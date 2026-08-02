ГОМЕЛЬ
ГО́МЕЛЬ. Город в юго-восточной части Белоруссии, центр Гомельской области.
Население 480,5 тыс. чел. (2006 год). Расположен на реке Сож (порт). Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт. По данным археологии, на месте современного Гомеля существовали славянские посёлки V-VII и VIII-X веков. Об участии местного населения в международной торговле свидетельствует найденный клад арабских дирхемов середины X века. Городская застройка усадьбами сформировалась не позднее XI века. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи как город Гомий в составе Черниговского княжества в 1142 году, когда его окрестности были разорены смоленским князем Ростиславом Мстиславичем. Общая площадь городской территории не менее 45-50 га (в городской черте были и пашни). Гомель был укреплён земляным валом с дубовыми конструкциями, в XII веке. велось каменное строительство. Крупный ремесленный центр (изучены следы металлообработки, ювелирного, гончарного, косторезного, кожевенного ремесла). Обнаружены уникальные усадьбы оружейников конца XII - 1-й половины XIII веков (найдена уникальная деревянная чаша с резным орнаментом и надписью «Фёдор»), где изготовлялись наборные доспехи, мечи, сабли, ножи. Среди редких находок - части колокола, кресты-энколпионы, свинцовые печати, оружие. Вероятно, Гомель сожжён в ходе монголо-татарского нашествия, затем восстановлен.
В 1-й трети XIV века вошёл в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). В 1419-1435 годах и 1452 году Гомель находился во владении литовского князя Свидригайло, затем русских князей, «отъехавших» в ВКЛ, - Василия Ярославича (1446-1447 годы), Ивана Андреевича и Семёна Ивановича (1460-е - 1500 годы). В ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов занят русскими войсками, по Московскому перемирию 1503 года вошёл в состав Русского государства. После русско-литовской войны 1534-1537 годов по мирному договору 1537 года перешёл в состав ВКЛ, центр староства. В середине XVI века играл важную роль в обороне юго-восточных земель ВКЛ от набегов крымских татар, в городе построены новые укрепления. В 1595 году захвачен повстанцами в ходе восстания С. Наливайко. В 1648 году, во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, занят отрядом украинских казаков, однако заключение Зборовского договора 1649 года дало возможность гетману Я. Радзивиллу вновь занять город. В 1651 году несколько раз безуспешно осаждался казаками, в 1654 году гарнизон Гомеля капитулировал после полуторамесячной осады войском наказного атамана И. Н. Золотаренко и город вошёл в состав Русского государства. В 1661 году, после смерти И. Н. Золотаренко, царь Алексей Михайлович пожаловал Гомель его брату - В. Н. Золотаренко. По Андрусовскому перемирию 1667 года Гомель возвращён в состав Речи Посполитой, принадлежал князю М. Радзивиллу, затем - князьям Чарторыйским. В 1670 году получил магдебургское право. В 1772 году по 1-му разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи, пожалован императрицей Екатериной II графу П. А. Румянцеву-Задунайскому. В 1773-1777 годах уездный город Могилёвской губернии, с 1777 года местечко. В 1827 году граф С. П. Румянцев заложил Гомель в Государственный заёмный банк. В 1834 году местечко было выкуплено казной, однако с личного разрешения императора Николая I часть Гомеля приобрёл князь И. Ф. Паскевич, потомкам которого она принадлежала до 1917 года. В 1850 году через Гомель прошло шоссе Санкт-Петербург - Киев. В 1852-1919 годах уездный город Могилёвской губернии, в 1854 году к Гомелю в качестве предместья приписан заштатный город Новая Белица. В 1870-1880-х годах стал крупным железнодорожным узлом, через город прошли линии Гомель - Бобруйск (1873 год) и Гомель - Ромны (1874 год) Либаво-Роменской железной дороги, Гомель - Лунинец (1886 год) и Гомель - Брянск (1887 год) Полесских железных дорог. В конце XIX - начале XX веков превратился в крупный промышленный центр. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов в марте 1918 - январе 1919 года оккупирован германскими войсками, в январе 1919 года занят Красной Армией. В 1919-1926 годах центр Гомельской губернии РСФСР. С 1926 года в составе Белоруссии: в 1926-1930 годах центр Гомельского округа; в 1926-1931 годах, с 1937 года - Гомельского района; с 1938 года - Гомельской области. В ходе Великой Отечественной войны (с 19.8.1941 года по 26.11.1943 года) был оккупирован германскими войсками, в городе размещался Гомельский центральный лагерь военнопленных. Освобождён в ходе Гомельско-Речицкой операции 1943 года.
Архитектурный облик Гомеля сложился в 1-й половине XIX века, когда город получил регулярную планировку. В центре Гомеля, на высоком (правом) берегу реки Сож, находится дворцово-парковый ансамбль, включающий классицистические здания дворца Румянцевых - Паскевичей (1785-1805 годы, 1837-1848 годы; с 1919 года краеведческий музей), Петропавловского собора (1809-1819 годы, архитектор М. Е. Кларк), часовню и усыпальницу Паскевичей в русском стиле (1870-1889 годы, архитектор Н. Червинский). Другие памятники архитектуры классицизма: деревянные Ильинская (1793 год) и Николаевская (1805 год; частично перестроена во 2-й половине XIX века) церкви, «охотничий домик» Н. П. Румянцева (1820 год). В конце XIX - начале XX веков велось строительство в исторических стилях, а также в стиле модерн: здания Городской думы (1880-е годы, архитектор Я. Тарлин), гимназий, Русско-Азиатского (1900-е годы) и Коммерческого (1901 год, архитектор С. Шабуневский) банков; особняки. Во время Великой Отечественной войны Гомель был сильно разрушен. По плану реконструкции 1946 года город застраивался по радиально-кольцевой системе; перестроен железнодорожный вокзал (1946 год), сооружено здание Дворца спорта (1960 год) и др. По генплану 1975 года строились новые жилые микрорайоны. Памятник авиаконструктору П. О. Сухому (1977 год, скульптор З. М. Виленский, архитектор В. Саенко); обелиски и памятники на братских могилах воинов Советской Армии, мемориал Гомельским ополченцам (1975 год, скульптор Г. Т. Горбанёв, архитектор Л. Тамков) и др.
Белорусский государственный университет транспорта (1953 год, современное название с 1993 года), Государственный университет имени Ф. Скорины (1969 год), Государственный технический университет имени П. О. Сухого (1981 год), Государственный медицинский университет (1990 год; статус университета с 2003 года), Инженерный институт (1997 год; современное название с 2004 года), Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. 18 библиотек, в том числе Областная универсальная библиотека (1928 год), Областная научно-техническая библиотека (1998 год). Областной краеведческий музей (1919год). Театры: драматический (1954 год, здание 1947-1956 годы, архитектор А. В. Тарасенко), кукольный (1968 год), экспериментальный молодёжный театр-студия (1992 год). Гомельская областная филармония (1967 год), в её составе - симфонический и духовой оркестры, камерный хор. Филиал Белорусской академии музыки (2003 год). Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» (с 1997 года, ежегодно), Международный фестиваль хореографического искусства «Сожский хоровод» (с 2000 года), детский фестиваль «Танцующий фламинго».
Гомель - второй после Минска город Белоруссии по промышленному потенциалу. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение. Действуют заводы: «Гомсельмаш» (различгые комбайны и др. сельскохозяйственная техника), специального инструмента и технологической оснастки (оснастка для сельскохозяйственной техники и др.), «Гидроавтоматика» (контрольно-регулирующая аппаратура и др.), вагоноремонтный, подшипниковый, пусковых двигателей, радиозавод (средства связи и др.), станкостроительный имени С. М. Кирова. Предприятия химической промышленности специализируются на выпуске суперфосфатных удобрений (химический завод), резинотехнических (завод химизделий) и пластмассовых («Полипресс») изделий. Производство стройматериалов (в том числе кирпича, сборных железобетонных конструкций и изделий), стекла («Гомельстекло»: полированное стекло, автомобильные стёкла, стеклотара), мебели (завод «Гомельдрев»), обоев («Гомельобои»). Фабрики «Гомельчанка» (швейная продукция), «Любна» (художественные изделия, в том числе плетёные изделия из лозы).
На северной окраине города, в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон», размещены высокотехнологичные предприятия: «Ратон» (разработка и производство высокоточного радиотехнологического оборудования и др.), «Коралл» (кварцевые резонаторы, корпуса интегральных схем, сложная инструментальная оснастка), «Гомелькабель», завод «Электроаппаратура» (специальная коммутационная и защитная аппаратура и др.), «Кристалл» (в том числе огранка алмазов), а также специальное конструкторско-технологическое бюро гидроаппаратуры (с опытно-экспериментальным производством) и «Металлополимер».
Иллюстрации:
Драматический театр. 1947–56. Архитектор А. В. Тарасенко. Архив БРЭ.
Дворец Румянцевых – Паскевичей. 1785–1805, 1837–48. Архив БРЭ.