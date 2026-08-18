ГОМРУЛЬ
ГО́МРУЛЬ (Home Rule - самоуправление). Движение за предоставление Ирландии автономии в составе Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии в конце XIX - начале XX веков.
Родоначальник движения - И. Батт, основатель ирландской Ассоциации самоуправления (1870 год), преобразованной в Лигу гомруль (1873 год). Её программа предусматривала создание ирландского национального парламента для решения внутренних вопросов Ирландии при сохранении верховной власти официального Лондона. 60 сторонников гомруль в 1874 году были избраны в британский парламент, где они составили оппозиционную фракцию, широко применявшую тактику парламентской обструкции. После присоединения к ним ирландских парламентариев, состоявших в других партиях, была образована новая Ирландская парламентская партия, которую возглавил Ч. С. Парнелл. Вне стен парламента сторонники гомруль получили поддержку Национальной земельной лиги 1879-1882 годы, возглавившей широкое крестьянское движение против английского лендлордизма. В результате парламентских выборов 1885 года число депутатов - сторонников гомруль увеличилось до 86, они стали оказывать более заметное влияние на политическую жизнь Великобритании. Некоторое время сторонники гомруль образовывали блок с консерваторами, а затем вступили в союз с либералами. В 1886 году возглавивший либеральный кабинет У. Ю. Гладстон внёс в парламент билль о гомруль для Ирландии. Законопроект предусматривал создание в Ирландии двухпалатного парламента, но сохранял за британским правительством контроль не только над внешней политикой, обороной и полицией, но и над экономикой, включая право устанавливать налоги и таможенные пошлины. Законопроект был отклонён Палатой общин, против него голосовали консерваторы и отколовшиеся от либеральной партии так называемые либерал-юнионисты - сторонники сохранения англо-ирландской унии 1801 года. В 1893 году Гладстон внёс в парламент 2-й билль о гомруль, который был одобрен Палатой общин, но отвергнут Палатой лордов. 3-й билль о гомруль, представленный либеральным правительством Г. Г. Асквита, был принят в 1914 году. Закон предусматривал создание в Дублине двухпалатного парламента, правомочного рассматривать только внутренние вопросы. Сохранялась главенствующая роль общебританского парламента при резком сокращении представительства в нём ирландцев. Несмотря на одобрение королём (сентябрь 1914 года), вступление закона в силу было отложено до окончания 1-й мировой войны. Борьба за гомруль в британском парламенте способствовала эволюции партии гомрулёров, в которой с конца XIX века тон стали задавать сторонники компромисса с правительством. После Ирландского восстания 1916 года требование гомруль заменили лозунги о предоставлении независимости Ирландии и установлении в ней республиканского строя. Принятый британскими властями в 1920 году Закон об управлении Ирландией, представленный как гарантирующий ей самоуправление, фактически означал раздел Ирландии. Закон предусматривал создание двух парламентов: в Дублине - для 26 ирландских графств и в Белфасте - для 6 северо-ирландских графств, а также общеирландского Совета. Закон был реализован только в Северной Ирландии. Согласно англо-ирландскому договору 1921 года, на территории ирландских графств было образовано Ирландское Свободное государство, получившее статус доминиона, зависимого в вопросах обороны и внешней политики от официального Лондона. Северо-ирландские графства остались под властью Великобритании (см. Северная Ирландия).