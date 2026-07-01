ГОЛУБОВСКАЯ НАДЕЖДА ИОСИФОВНА

ГОЛУБОВСКАЯ НАДЕЖДА ИОСИФОВНА - российская пианистка, клавесинистка, педагог, заслуженный артист РСФСР (1937).

В 1914 году окон­чи­ла Санкт-Пе­тербургскую консерваторию, учи­лась в клас­сах А.А. Ро­за­но­вой и С.М. Ля­пуно­ва (фортепиано), Ф.М. Блу­мен­фель­да и Л.С. Ау­эра (ка­мер­ный ан­самбль). Вы­сту­па­ла с 1915 года со­ло и в ан­самб­лях (в т. ч. с пе­ви­цей З.П. Ло­дий и скри­па­чом М.Б. Рей­со­ном). С 1920 года пре­по­да­ва­ла в Пет­ро­градской (Ле­нинградской) консерватории (с 1935 года профессор). Сре­ди уче­ни­ков - В.В. Ниль­сен. В 1941-1944 годах заведующий ка­фед­рой спе­ци­аль­но­го фортепиано Сверд­лов­ской консерватории, в 1945-1963 годах кон­суль­тант Тал­лин­ской консерватории. В 1923 году (по­сле по­езд­ки в Гер­ма­нию) од­ной из пер­вых в СССР на­ча­ла ис­пол­ни­тель­скую дея­тель­ность на кла­ве­си­не .

Иг­ре Голубовской при­су­ще оду­шев­лён­ное и тон­кое про­чте­ние му­зы­ки раз­ных сти­лей и на­прав­ле­ний. Ав­тор ра­бот по тео­рии фортепианной иг­ры, в т. ч. книги «Ис­кус­ст­во пе­да­ли­за­ции» (1967).