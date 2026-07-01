ГОНТОВЫЙ СТИЛЬ

ГОНТОВЫЙ СТИЛЬ (Shingle style) - стиль индивидуальных загородных домов, распространённый в США в 1870-80-е годы.

Название происходит от термина «гонт» (английский shingle; польский gont; русский - дранка), обозначающего короткий кровельный тёс в виде деревянных дощечек клинообразного сечения. Дома гонтового стиля, соединявшие представительность с романтичной жи­во­пис­но­стью и уютом, имели каменный нижний этаж и деревянный верх; стены и кровля были сплошь покрыты тонкими деревянными пластинками (гонтом). Основоположник гонтового стиля - Г. Ричардсон, отчасти вдохновлявшийся французской средневековой ар­хи­тек­ту­рой романского стиля (Стаутонхаус в Кембридже, штат Массачусетс, 1882-1883 годы); среди мастеров - Ч. Ф. Мак-Ким, У. Мид и С. Уайт. Гонтовый стиль предвосхитил некоторые особенности органической архитектуры.

Иллюстрации:

Гон­то­вый стиль. По­ме­стье Р. Т. Пей­нав Уол­те­ме (штат Мас­са­чу­сетс). 1885–86. Ар­хи­тек­то­ры Г. Ри­чард­сон и Ф. Л. Олм­стед. Архив БРЭ

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