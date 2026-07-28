ГОМИНЬДАН

Национальная народная партия Китая . Создана 25.08.1912 г. в ходе Синьхайской революции сторонниками Сунь Ятсена, который был избран председателем партии. После поражения восстания сторонников республики в 1913 г. распалась. В 1919 г. была восстановлена Сунь Ятсеном. Вела борьбу за объединение Китая на основе «трех народных принципов» Сунь Ятсена: национализм, народовластие и народное благосостояние. В В 1923 г. сторонникам партии удалось создать революционную базу в Гуаньчжоу. В 1923 г. вступила в союз с Коминтерном и получила военную помощь от СССР. Члены Коммунистической партии Китая (КПК) вступили в Гоминьдан, не распустив при этом своей структуры.

На I съезде Гоминьдана 20-30.1.1924 г. были приняты антиимпериалистический революционный манифест и новый устав партии, напоминавший уставы компартий.

После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. Гоминьдан быстро радикализовался и в феврале 1926 г. даже обратился с просьбой вступить в Коминтерн. Коммунисты стали занимать ключевые посты в аппарате Гоминьдана и в армии. Но не прекращалась борьба в Гоминьдане между коммунистами и консервативными националистами. В марте 1926 г. она вылилась в открытые столкновения. В результате этих событий главнокомандующим Национально-революционной армии Гоминьдана (НРА) стал генерал Чан Кайши. Он выступал за объединение страны, но против предлагавшихся коммунистами антикапиталистических мер и передела земли. Права коммунистов в Гоминьдане были ограничены, лидер левого крыла партии Ван Цзинвей покинул страну. В ходе Национальной революции в Китае 1925-1928 гг . НРА предприняла Северный поход НРА 1926-1928 гг.

Ситуация, связанная с Гоминьданом, в 1926-1927 была в центре внимания советской внешней политики и коммунистического движения. Между сторонниками И. Сталина и Н. Бухарина с одной стороны, и Л. Троцкого и Г. Зиновьева - с другой шла дискуссия о том, кому помогать в революционном Китае: только коммунистам или правящей в революционной зоне националистической партии Гоминьдан. Троцкий считал, что компартия должна действовать самостоятельно, разжигая огонь мировой коммунистической революции. Сталин был сторонником осторожных действий, постепенного захвата Гоминьдана изнутри коммунистами. Но в 12 апреля 1927 г. Чан Кайши почувствовал угрозу со стороны коммунистов и внезапным ударом разгромил их. Советские советники были бесславно высланы из Китая. Сталинская политика в Китае потерпела неудачу. Левая оппозиция использовала разгром в Китае для резкой критики Политбюро. После поражения в Китае Сталин изменил стратегию Коминтерна отказался от прежней политики союзов до 1934 г. После выступления Чан Кайши против коммунистов Гоминьдан раскололся, левые гоминьдановцы некоторое время действовали самостоятельно в союзе с коммунистами в Ухани, но в июле 1927 г. тоже выступили против коммунистов, опасаясь коммунистического переворота. Постепенно Гоминьдан воссоединился. С 1928 г. Чан Кайши стал лидером Гоминьдана, который стал правящей партией Китайской республики, продолжая гражданскую войну с коммунистами.

Несмотря на то, что в 1929 СССР воевал с силами Чан Кайши из-за КВЖД и поддерживали военные действия против него китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном , в 1936-1937 гг., после Сианьского инцидента, было достигнуто соглашение о союзе коммунистов и Чан Кайши против Японии, которое сыграло важную роль в японо-китайской войне 1937-1945 гг. и позволило СССР оказать помощь Китаю (см. операция Z ). На оккупированной Японией территории Китая действовало марионеточное правительство во главе с гоминьдановцем Ван Цзинвеем, сторонники которого откололись от Гоминьдана, поддержавшего Чан Кайши.

После разгрома Японии планировалось проведение выборов в Китае, но по инициативе Чан Кайши началась гражданская война в Китае 1946-1949 гг., которую сторонники Гоминьдана проиграли (часть левых гоминьдановцев признали власть КПК и сохранили прокоммунистическую организацию на территории континентального Китая – Революционный комитет Гоминьдана). Чан Кайши эвакуировался на о. Тайвань, где авторитарная власть Гоминьдана сохранялась до 1992 г. После смерти Чан Кайши в 1975 г. партию и остров возглавил его сын Цзян Цзинго. Политика Гоминьдана привела к экономическому «чуду», быстрому развитию экономики острова. После смерти Цзян Цзинго партию возглавил Ли Дэнхуэй . После перехода к демократии на Тайване в 1986-1992 гг. Гоминьдан некоторое время удерживал власть, но в 2000 г. проиграл выборы. В 2008 г. член Гоминьдана Ма Ицзю победил на президентских выборах. Гоминьдан претендует на роль общекитайской партии и в 2005 г. начал переговоры с КПК о нормализации отношений и сближении «двух Китаев».

Источники:

Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985

Автор статьи: Шубин А.В.