ГОЛУБИНСКИЙ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Российский философ и богослов.
Родился в семье священника. Окончил Московскую духовную академию (1818), где с 1824 года был профессором, став основателем философской традиции в академии. Священник с 1828 года. Основные сочинения Голубинского изданы посмертно по записям слушателей его лекций.
Голубинский - поклонник Платона и неоплатоников, особенно Прокла, знаток и переводчик новоевропейских философов, «в своём мировоззрении... своеобразно соединял рационализм и пиетизм XVIII-го века» (Флоровский Г. Пути русского богословия. К., 1991. С. 238). Основой философской концепции Голубинского является идея о «бесконечном бытии Божием». «Доопытное» предчувствие этой бесконечности изначально содержится в человеческой душе, учение о которой несёт у Голубинского явные черты платонизма, опосредованного «философией чувства и веры» Ф.Г. Якоби.