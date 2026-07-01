Голутвенные казаки

Голу`твенные каза`ки (от укр. голота — «голытьба») — беднейшая и многочисленная часть донского и запорожского казачества в XVI—XVIII вв., не имевшая собственного хозяйства и заселявшая окраины России и Украины. Основная масса Г. к. состояла из беглых холопов и крепостных крестьян, посадской бедноты и военно-служилого люда. Г. к. подвергались правовым ограничениям и эксплуатации со стороны зажиточных казаков. На Украине их положение усугублялось национально-религиозным гнетом со стороны Польши. Г. к. сыграли роль в освоении южных земель России и Украины, в борьбе Русского государства с Крымским ханством, Османской империей и Персией (Ираном). Активно участвовали в крестьянских восстаниях XVII—XVIII вв под руководством И. И. Болотникова, С. Т. Разина, К. А. Булавина; из их среды вышли многие вожаки антикрепостнического движения. Запорожские Г. к. принимали активное участие в гражданской войне в Речи Посполитой в середине XVII в. Донские Г. к. нередко совершали набеги («походы за зипунами») на прибрежные города Азовского, Черного и Каспийского морей. Лит.: Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII в. СПб., 1889; Историческое описание земли войска Донского. Новочеркасск, 1903; Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII в. Ростов-на-Дону, 1961.