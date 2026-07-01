Гомруль (англ. home rule ‒ «самоуправление»)

Го`мруль (англ. home rule — «самоуправление») — изначально политический лозунг, затем движение ирландских националистов конца XIX – начала XX в. за предоставление Ирландии автономии в составе Соединенного королевства парламентским путем. Родоначальником движения за Г. считается И. Батт, впервые введший термин в политический оборот, основатель Гомруля лиги (1873), выступавшей за создание ирландского парламента с ограниченными полномочиями для решения внутренних вопросов. Под давлением ирландских депутатов-гомрулеров премьер-министр У. Гладстон в 1886 внес в парламент билль о Г. Законопроект предусматривал создание в Ирландии двухпалатного парламента при сохранении за Вестминстером контроля не только за внешней политикой, обороной и полицией, но и за экономикой, включая налоги и таможенные пошлины . Законопроект был провален. Внесенный У. Гладстоном в 1893 2-й билль о Г. прошел в палате общин, но был отвергнут лордами. Лишь третий билль о Г. стал законом в сентябре 1914. Закон предусматривал создание в Дублине двухпалатного парламента с ограниченными полномочиями, касающимися внутренних вопросов. Сохранялась верховная власть Вестминстера при резком сокращении представительства ирландцев. Вступление закона в силу было отложено до окончания Первой мировой войны, однако развитие революционной ситуации в Ирландии сделало невозможным его применение. Принятый в 1920 «Закон об управлении Ирландией» как очередная попытка британского правительства предоставить ей са- моуправление предусматривал создание парламентов в Дублине и Белфасте, однако реализован был только в Ольстере. Согласно Англо-ирландскому договору 1921 на территории 26 ирландских графств было образовано Ирландское свободное государство . Лит.: История Ирландии. М., 1980; Foster R. F. Modern Ireland. New York, 1988.