ГОПКИНС ГАРРИ ЛЛОЙД

Государственный деятель США.

Родился в городе Су-Сити (штат Айова). В 1917 г. поступил на службу в американский Красный Крест; в 1920-е гг. содействовал общественному здравоохранению, получил пост директора распорядителя в нью-йоркской туберкулезной ассоциации. Ф. Рузвельт в 1932 г., в бытность свою губернатором штата Нью-Йорк, пригласил Гопкинса на работу во Временную чрезвычайную администрацию. После победы Рузвельта на президентских выборах 1933 г. Гопкинс стал его доверенным лицом. Он возглавлял Федеральную чрезвычайную администрацию по оказанию помощи (ФЕРА), затем Администрацию гражданских свобод и другие правительственные органы. Одним из первых американских политиков осознав глобальную угрозу со стороны фашистских держав, Гопкинс с начала 2-й мировой войны зарекомендовал себя активным сторонником противодействия агрессорам. В январе 1941 г. Рузвельт направил Гопкинса своим личным представителем в Англию для установления более тесного контакта с британским руководством. С марта этого года Гопкинс нес главную ответственность за выполнение программы помощи иностранным государствам в соответствии с принятым 11 марта 1941 г. Конгрессом законом о ленд-лизе (основная часть поставок предназначалась Великобритании). Назначенный в августе 1941 г. специальным помощником президента, Гопкинс сопровождал его почти на все международные конференции военных лет, а во многих случаях один представлял позицию американского правительства на трудных переговорах с союзниками. Его справедливо считали «собственным личным министерством иностранных дел» Рузвельта. Он совмещал функции представителя Комитета начальников штабов США, председателя англо-американского комитета по распределению военных ресурсов и президентского комитета по поставкам России. Благодаря своим исключительным деловым качествам, демократизму и способности проникать в суть обсуждаемых проблем, Гопкинс завоевал высокий авторитет, но и нажил немало противников в бюрократическом аппарате. У. Черчилль так и отозвался о нем: «лорд-корень вопроса». Как немногие, Гопкинс был наделен способностью улаживать конфликты в неофициальном порядке. 22 июня 1941 г. он высказался за то, чтобы администрация демократов без промедления и громогласно объявила о своей поддержке СССР. Большой резонанс получила первая миссия Гопкинса в Москву. При очень слабом здоровье он проделал долгий, трудный путь на неотапливаемом самолете от берегов Британии до Архангельска, прибыв в Москву 30 июля. 30-31 июля в Кремле во время встречи с И. В. Сталиным он выразил от имени Рузвельта восхищение борьбой Советского Союза. Собеседники обсуждали вопросы о конкретных видах помощи России вооружением и о путях его доставки. Гопкинс получил от советского лидера полную информацию о тяжелом положении на советско-германском фронте, но в то же время уверился в способности советской страны к продолжительному сопротивлению и ее решимости одолеть противника. Еще находясь в Москве, Гопкинс сообщил об этих своих выводах президенту и государственному секретарю США К. Хэллу. Отбыв затем на Атлантическую конференцию Рузвельта и Черчилля, он ознакомил их со своими и Ст. Криппса (британского посла в СССР) рекомендациями о созыве в советской столице совещания с участием СССР, Великобритании и США для изучения относительных стратегических интересов каждого фронта. Московская конференция представителей трех держав по вопросам взаимных военных поставок прошла 29 сентября-1 октября 1941 г. Неоценимы усилия Гопкинса по организации поставок необходимых для СССР видов вооружения и военных материалов. Гопкинс, конечно, не симпатизировал советскому режиму и не закрывал глаза на различия в государственных системах СССР и западных демократических государств, однако не считал их препятствием для военного сотрудничества и развития послевоенных коалиционных связей. Он объективно оценивал масштабы вооруженной борьбы СССР с основными силами вермахта и значение советско-германского фронта для хода и исхода всей войны. Позицию Гопкинса одобряли миллионы американцев. В июне 1942 г. на массовом митинге в Нью-Йорке его призыв «Второй фронт — да!» был встречен бурной овацией. На англо-американских переговорах 1942-1943 гг. (в Лондоне, Вашингтоне, Касабланке и Квебеке) Гопкинс отстаивал сосредоточение главных усилий западных союзников на подготовке к высадке войск в Западной Европе. Все более критически воспринимались им британские попытки отсрочить открытие второго фронта. В конце войны, особенно после кончины Ф. Рузвельта, возникли определенные затруднения в отношениях между СССР и западными союзниками. Гопкинс, отдаленный от коридоров власти в Вашингтоне, по-прежнему был настроен в пользу конструктивных вариантов построения мира. Не случайно президент США Г. Трумэн обратился к нему с предложением вновь встретиться со Сталиным для урегулирования ряда конфликтных вопросов. Вторая миссия Гопкинса в СССР состоялась 26 мая-6 июня 1945 г. В ходе шести бесед Сталина с Гопкинсом в Кремле удалось снять напряжение, созданное внезапной приостановкой американскими властями отправки грузов по ленд-лизу Советскому Союзу. Были согласованы также вопросы о составе польского правительства, процедуре голосования в ООН и др. 2 июля 1945 г. Гопкинс ушел с федеральной службы в связи с ухудшением состояния здоровья.