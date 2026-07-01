ГОРАЦИИ

ГОРА́ЦИИ (Horatii). В Древ­нем Ри­ме ста­рин­ный пат­ри­ци­ан­ский род латинского про­ис­хо­ж­де­ния.

От имени Горациев получила название территориальная триба (tribus Horatia). Сохранилось предание о поединке Горациев, братьев-тройняшек, с их кузенами Куриациями - тройняшками из города Альба-Лонга, заменившем по обоюдному согласию войну между этими городами. В поединке погибли все, кроме Публия Горация, который был встречен рим­ля­на­ми как ге­рой. Он во­шёл в Рим впе­ре­ди вой­ска, не­ся дос­пе­хи уби­тых про­тив­ни­ков. Уви­дев се­ст­ру, в знак пе­ча­ли рас­пус­тив­шую во­ло­сы и оп­ла­ки­вав­шую же­ни­ха - од­но­го из по­гиб­ших Ку­риа­ци­ев, раз­гне­ван­ный Го­ра­ций убил её. За это ему по­ла­га­лась смерт­ная казнь. Отец вы­сту­пил с оп­равда­ни­ем сы­на, а царь Тулл Гос­ти­лий (VII век до нашей эры) пе­ре­дал де­ло на суд народного со­б­ра­ния, то­же оп­рав­дав­ше­го об­ви­нён­но­го в убий­ст­ве. Это счи­та­ет­ся пре­це­ден­том при­ме­не­ния пра­ва про­во­ка­ции (апел­ля­ции) – ius provocationis.

С конца VI века до нашей эры Горации проявляли себя доблестными сторонниками Республики; появились их разные ветви, включая плебейскую: Марк Гораций Пульвилл, коллега П. Валерия Попликолы по консулату 509 и 507 годы до нашей эры По жребию на следующий год после изгнания рода Тарквиниев из Рима (510 год до нашей эры) Гораций освятил храм Юпитера на Капитолии; Публий Гораций Коклес (Одноглазый), вероятно, брат предыдущего. Во время борьбы с этрусским царём Порсеной (508 год до нашей эры) держал с двумя соратниками оборону свайного моста через Тибр до его разрушения, преградившего путь этрускам, чем спас Рим. По одной версии, утонул, по другой - вплавь добрался до своих.

За доблесть римляне почтили его статуей на Комиции и наградили таким участком земли, какой он смог опахать за день с упряжкой волов (это стало традиционной надельной нормой); Гай Гораций Пульвилл, консул 477 и 457 годы до нашей эры, авгур (смотри Авгуры), храбро сражался с вольсками и этрусками; Марк Гораций Барбат (Бородатый), консул 449 года до нашей эры, вместе с коллегой Л. Валерием Потитом настоял на сложении полномочий децемвиров, опубликовал Двенадцати таблиц законы, провёл де­мо­кра­тические за­ко­ны (leges Valeriae-Horatiae) об обя­за­тель­но­сти по­ста­нов­ле­ний пле­бей­ских со­б­ра­ний (plebiscita) для всех гра­ж­дан по­сле одоб­ре­ния их се­на­том, вос­ста­нов­лении не­при­кос­но­вен­но­сти пле­бей­ских три­бу­нов, по­пран­ной де­цем­ви­ра­ми, под­твер­жде­нии пра­ва про­во­ка­ции (ius pro­vo­cationis). Был удо­сто­ен три­ум­фа за по­бе­ду над воль­ска­ми.

Римский поэт Квинт Флакк Гораций к роду Горациев не относился.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)