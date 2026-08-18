ГОРА
ГОРА́ - 1) 1) В период Французской революции XVIII веке название левой демократической группировки Конвента; 2) Во время Революции 1848 года во Франции – название группы демократических депутатов Учредительного собрания.
1) В период Французской революции XVIII века название левой демократической группировки Конвента, состоявшей главным образом из якобинцев и занимавшей в зале заседаний верхние скамьи (отсюда и название). Гора возглавила в Конвенте борьбу против жирондистов. Её лидер М. Робеспьер был одним из руководителей народного восстания 31.5-2.6.1793 года, покончившего с властью жирондистов.
2) Во время Революции 1848 года во Франции Гора - название группы демократических депутатов Учредительного собрания, считавших себя наследниками идей монтаньяров конца XVIII века. В феврале 1849 года «Новой Горой» был назван блок демократов и социалистов (А. О. Ледрю-Роллен, Ф. Пиа и другие), образованный для защиты республики и получивший 13.5.1849 году на выборах в Законодательное собрание 180 мест из 750.