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ГОЛЯДЬ
ГО́ЛЯДЬ. Племя, известное в начале II тысячелетия нашей эры, которое относят к днепровским балтам.
Занимало территорию в бассейне реки Протва, правого притока реки Москва. Археологические следы голяди дискуссионны. После массового расселения восточных славян к концу I тысячелетия нашей эры оказалось между вятичами и кривичами, которые частично ассимилировали голядь. В 1058 году разбито киевским князем Изяславом Ярославичем. Последнее летописное упоминание голяди относится к 1147 году, когда на племя совершил поход новгород-северский князь Святослав Ольгович.
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