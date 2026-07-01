Гонфалоньер

Гонфалонье`р (ит. gonfaloniere, лат. vexillifer — букв. «знаменосец») — в средневековой Италии административная или почетная должность военного и политического руководителя. Оно происходит от gonfalone (ит. «военный стяг»), хранителями и носителями которого считались Г. Во Флорентийской коммуне с 1289—1293 Г. справедливости, или правосудия (G. di giustizia), — номинальный глава Синьории, коллегии приоров, избиравшейся каждые два месяца, органа народного (цехового) само­управления, созданного в противовес прежней власти грандов. Существовали также должности Г. «компаний», руководителей отрядов народного ополчения в каждой из территориальных единиц города. В 1502 был избран пожизненный Г. (Пьеро Содерини), должность, упраздненная после реставрации режима Медичи и окончательного падения республики в 1530, хотя формально институт Г. как главы правительства сохранился до вхождения Тосканы в Итальянское королевство в XIX в. В 1750 Г. и члены их семей законодательно были причислены к высшему слою знати — патрициату. В других городах Северной и Средней Италии должность Г. была связана с военными функциями или была почетным атрибутом первого лица. В Римской церкви Г. — с XI до конца XVII в. высшая почетная должность для светских лиц, которым поручалась защита церкви и хранение двух знамен с ее гербом и с гербом папы. На эту должность назначались обычно светские властители, почти исключительно короли и герцоги итальянских государств. Ист.: Компаньи Д. Хроника событий, случившихся в его время. М., 2015.