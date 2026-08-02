ГОМЕЛЬ

ГО́МЕЛЬ. Го­род в юго-восточной час­ти Бе­ло­рус­сии, центр Го­мель­ской области.

Население 480,5 тыс. чел. (2006 год). Рас­по­ло­жен на реке Сож (порт). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. По дан­ным ар­хео­ло­гии, на мес­те современного Гомеля су­ще­ст­во­ва­ли славянские по­сёл­ки V-VII и VIII-X веков. Об уча­стии ме­ст­но­го на­се­ле­ния в ме­ж­ду­народной тор­гов­ле сви­де­тель­ст­ву­ет най­ден­ный клад арабских дир­хе­мов середины X века. Городская за­строй­ка усадь­ба­ми сфор­ми­ро­ва­лась не позд­нее XI века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си как город Го­мий в со­ста­ве Чер­ни­гов­ско­го княжества в 1142 году, ко­гда его ок­ре­ст­но­сти бы­ли ра­зо­ре­ны смо­лен­ским князем Рос­ти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем. Об­щая пло­щадь городской тер­ри­то­рии не ме­нее 45-50 га (в городской чер­те бы­ли и паш­ни). Гомель был ук­ре­п­лён зем­ля­ным ва­лом с ду­бо­вы­ми кон­ст­рук­ция­ми, в XII веке. ве­лось ка­мен­ное строи­тель­ст­во. Круп­ный ре­мес­лен­ный центр (изу­че­ны сле­ды ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, юве­лир­но­го, гон­чар­но­го , кос­то­рез­но­го, ко­же­вен­но­го ре­мес­ла). Об­на­ру­же­ны уни­каль­ные усадь­бы ору­жей­ни­ков конца XII - 1-й половины XIII веков (най­де­на уни­каль­ная де­ревянная ча­ша с рез­ным ор­на­мен­том и над­пи­сью «Фё­дор»), где из­го­тов­ля­лись на­бор­ные дос­пе­хи, ме­чи, саб­ли, но­жи. Сре­ди ред­ких на­хо­док - час­ти ко­ло­ко­ла, кре­сты-эн­кол­пио­ны, свин­цо­вые пе­ча­ти, ору­жие. Ве­ро­ят­но, Гомель со­жжён в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, за­тем вос­ста­нов­лен.

В 1-й тре­ти XIV века во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В 1419-1435 годах и 1452 году Гомель на­хо­дил­ся во вла­де­нии ли­товского князя Свид­ри­гай­ло, за­тем русских кня­зей, «отъ­е­хав­ших» в ВКЛ, - Ва­си­лия Яро­сла­ви­ча (1446-1447 годы), Ива­на Ан­д­рее­ви­ча и Се­мё­на Ива­но­ви­ча (1460-е - 1500 годы). В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов за­нят русскими вой­ска­ми, по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года во­шёл в со­став Русского государства. По­сле русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов по мир­но­му до­го­во­ру 1537 года пе­ре­шёл в со­став ВКЛ, центр ста­рос­тва. В середине XVI века иг­рал важ­ную роль в обо­ро­не юго-восточных зе­мель ВКЛ от на­бе­гов крым­ских та­тар, в го­ро­де по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния. В 1595 году за­хва­чен пов­стан­ца­ми в хо­де вос­ста­ния С. На­ли­вай­ко. В 1648 году, во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, за­нят от­ря­дом украинских ка­за­ков, од­на­ко за­клю­че­ние Збо­ров­ско­го до­го­во­ра 1649 года да­ло воз­мож­ность гет­ма­ну Я. Рад­зи­вил­лу вновь за­нять го­род. В 1651 году несколько раз без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся ка­за­ка­ми, в 1654 году гар­ни­зон Гомеля ка­пи­ту­ли­ро­вал по­сле по­лу­то­ра­ме­сяч­ной оса­ды вой­ском на­каз­но­го ата­ма­на И. Н. Зо­ло­та­рен­ко и го­род во­шёл в со­став Русского государства. В 1661 году, по­сле смер­ти И. Н. Зо­ло­та­рен­ко, царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич по­жа­ло­вал Гомель его бра­ту - В. Н. Зо­ло­та­рен­ко. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года Гомель воз­вра­щён в со­став Ре­чи По­спо­ли­той, при­над­ле­жал князю М. Рад­зи­вил­лу, за­тем - князь­ям Чар­то­рый­ским. В 1670 году по­лу­чил ма­гдебург­ское пра­во. В 1772 году по 1-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той во­шёл в со­став Российской им­пе­рии, по­жа­ло­ван императрицей Ека­те­ри­ной II графу П. А. Ру­мян­це­ву-За­ду­най­ско­му. В 1773-1777 годах уезд­ный го­род Мо­ги­лёв­ской губернии, с 1777 года мес­теч­ко. В 1827 году граф С. П. Ру­мян­цев за­ло­жил Гомель в Государственный за­ём­ный банк. В 1834 году ме­стеч­ко бы­ло вы­куп­ле­но каз­ной, од­на­ко с лич­но­го раз­ре­ше­ния императора Ни­ко­лая I часть Гомеля при­об­рёл князь И. Ф. Пас­ке­вич, по­том­кам ко­то­ро­го она при­над­ле­жа­ла до 1917 года. В 1850 году че­рез Гомель про­шло шос­се Санкт-Пе­тер­бург - Ки­ев. В 1852-1919 годах уезд­ный го­род Мо­ги­лёв­ской губернии, в 1854 году к Гомелю в ка­че­ст­ве пред­ме­стья при­пи­сан за­штат­ный город Но­вая Бе­ли­ца. В 1870-1880-х годах стал круп­ным железнодорожным уз­лом, че­рез го­род про­шли ли­нии Го­мель - Боб­руйск (1873 год) и Го­мель - Ром­ны (1874 год) Ли­ба­во-Ро­мен­ской железной дороги, Го­мель - Лу­ни­нец (1886 год) и Го­мель - Брянск (1887 год) По­лес­ских же­лез­ных до­рог. В конце XIX - начале XX веков пре­вра­тил­ся в круп­ный промышленный центр. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в мар­те 1918 - январе 1919 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в январе 1919 года за­нят Крас­ной Ар­ми­ей. В 1919-1926 годах центр Го­мель­ской гу­бер­нии РСФСР. С 1926 года в со­ста­ве Бе­ло­рус­сии: в 1926-1930 годах центр Го­мель­ско­го округа; в 1926-1931 годах, с 1937 года - Го­мель­ско­го района; с 1938 года - Го­мель­ской области. В хо­де Великой Отечественной вой­ны (с 19.8.1941 года по 26.11.1943 года) был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в го­ро­де раз­ме­щал­ся Го­мель­ский центральный ла­герь во­ен­но­плен­ных. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Го­мель­ско-Ре­чиц­кой опе­ра­ции 1943 года.

Ар­хитектурный об­лик Гомеля сло­жил­ся в 1-й половине XIX века, ко­гда го­род по­лу­чил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку. В цен­тре Гомеля, на вы­со­ком (пра­вом) бе­ре­гу реки Сож, на­хо­дит­ся двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль, вклю­чаю­щий клас­си­ци­стические зда­ния двор­ца Ру­мян­це­вых - Пас­ке­ви­чей (1785-1805 годы, 1837-1848 годы; с 1919 года крае­ведческий му­зей), Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра (1809-1819 годы, архитектор М. Е. Кларк), ча­сов­ню и усы­паль­ни­цу Пас­ке­ви­чей в рус­ском сти­ле (1870-1889 годы, архитектор Н. Чер­вин­ский). Другие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры клас­си­циз­ма: де­ре­вян­ные Иль­ин­ская (1793 год) и Ни­ко­ла­ев­ская (1805 год; час­тич­но пе­ре­строе­на во 2-й половине XIX века) церк­ви, «охот­ни­чий до­мик» Н. П. Ру­мян­це­ва (1820 год). В конце XIX - начале XX веков ве­лось строи­тель­ст­во в ис­то­рических сти­лях, а так­же в сти­ле мо­дерн: зда­ния Городской ду­мы (1880-е годы, архитектор Я. Тар­лин), гим­на­зий, Рус­ско-Ази­ат­ско­го (1900-е годы) и Ком­мер­че­ско­го (1901 год, архитектор С. Ша­бу­нев­ский) бан­ков; особ­ня­ки. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Гомель был силь­но раз­ру­шен. По пла­ну ре­кон­ст­рук­ции 1946 года го­род за­страи­вал­ся по ра­ди­аль­но-коль­це­вой сис­те­ме; пе­ре­стро­ен железнодорожный во­кзал (1946 год), со­ору­же­но зда­ние Двор­ца спор­та (1960 год) и др. По ген­пла­ну 1975 года строи­лись но­вые жи­лые мик­ро­рай­оны. Па­мят­ник авиа­кон­ст­рук­то­ру П. О. Су­хо­му (1977 год, скульп­тор З. М. Ви­лен­ский, архитектор В. Са­ен­ко); обе­ли­ски и па­мят­ни­ки на брат­ских мо­ги­лах вои­нов Советской Ар­мии, ме­мо­ри­ал Го­мель­ским опол­чен­цам (1975 год, скульп­тор Г. Т. Гор­ба­нёв, архитектор Л. Там­ков) и др.

Бе­ло­русский государственный университет транс­пор­та (1953 год, современное название с 1993 года), Государственный университет имени Ф. Ско­ри­ны (1969 год), Государственный тех­нический университет имени П. О. Су­хо­го (1981 год), Государственный медицинский университет (1990 год; ста­тус университета с 2003 года), Ин­же­нер­ный институт (1997 год; современное название с 2004 года), Бе­ло­русский тор­го­во-эко­но­мический университет по­тре­би­тель­ской ко­опе­ра­ции. 18 биб­лио­тек, в том числе Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная библиотека (1928 год), Об­ла­ст­ная на­уч­но-тех­ническая библиотека (1998 год). Об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей (1919год). Те­ат­ры: дра­ма­тический (1954 год, зда­ние 1947-1956 годы, архитектор А. В. Та­ра­сен­ко), ку­коль­ный (1968 год), экс­пе­риментальный мо­ло­дёж­ный те­атр-сту­дия (1992 год). Го­мель­ская об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (1967 год), в её со­ста­ве - сим­фо­нический и ду­хо­вой орке­ст­ры, ка­мер­ный хор. Фи­ли­ал Бе­ло­русской ака­де­мии му­зы­ки (2003 год). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Сла­вян­ские те­ат­раль­ные встре­чи» (с 1997 года, еже­год­но), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь хо­рео­гра­фического искусства «Со­жский хо­ро­вод» (с 2000 года), дет­ский фес­ти­валь «Тан­цую­щий фла­мин­го».

Гомель - вто­рой по­сле Мин­ска го­род Бе­ло­рус­сии по промышленному по­тен­циа­лу. Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние. Дей­ст­ву­ют за­во­ды: «Гом­сель­маш» (различгые ком­бай­ны и др. сельскохозяйственная тех­ни­ка), специального ин­ст­ру­мен­та и тех­но­ло­гической ос­на­ст­ки (ос­на­ст­ка для сельскохозяйственной тех­ни­ки и др.), «Гид­ро­ав­то­ма­ти­ка» (кон­троль­но-ре­гу­ли­рую­щая ап­па­ра­ту­ра и др.), ва­го­но­ре­монт­ный, под­шип­ни­ко­вый, пус­ко­вых дви­га­те­лей, ра­дио­за­вод (сред­ст­ва свя­зи и др.), стан­ко­строи­тель­ный имени С. М. Ки­ро­ва. Пред­при­ятия хи­мической промышленности спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке су­пер­фос­фат­ных удоб­ре­ний (хи­мический за­вод), ре­зи­но­тех­ни­че­ских (за­вод хи­миз­де­лий) и пла­ст­мас­со­вых («По­ли­пресс») из­де­лий. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (в том числе кир­пи­ча, сбор­ных железобетонных кон­ст­рук­ций и из­де­лий), стек­ла («Го­мель­стек­ло»: по­ли­ро­ван­ное стек­ло, ав­то­мо­биль­ные стёк­ла, стек­ло­та­ра), ме­бе­ли (за­вод «Го­мельд­рев»), обо­ев («Го­мель­о­бои»). Фаб­ри­ки «Го­мель­чан­ка» (швей­ная про­дук­ция), «Люб­на» (ху­дожественные из­де­лия, в том числе пле­тё­ные из­де­лия из ло­зы).

На северной ок­раи­не го­ро­да, в сво­бод­ной эко­но­мической зо­не «Го­мель-Ра­тон», раз­ме­ще­ны вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные пред­при­ятия: «Ра­тон» (раз­ра­бот­ка и про­изводство вы­со­ко­точ­но­го ра­дио­тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния и др.), «Ко­ралл» (квар­це­вые ре­зо­на­то­ры, кор­пу­са ин­те­граль­ных схем, слож­ная ин­ст­ру­мен­таль­ная ос­на­ст­ка), «Го­мель­ка­бель», за­вод «Элек­тро­ап­па­ра­ту­ра» (специальная ком­му­та­ци­он­ная и за­щит­ная ап­па­ра­ту­ра и др.), «Кри­сталл» (в том числе ог­ран­ка ал­ма­зов), а так­же специальное кон­ст­рук­тор­ско-тех­но­ло­гическое бю­ро гид­ро­ап­па­ра­ту­ры (с опыт­но-экс­пе­риментальным про­изводством) и «Ме­тал­ло­по­ли­мер».

Иллюстрации:

Дра­ма­ти­че­ский те­атр. 1947–56. Ар­хи­тек­тор А. В. Та­ра­сен­ко. Архив БРЭ.

Дво­рец Ру­мян­це­вых – Пас­ке­ви­чей. 1785–1805, 1837–48. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)