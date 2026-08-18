ГОНГЭНЪЯМА

ГОНГЭНЪЯМА. Па­мят­ник па­лео­ли­та на юге Япо­нии (пре­фек­ту­ра Гум­ма).

Ис­сле­до­ва­ния в 1950, 1956 годах. Вы­де­ля­ют 3 го­ри­зон­та на­хо­док ору­дий. С ниж­ним (гонгэнъяма I) свя­зы­ва­ют руч­ные ру­би­ла «верх­не­ашель­ско­го об­ли­ка» и скреб­ки. Со сред­ним (гонгэнъяма II) - чо­пе­ры с вто­рич­ной обив­кой, пря­мо­уголь­ные и тре­уголь­ные пла­сти­ны, скреб­ки, от­ще­пы, со­пос­та­ви­мые с тех­ни­кой Ле­вал­луа. С верх­ним (гонгэнъяма III) - ряд га­леч­ных ору­дий, нук­ле­усы, но­же­вид­ные и др. пла­сти­ны. На ос­но­ве ма­те­риа­лов гонгэнъяма вы­де­ля­ют куль­ту­ру Гон­гэнъ­яма, ко­то­рую от­но­сят к сред­не­му или на­ча­лу верх­не­го па­лео­ли­та . Гонгэнъяма I да­ти­ру­ют (с учё­том ра­дио­кар­бон­ных дат) 43-35/32 тысячи лет на­зад.

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