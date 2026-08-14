Головин, Евгений Александрович

Голови`н, Евгений Александрович (1782, возможно, Смоленская губ. — 27.06[04.07].1858, Смоленск) — российский военный деятель. Из дворян Смоленской губернии. После окончания Московского университета в 1797 начал службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенском полку. В составе Фанагорийского гренадерского полка участвовал в Русско-австрийско-французской войне 1805, ранен при Аустерлице. В 1808—1810 в отставке. С 1810 участвовал в боевых действиях против турок, отличился при Шумле (произведен в подполковники), Батине, Базарджике. С 1811 — командир Фанагорийского гренадерского полка, с которым участвовал в Отечественной войне 1812. Ранен в Бородинском сражении. Полковник (21 ноября 1812). Во время Заграничных походов 1813—1814 отличился под Лютценом и Баутценом, ранен в Лейпцигском сражении. За отличие при Лейпциге получил звание генерал-майора (1814). Участвовал во взятии Парижа (1814). Командир бригады гренадерского корпуса (1816), командир лейб-гвардии Егерского полка (1821). Был активным членом религиозной секты Е. Ф. Татариновой. Участвовал в подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825, на следующий день пожалован в генерал-адъютанты. Генерал-лейтенант (1826). Участник Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.), был комендантом Варны, проявил личное мужество во время эпидемии чумы. В 1830 — Оренбургский военный губернатор . С 1831 — командир пехотной дивизии, участвовал в подавлении Польского восстания 1830—1831. С 1834 на административных должностях в Царстве Польском. В 1837—1842 — командир Отдельного Кавказского корпуса, главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами в Грузии, Армении и Кавказской области. Генерал от инфантерии (1839). В 1845—1848 Рижский военный губернатор и Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор . Член Государ­ственного совета (1848). Лит.: Новоселов С. Жизнеописание генерала от инфантерии Е. А. Головина // Кавказцы, или Подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе. Вып. 37—47. СПб., 1859; Толстой Ю. В. Очерк жизни и службы Е. А. Головина // Девятнадцатый век. Кн. 1. М., 1872.