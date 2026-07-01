ГОЛУБОВСКАЯ НАДЕЖДА ИОСИФОВНА
ГОЛУБОВСКАЯ НАДЕЖДА ИОСИФОВНА - российская пианистка, клавесинистка, педагог, заслуженный артист РСФСР (1937).
В 1914 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, училась в классах А.А. Розановой и С.М. Ляпунова (фортепиано), Ф.М. Блуменфельда и Л.С. Ауэра (камерный ансамбль). Выступала с 1915 года соло и в ансамблях (в т. ч. с певицей З.П. Лодий и скрипачом М.Б. Рейсоном). С 1920 года преподавала в Петроградской (Ленинградской) консерватории (с 1935 года профессор). Среди учеников - В.В. Нильсен. В 1941-1944 годах заведующий кафедрой специального фортепиано Свердловской консерватории, в 1945-1963 годах консультант Таллинской консерватории. В 1923 году (после поездки в Германию) одной из первых в СССР начала исполнительскую деятельность на клавесине.
Игре Голубовской присуще одушевлённое и тонкое прочтение музыки разных стилей и направлений. Автор работ по теории фортепианной игры, в т. ч. книги «Искусство педализации» (1967).