Гомер

Гоме`р (греч. Ὅμηρος, VIII в. до н. э.?) — традиционное имя предполагаемого автора поэм «Илиада» и «Одиссея» (далее «гомеровские поэмы»), которому в древности приписывали ряд более поздних поэм и стихотворений, также написанных гекзаметром (гомеровские гимны, пародийный эпос и др.). Древнегреческие ученые относили его жизнь к разным периодам после легендарной Троянской войны. В частности, Геродот (История. II. 53) считал, что Г. и Гесиод жили не раньше, чем за 400 лет до него. Первое упоминание о Г. относится к VII в. до н. э. Экзегеза (толкование) гомеровских поэм берет начало в VI в. до н. э., но сохранившиеся жизнеописания Г., местами противоречащие друг другу и полные вымысла, относятся к позднейшим эпохам. Наиболее вероятным местом деятельности Г. считалась Вост. Иония. В изобразительном искусстве, как и в биографическом предании, закрепился образ Г. — слепого старца. Единое авторство «Илиады» и «Одиссеи» в Античности обычно не подвергалось сомнению (впрочем, среди филологов были так называемые χωρίζοντες, «разделители», считавшие, что поэмы написаны разными авторами). В Новое время, после ряда более ранних попыток (Р. Бентли, Дж. Вико, аббат д’Обиньяк, Р. Вуд и др.), вопрос об авторстве гомеровских поэм («гомеровский вопрос») был поставлен Ф. А. Вольфом («Prolegomena ad Homerum», 1795). Он констатировал, что текст поэм не поддается восстановлению глубже александрийской редакции (и то фрагментарно), и полагал, что «Илиада» и «Одиссея» созданы в бесписьменную эпоху ( письмо практически неизвестно героям поэм) и не могли быть изначально столь большими; таким образом, известные нам поэмы — более поздний продукт письменной обработки и объединения меньших песен при Писистрате. После Вольфа вопрос решался в двух направлениях: в рамках одного (аналитики, в том числе сторонники «теории малых песен» и «теории основного ядра (зерна)») гомеровские поэмы рассматривались — во множестве вариаций — как продукт объединения сочинений разных авторов; в рамках второго (унитарии) отстаивалось единство авторства. В ХХ в. возникла школа неоаналитиков, по-новому объединившая достижения обоих направлений и связавшая «Илиаду» и «Одиссею» с широким контекстом современной им и ныне утраченной эпической поэзии. Работы М. Пэрри и Э. Лорда (1920—1960) показали, что в поэмах присутствуют многочисленные элементы устной импровизационной техники, характерной для живой эпической традиции, когда сказитель, пользуясь готовым инвентарем сызмальства усвоенных формульных выражений и клише, творит эпическую песнь каждый раз заново при исполнении по известным ему сюжетным схемам. Однако устная традиция — лишь материал, из которого созданы гораздо более сложные и большие по сравнению с известным импровизационным эпосом, написанные строгим размером гекзаметром, композиционно продуманные (несмотря на противоречия и неувязки) «Илиада» и «Одиссея». Для сочинения и трансмиссии их необходима была письменность (созданная греками на основе западносемитского письма в IX—VIII вв. до н. э.). Эти поэмы в настоящее время большинство исследователей датируют VIII в. до н. э.; будучи записаны, они воспроизводились по частям певцами-рапсодами; стабилизация текста могла произойти позже, когда при Писистрате текст гомеровских поэм был зафиксирован для неизменного исполнения во время Панафинейских торжеств. Язык поэм — искусственный поэтический наддиалект, в котором совмещаются особенности древнеионийского диалекта, эолийские черты и еще более древние диалектные элементы; выбор равнозначных грамматических форм часто обусловлен стихотворным метром. Тщательная работа по критике и экзегезе гомеровских поэм велась александрийскими филологами эллинистического времени. Александрийским же филологам принадлежит разделение каждой из поэм на 24 песни по количеству букв греческого алфавита. До нашего времени текст «Илиады» и «Одиссеи» дошел в нескольких десятках византий-ских рукописей и в сотнях папирусных фрагментов эллинистического и римского времени. Как любое эпическое творение, восходящее к устной традиции, гомеровские поэмы не отражают историческую реальность напрямую, но аккумулируют воспоминания об исторических событиях вокруг мифологических протосюжетов. Анализ разных элементов быта и общества в гомеровских поэмах (погребальные обычаи, институты власти, оружие , утварь, способы ведения войны и проч.) в сопоставлении с данными археологии показывает, что они относятся к разным эпохам от крито-микенских времен до конца «темных веков» и ранней греческой архаики. Представление о самой Троянской войне, как она изображена в обеих поэмах, возможно, вобрало в себя воспоминания о разновременных и разных по месту действия военных предприятиях. В обеих поэмах значительную роль играют боги, которые направляют общий ход событий, помогают или противодействуют людям. «Илиада» (ок. 15 700 стихов) названа по городу Илион (равному в поэме Трое) и изображает 49 дней последнего, 10-го года осады греками Трои (с многочисленными экскурсами в более ранние события и предсказаниями последующих). Основная сюжетная линия: греческий герой Ахилл, у которогo глава греческого войска Агамемнон отнял пленницу Брисеиду, устраняется от участия в сражениях. По просьбе матери Ахилла, богини Фетиды, Зевс временно дает перевес в войне троянцам. Показываются многочисленные подвиги отдельных греческих и троянских героев. Главный троянский герой, царевич Гектор, убивает друга Ахилла — Патрокла. Ахилл возвращается к войне и убивает Гектора. Царь Трои Приам тайно приходит в стан Ахилла и выкупает тело Гектора. В честь Гектора устраиваются поминальные игры. Основная линия осложнена множеством отступлений. Более поздняя «Одиссея» (ок. 12 100 стихов) названа по имени главного героя — царя о. Итаки Одиссея, выжившего после Троянской войны. В ней выделяются три сюжетные линии, имеющие аналогии в фольклоре: возвращение героя к жене (Пенелопе), притесняемой претендентами на ее руку; рассказ потерпевшего корабле-крушение героя о странствиях; поиски отца (Одиссея) сыном (Телемахом). Сочетание этих линий создает весьма сложную композицию «Одиссеи», в центре которой (песни IX—XII) — рассказ Одиссея при дворе царя феаков о странствиях после разрушения Трои, изобилующий сказочными элементами (лотофаги, циклопы, мешок Эола, сирены , Сцилла и Харибда и др.). Поэма заканчивается воссоединением Одиссея с семьей, расправой над претендентами на руку Пенелопы и восстановлением Одиссея в цар-ских правах в родном краю. Подражания — серьезные и пародийные — гомеровским поэмам и заимствования из них известны в самых ранних сохранившихся произведениях греческой литературы и продолжаются по сей день. Поэмы Г. изучали в школах как Древней Греции, так и Рима. Гомеровские герои служили образцами героического этоса. Начиная с эпохи Возрождения европейская литература видела в гомеровских поэмах свое начало и одно из высших достиженией. На русский язык поэмы переводили Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский, В. В. Вересаев и др. Публ.: Ilias / Ed. M. L. West. Vol. I. Monachii — Lipsiae, 1998 (Berlin —New York, 2011); Vol. II. Monachii — Lipsiae, 2000; Odyssea / Ed. P. von der Mühll. Monachii — Lipsiae, 1993. Лит.: The Homer Encyclopedia / Ed. M. Finkelberg. Vol. 1—3. Chichester — Malden, 2011; A New Companion to Homer / Ed. I. Morris, B. Powell. Leiden, 1997; Graziosi B. Inventing Homer: The Early Reception of Epic. Cambridge, 2002; Егунов А Н. Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М., 2001; Гринцер Н. П. Гомер на рубеже эпох // Шаги. Т. 1, № 2 (2015). С. 23—53.