ГОЛЯДЬ

ГО́ЛЯДЬ. Пле­мя, из­ве­ст­ное в начале II тысячелетия нашей эры, ко­то­рое от­но­сят к днеп­ров­ским бал­там.

За­ни­ма­ло тер­ри­то­рию в бас­сей­не реки Про­тва, пра­во­го при­то­ка реки Мо­ск­ва. Ар­хео­ло­гические сле­ды голяди дис­кус­си­он­ны. По­сле мас­со­во­го рас­се­ле­ния восточных сла­вян к концу I тысячелетия нашей эры ока­за­лось ме­ж­ду вя­ти­ча­ми и кри­ви­ча­ми, ко­то­рые час­тич­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ли голядь. В 1058 году раз­би­то ки­ев­ским князем Изя­сла­вом Яро­сла­ви­чем. По­след­нее ле­то­пис­ное упо­ми­на­ние голяди от­но­сит­ся к 1147 году, ко­гда на пле­мя со­вер­шил по­ход нов­го­род-се­вер­ский князь Свя­то­слав Оль­го­вич.

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