ГОНГЭНЪЯМА
ГОНГЭНЪЯМА. Памятник палеолита на юге Японии (префектура Гумма).
Исследования в 1950, 1956 годах. Выделяют 3 горизонта находок орудий. С нижним (гонгэнъяма I) связывают ручные рубила «верхнеашельского облика» и скребки. Со средним (гонгэнъяма II) - чоперы с вторичной обивкой, прямоугольные и треугольные пластины, скребки, отщепы, сопоставимые с техникой Леваллуа. С верхним (гонгэнъяма III) - ряд галечных орудий, нуклеусы, ножевидные и др. пластины. На основе материалов гонгэнъяма выделяют культуру Гонгэнъяма, которую относят к среднему или началу верхнего палеолита. Гонгэнъяма I датируют (с учётом радиокарбонных дат) 43-35/32 тысячи лет назад.