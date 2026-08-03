Головнин, Василий Михайлович

Головни`н, Василий Михайлович (08[19].04.1776, с. Гулынки Московской губ. — 29.06[11.07].1831, Санкт-Петербург) — российский мореплаватель. Окончил Морской корпус (1793). Проходил стажировку в английском флоте (1802—1806). Совершил два кругосветных плавания: на шлюпе «Диана» (1807—1809) и на шлюпе «Камчатка» (1817—1819) (вместе с Ф. П. Литке, Ф. П. Врангелем). В первом плавании, находясь с экипажем под английским арестом в Кейптауне, занимался географическими и этнографическими наблюдениями (1808—1809). В 1811 провел точную опись и составил карту Шантарских и Курильских о-вов; во время описи о. Кунашир попал в плен к японцам. Одним из первых в Европе описал свое пребывание в Японии и кругосветные плавания. Этнографические коллекции, собранные Г., — важный источник по этнографии полинезийцев и микронезийцев. Член-корреспондент Императорской академии наук (1818). С 1821 — помощник директора Морского корпуса, с 1823 — генерал-интендант флота. Руководил деятельностью кораблестроительного, комиссариатского и артиллерийского департаментов (при Г. было построено свыше 200 кораблей, в том числе первые пароходы). Вице-адмирал (1830). Именем Г. названы пролив между Курильскими о-вами, гора и мыс на Новой Земле и другие объекты. Соч.: Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. СПб., 1816; Сочинения: Путешествие на шлюпе «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное в 1807, 1808 и 1809 гг. В плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. Путешествие вокруг света на шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 гг. с приложением описания примечательных кораблекрушений в разные времена претерпенных русскими мореплавателями. М.—Л., 1949; Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Головниным. М., 1965. Лит.: Давыдов Ю. В. Головнин. М., 1968; Дивин В. А. В. М. Головнин. М., 1952; Фраерман Р. И., Зайкин П. Д. Жизнь и необыкновенные приключения капитана-лейтенанта Головнина... М., 1957.