ГОНУР

ГОНУР - ар­хео­ло­гический комплекс конца III-го - 1-й половины II-го тысячелетия до нашей эры в Гонурском оазисе, в древней дельте реки Мургаб (70 км на северо-северо-восток от г. Мары, Туркмения), вероятно, столица Маргианы в бронзовом веке.

Открыт российским археологом В. И. Сарианиди в 1974 году, его раскопки в 1981-1983 и с 1988 годов.

Поселение (около 25 га) включает 2 холма (Северный и Южный). На Северном Гонуре исследованы остатки дворцово-храмового комплекса конца среднего бронзового века (рис. 1), к югу от которого располагался Большой бассейн, куда вода подавалась по ке­ра­мическим тру­бам , вокруг холма - кварталы гончаров, металлообрабатывающая мастерская. На Южном Гонуре изучен священный участок позднего бронзового века (около XVI-XV века до нашей эры; рисунок 2), окружённый мо­ну­мен­таль­ной стеной с круглыми башнями, связываемый с культом огня (круглый резервуар для воды, хранилища золы).

К западу от Северного холма исследован некрополь (более 2800 сооружений). Преобладают глубокие ямы с боковым подбоем («шахтные погребения») с индивидуальными захоронениями в сопровождении керамических сосудов, бронзовых и каменных печатей (в том числе с изображениями животных, культовых и фантастических персонажей, людей и др.), туалетных принадлежностей и украшений, есть каменные «жезлы» со свинцовыми навершиями. У Большого бассейна - богатые погребения в подземных сырцовых склепах и «царские» - в полуподземных «домах мёртвых» (несколько небольших камер и открытый двор), часто с мозаичными изображениями (рис. 3), сопровождались 4-колёсными повозками, посудой и художественными изделиями из бронзы, драгоценных металлов, слоновой кости, поделочных камней и др.

Гонур Истоки городской культуры Гонур уходят в раннеземледельческую эпоху Южной Туркмении. Её облик отражает высокий уровень технологий и централизации общества, тесные связи с Индией и Передним Востоком (в том числе предметы из слоновой кости, печати с надписями: квадратная хараппская и цилиндрическая южно-месопотамская). «Протозороастрийский» характер куль­то­вых сооружений предположительно обусловлен передвижением в Маргиану в конце 3-го тысячелетия группы индоиранцев из Северной Месопотамии. Культурный взлёт и централизация Маргианы были кратковременными (конец III-го - начало II-го тысячелетия до нашей эры), в позднем бронзовом веке (XVIII-XIII века) происходит дезинтеграция, хотя и продолжают существовать монументальные культовые центры (Тоголок 21).

Иллюстрации:

Го­нур. Се­вер­ный холм. Двор­цо­во-хра­мо­вый комп­лекс (по В. И. Са­риа­ни­ди). Архив БРЭ;

Го­нур. Юж­ный холм. Свя­щен­ный уча­сток (по В. И. Са­риа­ни­ди). Архив БРЭ;

Го­нур. Стен­ная мозаичная па­нельиз «цар­ской» гроб­ни­цы (по В. И. Са­риа­ни­ди). Архив БРЭ.

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