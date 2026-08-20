Головин, Михаил Евсеевич

Голови`н, Михаил Евсеевич (01[12].01.1756, с. Матигоры Архангельской губ. — 08[19].06.1790, Санкт-Петербург) — российский физик и математик, педагог . Сын государственного крестьянина Евсея Федоровича Головина и Марии Васильевны Головиной, младшей сестры М. В. Ломоносова. Окончил гимназию при Императорской академии наук и художеств (ныне Российская академия наук) (1773), куда был принят по рекомендации дяди, поступил в Академический университет. Изучал физику у Л. Ю. Крафта, математику — под руководством Л. Эйлера. В 1776 избран адъюнктом по кафедре опытной физики Академии наук. Из-за конфликта с Е. Р. Дашковой подал в отставку (1786), сохранив за собой руководство редактированием первого полного собрания сочинений Ломоносова (1784—1787). Почетный член Академии наук (1786). Г. оставил заметный след в истории развития математического образования в России, в историю науки вошел как автор учебников по арифметике, физике, геометрии, астрономии, механике, архитектуре. Последние годы жизни работал в Петербургском главном народном училище, Петербургской учительской семинарии ( профессор с 1786) и в Комиссии об учреждении народных училищ. Лит.: Кулябко Е. С. Замечательные питомцы Академического университета. Л., 1977; Прудников В. Е. Михаил Евсеевич Головин // Русские педагоги-математики XVIII—XIX веков. М., 1956. С. 133—142; Смагина Г. И. М. Е. Головин — ученик и помощник Л. Эйлера. // Природа. 1987. № 4.