Гонсалес Варгас (исп. Gonzalez Vargas), Флорентино

Гонса`лес Ва`ргас (исп. González Vargas), Флорентино (1805, Синселада, Колумбия — 02.01.1874, Буэнос-Айрес) — колумбийский политический деятель, один из Лидеров Либеральной партии. Участвовал в 1828 в заговоре против С. Боливара, приговорен к смерти, помилован и выслан из страны. С приходом к власти Ф. П. Сантандера вернулся в страну и стал видным деятелем либеральной партии, популярным публицистом. Был приглашен в 1846 в консервативное правительство Т. С. Москеры, в котором занял пост министра финансов. Инициировал радикальные реформы, положившие начало либеральной революции середины XIX в. в Новой Гранаде. С приходом к власти либералов в 1848 возглавлял радикальную фракцию партии, боролся с протекционизмом, за свободу торговли, отстаивал принципы федерализации Колумбии. В 1859 покинул страну с дипломатической миссией в Чили. Лит.: González F. Ensayo sobre la situación actual de los estados colombianos. Bogotá, 1848; Гонионский С. А. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973; Щелчков А. А. Либеральная революция и Плебей-ская республика в Колумбии, 1849—1854 гг. М., 2012.