ГОЛОВИН АВТОНОМ МИХАЙЛОВИЧ

ГОЛОВИН АВТОНОМ МИХАЙЛОВИЧ - русский во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1698).

Из ро­да Го­ло­ви­ных . Спод­виж­ник ца­ря Пет­ра I. В ма­ло­лет­ст­во ца­ря - ком­нат­ный столь­ник. Пер­вый русский пол­ков­ник ре­гу­ляр­ной ар­мии (в 1690 году на­зна­чен «ко­ман­ди­ром» Пре­об­ра­жен­ско­го лейб-гвар­дии пол­ка и Се­мё­нов­ско­го лейб-гвар­дии пол­ка). Уча­ст­во­вал в «по­теш­ных бо­ях» под селом Се­мё­нов­ским (1691); со­про­во­ж­дал ца­ря в по­езд­ке в Ар­хан­гельск (1694). Уча­ст­ник Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов. Во вре­мя пер­во­го по­хо­да вме­сте с Ф.Я. Ле­фор­том и П.И. Гор­до­ном воз­глав­лял русскую ар­мию. Во вто­ром по­хо­де ко­ман­до­вал ди­ви­зи­ей и ак­тив­но уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии кре­по­сти Азов (июль 1696 года). В 1697 году во­шёл в «кум­пан­ст­во» Т.Н. Стреш­не­ва по строи­тель­ст­ву ко­раб­лей русского фло­та. По по­ру­че­нию Пет­ра I в 1699 году со­ста­вил «Строе­вое по­ло­же­ние, или Во­ин­ские ар­ти­ку­лы для муш­ке­тер и гре­надер» - пер­вый русский еди­ный строе­вой ус­тав, дей­ст­во­вав­ший до из­да­ния Во­ин­ско­го ус­та­ва 1716 года.

В 1699-1700 годах Головин со­вме­ст­но с А.А. Вей­де со­ста­вил ещё два ус­тав­ных до­ку­мен­та: «Рот­ные пе­хот­ные чи­ны» и «Ста­тьи во­ин­ские, как над­ле­жит сол­да­ту в жи­тии се­бя дер­жать, в строю и уче­нии как об­хо­дить­ся». С на­ча­лом Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов во гла­ве ди­ви­зии (10 пе­хот­ных и 1 дра­гун­ский полк), сфор­ми­ро­ван­ной из рек­ру­тов, уча­ст­во­вал в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года, за­тем во­шёл в со­став во­енного со­ве­та, при­няв­ше­го ре­ше­ние о ка­пи­ту­ля­ции русской ар­мии на ус­ло­ви­ях со­хра­не­ния ору­жия (кро­ме ар­тил­ле­рии) и зна­мён [19(30). 11.1700 года]. По­сле на­ру­ше­ния шве­да­ми со­гла­ше­ния и раз­гро­ма русской ар­мии [20.11 (1.12).1700 года] Головин был взят в плен и от­прав­лен в Сток­гольм. Не­од­но­крат­ные по­пыт­ки Пет­ра I об­ме­нять его на ко­го-ли­бо из плен­ных шве­дов увен­ча­лись ус­пе­хом лишь в 1718 году, ко­гда Головин был об­ме­нян на шведского генерал-фельдмаршала гра­фа К.Г. Рен­шиль­да. Вернулся в Рос­сию в январе 1719 года. На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1719).