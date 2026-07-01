ГОЛОВИН АВТОНОМ МИХАЙЛОВИЧ
ГОЛОВИН АВТОНОМ МИХАЙЛОВИЧ - русский военный деятель, генерал от инфантерии (1698).
Из рода Головиных. Сподвижник царя Петра I. В малолетство царя - комнатный стольник. Первый русский полковник регулярной армии (в 1690 году назначен «командиром» Преображенского лейб-гвардии полка и Семёновского лейб-гвардии полка). Участвовал в «потешных боях» под селом Семёновским (1691); сопровождал царя в поездке в Архангельск (1694). Участник Азовских походов 1695-1696 годов. Во время первого похода вместе с Ф.Я. Лефортом и П.И. Гордоном возглавлял русскую армию. Во втором походе командовал дивизией и активно участвовал в осаде и взятии крепости Азов (июль 1696 года). В 1697 году вошёл в «кумпанство» Т.Н. Стрешнева по строительству кораблей русского флота. По поручению Петра I в 1699 году составил «Строевое положение, или Воинские артикулы для мушкетер и гренадер» - первый русский единый строевой устав, действовавший до издания Воинского устава 1716 года.
В 1699-1700 годах Головин совместно с А.А. Вейде составил ещё два уставных документа: «Ротные пехотные чины» и «Статьи воинские, как надлежит солдату в житии себя держать, в строю и учении как обходиться». С началом Северной войны 1700-1721 годов во главе дивизии (10 пехотных и 1 драгунский полк), сформированной из рекрутов, участвовал в Нарвском сражении 1700 года, затем вошёл в состав военного совета, принявшего решение о капитуляции русской армии на условиях сохранения оружия (кроме артиллерии) и знамён [19(30). 11.1700 года]. После нарушения шведами соглашения и разгрома русской армии [20.11 (1.12).1700 года] Головин был взят в плен и отправлен в Стокгольм. Неоднократные попытки Петра I обменять его на кого-либо из пленных шведов увенчались успехом лишь в 1718 году, когда Головин был обменян на шведского генерал-фельдмаршала графа К.Г. Реншильда. Вернулся в Россию в январе 1719 года. Награждён орденом Святого Андрея Первозванного (1719).