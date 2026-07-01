ГОНТОВЫЙ СТИЛЬ
ГОНТОВЫЙ СТИЛЬ (Shingle style) - стиль индивидуальных загородных домов, распространённый в США в 1870-80-е годы.
Название происходит от термина «гонт» (английский shingle; польский gont; русский - дранка), обозначающего короткий кровельный тёс в виде деревянных дощечек клинообразного сечения. Дома гонтового стиля, соединявшие представительность с романтичной живописностью и уютом, имели каменный нижний этаж и деревянный верх; стены и кровля были сплошь покрыты тонкими деревянными пластинками (гонтом). Основоположник гонтового стиля - Г. Ричардсон, отчасти вдохновлявшийся французской средневековой архитектурой романского стиля (Стаутонхаус в Кембридже, штат Массачусетс, 1882-1883 годы); среди мастеров - Ч. Ф. Мак-Ким, У. Мид и С. Уайт. Гонтовый стиль предвосхитил некоторые особенности органической архитектуры.
Иллюстрации:
Гонтовый стиль. Поместье Р. Т. Пейнав Уолтеме (штат Массачусетс). 1885–86. Архитекторы Г. Ричардсон и Ф. Л. Олмстед. Архив БРЭ