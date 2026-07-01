ГОЛОВКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Владимир Александрович Головко родился 13 (по новому стилю — 25) февраля 1895 года в городе Томске. По национальности русский.

В 1915 году Головко был мобилизован на службу в Русскую императорскую армию. В 1916 году он окончил школу прапорщиков. После Октябрьской революции вступил в формирование Красной гвардии, а затем добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Начинал службу инструктором по формированию частей военного отделения Красноярского ревкома.

Участвовал в Гражданской войне . Будучи начальником пулемётной команды, принимал участие в подавлении восстания Чехословацкого корпуса . В июне 1918 года попал в плен к белогвардейцам, провёл в нём около года. После освобождения Головко продолжал службу в Красной Армии, был помощником заведующего отделом Пермского ревкома, заведующим техническим бюро 1-го Уральского железнодорожного батальона, помощником командира технической роты, помощником командира 35-го железнодорожного дивизиона. Участвовал в боях советско-польской войны . За время боевых действий два раза был ранен.

После окончания Гражданской войны Головко продолжал службу на командных должностях в различных частях железнодорожных войск . В 1930 году он окончил отделение военных сообщений Ленинградского института инженеров путей сообщения. В 1932-1937 годах Головко возглавлял мостовой факультет Военно-транспортной академии имени Л. М. Кагановича. С 1938 года он занимал должность начальника штаба Особого корпуса железнодорожных войск РККА во Владивостоке, а 19 мая 1941 года был назначен командиром Особого строительного корпуса. Под его руководством части этого корпуса строили завод металлоконструкций «Амурстальстроя» на Дальнем Востоке, одновременно Головко командовал гарнизоном Комсомольска-на-Амуре.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны корпус Головко был расформирован, а сам он был назначен начальником Управления тыла — заместителем командующего Дальневосточным фронтом. В июне 1942 года он был отозван в распоряжение Народного комиссариата путей сообщения СССР (НКПС) и вскоре назначен начальником Главного управления военно-восстановительных работ НКПС. Параллельно с этим Головко командовал железнодорожными войсками.

На время руководства Головко железнодорожными войсками пришлись масштабные разрушения железных дорог и железнодорожных узлов в ходе боевых действий, немецких штурмовок и бомбардировок. Перед ними была поставлена жизненно важная задача в кратчайшие сроки организовать их восстановление. Начиная с августа 1942 года и до конца Великой Отечественной войны, силами железнодорожных войск были восстановлены около 120000 километров путей, 2756 больших и средних, и более 13000 малых мостов, 40 тоннелей, 182 паровозных депо. Когда Красная Армия освобождала Восточную Европу, Головко организовывал восстановление железнодорожных коммуникаций в ней, зачастую ещё до полной очистки районов от противника. Так, прямо во время Будапештской операции он лично руководил строительством высоководного обходного моста через Дунай, организовывал изготовление конструкций для него прямо на захваченных советскими войсками предприятиях, сумев в итоге добиться завершения строительных работ на 15 суток ранее установленного срока.

После окончания войны в течение двух лет Головко продолжал службу на той же должности. С июля 1947 года он служил заместителем начальника Главного управления военно-восстановительных работ Министерства путей сообщения СССР , а в мае 1948 года вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 30 мая 1956 года.