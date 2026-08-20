ГОПЛИТ (др.-греч. ὁπλίτης)

Тяжеловооруженный пехотинец, составлявшие фалангу – ядро ополчения древнегреческих полисов .

Термин происходит от слова ὅπλον «вооружение, оружие». Полный комплект военного снаряжения (паноплия) гоплитов включал: металлические панцирь и шлем, поножи, круглый щит, колющее копье и меч. В отличие от воинов предшествующего времени, сражавшихся в индивидуальных поединках, гоплиты сражались в составе тесно сомкнутого строя – фаланги. Социальной базой гоплитов были средние слои населения полисов (зажиточные крестьяне и ремесленники), чьи доходы позволяли приобрести полный набор оружия. На это, в частности, указывает употребление древними авторами термина «гоплитское право» в качестве синонима умеренной или цензовой демократии . Гоплитское вооружение и фаланга, по-видимому, появились в Греции на рубеже VIII–VII вв. до н. э. или в первой половине VII в. до н. э. Самое раннее изображение воина в гоплитском панцире засвидетельствовано на Позднегеометрическкой аттической амфоре конца VIII в. до н. э. На Протокоринфском арибалле из Перахоры (около 675 г. до н. э.) участники батальной сцены представлены уже с полным комплектом паноплии. Первое литературное свидетельство применения гоплитской тактики, по мнению большинства исследователей, встречается в описании сражения у спартанского поэта Тиртея (fr. 8 Diehl³). Некоторые современные историки предполагают, что первым начал использовать гоплитскую фалангу знаменитый аргосский царь Фидон. На протяжение VI–V вв. до н. э. гоплиты оставались основой греческих армий, однако в конце V–IV вв. до н. э. наряду с ними стали широко использоваться пельтасты, а сами гоплиты получили более легкое защитное снаряжение.

Автор статьи: С.М. Жестоканов