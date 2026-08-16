Гора (фр. Мontagne)

Гора` (фр. Мontagne) — монтанья`ры, политическая группировка в эпоху Французской революции XVIII в. М. занимали верхние скамьи в зале заседаний Законодательного собрания, а затем — Конвента, в котором их в разные периоды представляли от 230 до 290 депутатов, в том числе М. Робеспьер, Ж.-Ж. Дантон, Ж.-П. Марат. Большинство М. были юристами или людьми свободных профессий, входили в Якобинский клуб. В образной системе революционной пропаганды Г. противопоставлялась «пещерам деспотизма» и изображалась в виде вулкана, поражающего огнем и лавой врагов революции. Не являясь политической партией, монтаньяры не имели ни единой программы, ни общего понимания целей революции. От других политических группировок отличались готовностью опереться на санкюлотов и сотрудничать с повстанческой Парижской коммуной ради своего прихода к власти. Практически единодушно голосовали за смерть Людовика XVI. Заняв после восстания 31 мая — 2 июня 1793 доминирующее положение в Конвенте, Г. к концу 1793 разделилась по вопросу о дальнейших путях развития страны. Значительная часть с робеспьеристами во главе стояла за политику чрезвычайных мер, террора и централизации власти. Другая часть (дантонисты) выступила за ограничение террора и весной 1794 сама подверглась репрессиям. Курс робеспьеристов на дальнейшее углубление террора (Великий террор 1794) вызвал новый раскол в рядах Г., побудив многих из них выступить против Робеспьера и принять участие в термидорианском перевороте. Вскоре после переворота некоторые из участвовавших в нем монтаньяров сами подверглись гонениям со стороны деятелей «болота», а другие перешли на более правые позиции. После Жерминальского восстания и Прериальского восстания большинство «последних монтарьяров» (их называли «Вершиной» или «Горой» — la Crête) было выслано из Франции, а 6 «мучеников прериаля» приговорены к смерти. В 1848—1849 Г. называла себя часть левых депутатов Национального собрания. Лит.: Mathiez A. Girondins et montagnards. Etudes d’histoire révolutionnaire. Paris, 1930; Patrick A. The Men of the First French Republic: Political Alignments in the National Convention of 1792. Baltimore, London, 1972; Girondins et Montagnards. Actes du colloque. Paris, 1980; Ozouf M. Montagnards // Dictionnare critique de la Révolution française. Paris, 1988; Brunel F. Montagnards/Montagne // Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, 1989.