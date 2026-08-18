ГОМРУЛЬ

ГО́МРУЛЬ (Home Rule - самоуправление). Дви­же­ние за пре­дос­тав­ле­ние Ир­лан­дии ав­то­но­мии в со­ста­ве Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии в конце XIX - начале XX веков.

Ро­до­на­чаль­ник дви­же­ния - И. Батт, ос­но­ва­тель ирландской Ас­со­циа­ции са­мо­управ­ле­ния (1870 год), пре­об­ра­зо­ван­ной в Ли­гу гомруль (1873 год). Её про­грам­ма пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние ирландского национального пар­ла­мен­та для ре­ше­ния внутренних во­про­сов Ир­лан­дии при со­хра­не­нии вер­хов­ной вла­сти официального Лон­до­на. 60 сто­рон­ни­ков гомруль в 1874 году бы­ли избра­ны в британский пар­ла­мент, где они со­ста­ви­ли оп­по­зиционную фрак­цию, ши­ро­ко при­ме­няв­шую так­ти­ку пар­ла­мент­ской об­струк­ции. По­сле при­сое­ди­не­ния к ним ирландских пар­ла­мен­та­ри­ев, со­сто­яв­ших в других пар­ти­ях, бы­ла об­ра­зо­ва­на но­вая Ирландская пар­ла­мент­ская пар­тия, ко­то­рую воз­гла­вил Ч. С. Пар­нелл. Вне стен пар­ла­мен­та сто­рон­ни­ки гомруль по­лу­чи­ли под­держ­ку На­цио­наль­ной зе­мель­ной ли­ги 1879-1882 годы, воз­гла­вив­шей ши­ро­кое кре­сть­ян­ское дви­же­ние про­тив английского ленд­лор­диз­ма. В ре­зуль­та­те пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1885 года чис­ло де­пу­та­тов - сто­рон­ни­ков гомруль уве­ли­чи­лось до 86, они ста­ли ока­зы­вать бо­лее за­мет­ное влия­ние на по­ли­тическую жизнь Ве­ли­ко­бри­та­нии. Не­ко­то­рое вре­мя сто­рон­ни­ки гомруль об­ра­зо­вы­ва­ли блок с кон­сер­ва­то­ра­ми, а за­тем всту­пи­ли в со­юз с ли­бе­ра­ла­ми. В 1886 году воз­гла­вив­ший ли­бе­раль­ный ка­би­нет У. Ю. Глад­стон внёс в пар­ла­мент билль о гомруль для Ир­лан­дии. За­ко­но­про­ект пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние в Ир­лан­дии двух­па­лат­но­го пар­ла­мен­та, но со­хра­нял за британским пра­ви­тель­ст­вом кон­троль не толь­ко над внеш­ней по­ли­ти­кой, обо­ро­ной и по­ли­ци­ей, но и над эко­но­ми­кой, вклю­чая пра­во ус­та­нав­ли­вать на­ло­ги и та­мо­жен­ные по­шли­ны . За­ко­но­про­ект был от­кло­нён Па­ла­той об­щин, про­тив не­го го­ло­со­ва­ли кон­сер­ва­то­ры и от­ко­лов­шие­ся от ли­бе­раль­ной пар­тии так называемые ли­бе­рал-юнио­ни­сты - сто­рон­ни­ки со­хра­не­ния анг­ло-ир­ланд­ской унии 1801 года. В 1893 году Глад­стон внёс в пар­ла­мент 2-й билль о гомруль, ко­то­рый был одоб­рен Па­ла­той об­щин, но от­верг­нут Па­ла­той лор­дов. 3-й билль о гомруль, пред­став­лен­ный ли­бе­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом Г. Г. Ас­к­ви­та, был при­нят в 1914 году. За­кон пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние в Дуб­ли­не двух­па­лат­но­го пар­ла­мен­та, пра­во­моч­но­го рас­смат­ри­вать толь­ко внутренние во­про­сы. Со­хра­ня­лась гла­вен­ст­вую­щая роль об­ще­бри­тан­ско­го пар­ла­мен­та при рез­ком со­кра­ще­нии пред­ста­ви­тель­ст­ва в нём ир­ланд­цев. Не­смот­ря на одоб­ре­ние ко­ро­лём (сентябрь 1914 года), всту­п­ле­ние за­ко­на в си­лу бы­ло от­ло­же­но до окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны. Борь­ба за гомруль в британском пар­ла­мен­те спо­соб­ст­во­ва­ла эво­лю­ции пар­тии гом­ру­лё­ров, в ко­то­рой с конца XIX века тон ста­ли за­да­вать сто­рон­ни­ки комп­ро­мис­са с пра­ви­тель­ст­вом. По­сле Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1916 года тре­бо­ва­ние гомруль за­ме­ни­ли ло­зун­ги о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Ир­лан­дии и ус­та­нов­ле­нии в ней рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. При­ня­тый британскими вла­стя­ми в 1920 году За­кон об управ­ле­нии Ир­лан­ди­ей, пред­став­лен­ный как га­ран­ти­рую­щий ей са­мо­управ­ле­ние, фак­ти­чески оз­на­чал раз­дел Ир­лан­дии. За­кон пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние двух пар­ла­мен­тов: в Дуб­ли­не - для 26 ирландских графств и в Бел­фа­сте - для 6 северо-ирландских графств, а так­же об­ще­ир­ланд­ско­го Со­ве­та. За­кон был реа­ли­зо­ван толь­ко в Северной Ир­лан­дии. Со­глас­но анг­ло-ир­ланд­ско­му до­го­во­ру 1921 года, на тер­ри­то­рии ирландских графств бы­ло об­ра­зо­ва­но Ирландское Сво­бод­ное государство, по­лу­чив­шее ста­тус до­ми­нио­на, за­ви­си­мо­го в во­про­сах обо­ро­ны и внеш­ней по­ли­ти­ки от официального Лон­до­на. Северо-ирландские граф­ст­ва ос­та­лись под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии (см. Се­вер­ная Ир­лан­дия).

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