), Квинт (08.12.65 до н. э., Венузия — 27.11.08 до н. э., Рим ) — древнеримский поэт. Биография восстанавливается из собственных произведений Г. Ф. и жизнеописания, составленного Светонием. Сын вольноотпущенника, получил образование в Риме и Афинах. В гражданской войне Г. Ф. выступил на стороне Брута. После поражения республиканцев и потери имения служил в Риме писцом квестора. В 38 до н. э. Вергилий и Варий представили Г. Ф. Меценату, с которым Г. Ф. связала пожизненная дружба . Подаренное Меценатом поместье в сабинской области дало Г. Ф. некоторую материальную независимость и возможность всецело посвятить себя поэзии. Август предлагал Г. Ф. должность личного секретаря, от которой тот отказался. Похоронен Г. Ф. рядом с могилой Мецената. В стихотворениях Г. Ф. затрагивается широкий круг общественных, мо- ральных и философских тем (Г. Ф был хорошо знаком с эпикурейской и стоической философией), в одах воспеваются любовь, дружба , радости умеренной и обеспеченной жизни («золотая середина»), дар и миссия поэта; несколько од — гимны богам. Вторая книга «Посланий» и «Послание к Пизонам» имеют главным предметом литературу и в особенности поэзию («самое прелестное и отрадное создание всей римской литературы» — Т. Моммзен). С молодости разочарованный в активной политической деятельности, Г. Ф. тем не менее выступает с резким осуждением гражданских распрей (в «Эподах» и «Одах») и воспевает Августа и его соратников (в «Одах»), видя в лице принцепса восстановителя мира после гражданских войн. Так называемые «Римские оды» (Carmina III. 1—6), провозглашающие надежду на искупление былых преступлений римлян, — наиболее яркое, хотя и не прямое, поэтическое высказывание в поддержку Августа и его общественной программы. По заданию Августа Г. Ф. написал «Юбилейный гимн», или «Столетнюю песнь» (Carmen saeculare) для исполнения хором мальчиков и девочек на Столетних играх (17 до н. э.). Обширное знакомство с греческой литературой сказывается во всем творчестве Г. Ф., из римской литературы для него особенно важны Луцилий и Лукреций. В «Одах» Г. Ф. использует формы, мотивы, темы и образы, заимствованные у великих греческих лириков архаической и классической эпохи (Алкея, Сапфо, Анакреонта, Пиндара, Вакхилида и др.) и в эллинистической поэзии, однако никогда не копирует образцы, а свободно обыгрывает их. Владение разными стилистическими регистрами, версификационная виртуозность, богатство эмоциональной палитры от высокой патетики до легкого юмора, сочетание чувствительности со способностью к отстраненно-рациональному взгляду на себя и окружающий мир снискали Г. Ф. славу величайшего римского поэта наряду с Вергилием; уже в Античности Г. Ф. стал школьным автором. Начиная с Петрарки, и особенно в эпоху классицизма, по влиянию на европейскую лирическую поэзию (а благодаря «Посланию к Пизонам» и на литературную теорию) Г. Ф. занимает первое место среди римских поэтов. Соч.: Q. Horati Flacci opera omnia rec. O. / Keller et A. Holder. Leipzig, 1864—1870; Q. Horati Flacci opera omnia ed. S. (=I.) Borszàk. Leipzig, 1984. Лит.: Альбрехт М. фон. История римской литературы. Т. 2. М. 2004. C. 781—812; Любжин А. И. Римская литература в России XVIII — начала XX века. М., 2007. С. 200—201; Busch W. Horaz in Rußland. München, 1964; The Cambridge Companion to Horace. Cambridge, 2007.