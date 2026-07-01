ГОРАЦИИ
ГОРА́ЦИИ (Horatii). В Древнем Риме старинный патрицианский род латинского происхождения.
От имени Горациев получила название территориальная триба (tribus Horatia). Сохранилось предание о поединке Горациев, братьев-тройняшек, с их кузенами Куриациями - тройняшками из города Альба-Лонга, заменившем по обоюдному согласию войну между этими городами. В поединке погибли все, кроме Публия Горация, который был встречен римлянами как герой. Он вошёл в Рим впереди войска, неся доспехи убитых противников. Увидев сестру, в знак печали распустившую волосы и оплакивавшую жениха - одного из погибших Куриациев, разгневанный Гораций убил её. За это ему полагалась смертная казнь. Отец выступил с оправданием сына, а царь Тулл Гостилий (VII век до нашей эры) передал дело на суд народного собрания, тоже оправдавшего обвинённого в убийстве. Это считается прецедентом применения права провокации (апелляции) – ius provocationis.
С конца VI века до нашей эры Горации проявляли себя доблестными сторонниками Республики; появились их разные ветви, включая плебейскую: Марк Гораций Пульвилл, коллега П. Валерия Попликолы по консулату 509 и 507 годы до нашей эры По жребию на следующий год после изгнания рода Тарквиниев из Рима (510 год до нашей эры) Гораций освятил храм Юпитера на Капитолии; Публий Гораций Коклес (Одноглазый), вероятно, брат предыдущего. Во время борьбы с этрусским царём Порсеной (508 год до нашей эры) держал с двумя соратниками оборону свайного моста через Тибр до его разрушения, преградившего путь этрускам, чем спас Рим. По одной версии, утонул, по другой - вплавь добрался до своих.
За доблесть римляне почтили его статуей на Комиции и наградили таким участком земли, какой он смог опахать за день с упряжкой волов (это стало традиционной надельной нормой); Гай Гораций Пульвилл, консул 477 и 457 годы до нашей эры, авгур (смотри Авгуры), храбро сражался с вольсками и этрусками; Марк Гораций Барбат (Бородатый), консул 449 года до нашей эры, вместе с коллегой Л. Валерием Потитом настоял на сложении полномочий децемвиров, опубликовал Двенадцати таблиц законы, провёл демократические законы (leges Valeriae-Horatiae) об обязательности постановлений плебейских собраний (plebiscita) для всех граждан после одобрения их сенатом, восстановлении неприкосновенности плебейских трибунов, попранной децемвирами, подтверждении права провокации (ius provocationis). Был удостоен триумфа за победу над вольсками.
Римский поэт Квинт Флакк Гораций к роду Горациев не относился.