ГОЛУБИНСКИЙ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский философ и богослов.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (1818), где с 1824 года был про­фес­со­ром, став ос­но­ва­те­лем фи­лософской тра­ди­ции в ака­де­мии. Свя­щен­ник с 1828 года. Основные со­чи­нения Голубинского из­да­ны по­смерт­но по за­пи­сям слу­ша­те­лей его лек­ций.

Голубинский - по­клон­ник Пла­то­на и не­оп­ла­то­ни­ков, осо­бен­но Про­кла, зна­ток и пе­ре­во­дчик но­во­ев­ро­пей­ских фи­ло­со­фов, «в сво­ём ми­ро­воз­зре­нии... свое­об­раз­но со­еди­нял ра­цио­на­лизм и пие­тизм XVIII-го ве­ка» (Фло­ров­ский Г. Пу­ти рус­ско­го бо­го­сло­вия. К., 1991. С. 238). Ос­но­вой фи­лософской кон­цеп­ции Голубинского яв­ля­ет­ся идея о «бес­ко­неч­ном бы­тии Бо­жи­ем». «До­опыт­ное» пред­чув­ст­вие этой бес­ко­неч­но­сти из­на­чаль­но со­дер­жит­ся в че­ло­ве­че­ской ду­ше, уче­ние о ко­то­рой не­сёт у Голубинского яв­ные чер­ты пла­то­низ­ма, опо­сре­до­ван­но­го «фи­ло­со­фи­ей чув­ст­ва и ве­ры» Ф.Г. Яко­би.