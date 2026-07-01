ГОЛОВА
ГОЛОВА - название военных должностей и чинов, административных должностей в Русском государстве в XV - начале XVIII веков.
В служебной иерархии Головы находились ниже воевод. В 1676-1682 и 1687 годах в большинстве столичных полков старого строя, а позднее и в ряде провинциальных чин Головы был по образцу полков нового строя заменён чином полковника, а одноименная должность переименована в должность командира полка. В остальных полках старого строя должность Головы сохранялась вплоть до их расформирования в начале XVIII века.
Военные должности и чины. Сотенный голова (XV век - 1713) - в поместной дворянской коннице командир подразделения (50-150 человек) дворян, детей боярских и их вооруженных слуг. В 1682 и 1687 годах в московских и в некоторых провинциальных полках этот чин заменён чином ротмистра, однако в других полках он сохранялся до упразднения поместной конницы в 1713 году. Посошный голова (Голова у посохи; конец XV века -1700) - командир полка (отряда) в посошной рати - крестьянском ополчении. Назначался из дворян выборных или младших членов Государева двора. Засечный голова (начало XVI - начало XVIII веков) - командующий отрядом пограничной засечной стражи на определённом участке засечных черт. Стрелецкий голова (Голова у стрельцов; 1550-1698 годы) - командующий стрелецким полком. Первоначально командовал отрядом (приказом) численностью 500 человек и назначался из детей боярских. В походах командовал своим полком, подчинялся непосредственно командующему соответствующим разрядным полком, в мирное время отвечал за гарнизонную службу. В ходе военной реформы 1680 года переименованы в стрелецких полковников, но официальная должность не упразднялась вплоть до роспуска стрелецких полков в 1698 году. Осадный голова (XVI век - 1679) - командующий военным гарнизоном города. В его обязанности входили: сбор всех приписанных к городу ратных людей, распределение их по стенам и башням, назначение командиров, выставление караулов, поддержание боевой готовности. Осадный Голова распоряжался всей наличной артиллерией. В случае отсутствия воеводы к осадному Голове могла перейти также и административная власть в городе. Назначался в Москве из дворян и детей боярских, наказ выдавался Пушкарским приказом. Указом 27.11(7.12).1679 года должность ликвидирована, а обязанности осадных Голов переданы городовым воеводам. Существовало также несколько должностей лиц, отвечавших за различные участки обороны крепостей (башенный голова, воротный голова, прясельный голова). Станичные и сторожевые головы (1572 - начало XVIII века) - начальники конных разъездов (станиц) и тайных дозоров (сторожей) на юго-восточных границах Русского государства. Назначались Разрядным приказом. Голова роты (1632-1700 годы) - одно из наименований ротных командиров в полках нового строя.
Административные должности. Житничный голова (XVI век - 1720-е годы) - управляющий житным двором. Руководил приёмом зерна и его выдачей по указам московских приказов или местной администрации. Выбирался из дворян или детей боярских. Должность упразднена в связи с созданием запа́сных хлебных магазинов. Губной голова (середина XVI века) - должность местного управления, появившаяся в ходе первого этапа губной реформы 1530-1550-х годов. На втором этапе реформы постепенно заменена должностью губного старосты. В обязанности кабацкого головы (середина XVI - конец XVII веков) входили сбор доходов и надзор за ведением всего питейного дела (производство хмельных напитков, их продажа в кабаках, постройка винокурен, медоварен, пивоварен и кабаков, преследование нелегальной продажи спиртного). Избирался на 1 год всем посадским населением города и его старостами из числа посадских лучших людей; в дворцовых сёлах - из числа крестьян данного села. Контроль за деятельностью кабацких Голов осуществлял воевода. Таможенный голова (1570-1730-е годы) - должностное лицо, возглавлявшее таможню, а иногда и несколько таможен в уезде. В некоторых таможнях в XVII веке действовали 2 таможенных Головы. Избирались на 1 год из горожан (преимущественно из посадских людей), а также дворцовых и черносошных крестьян. Во главе наиболее крупных таможен в XVII веке стояли гости и члены гостиной сотни. С 1688 года на должности таможенных Голов в тех местах, где не было или было мало посадского населения, разрешалось избирать лиц из служилых людей. Объезжий голова (конец XVI - начало XVIII веков) ведал полицейской службой в городах. В каждом городе действовали несколько объезжих голов. Были обязаны объезжать вверенные им участки и следить за порядком, а также за соблюдением противопожарных мер. Назначались в Москве царскими указами, в других городах воеводами - из детей боярских, дворян, иногда из посадских людей. Местом пребывания являлась съезжая изба. Письменный голова (XVI - начало XVIII веков) - первоначально помощник воеводы в сибирских городах (около 1586-1606 годов), затем чиновник, направляемый в помощь воеводам пограничных районов Русского государства (главным образом в Сибирь и Нижнее Поволжье). Фактически являлся прообразом будущего чиновника для особых поручений. Письменные Головы возглавляли войска при пограничных столкновениях, экспедиции по освоению новых территорий, собирали подати, обладали правом суда в гражданских тяжбах. В обязанности разменного головы (Голова у размена послов; конец XVI-XVII века) входило произведение обмена посольствами, главным образом на границе с Крымским ханством. В XIX веке по Уставу об управлении инородцев 1822 года в Сибири введена должность головы инородческой управы, руководившего отдельным родом кочевого населения, занимавшим несколько стойбищ или улусов. В конце XIX - начале XX веков должность постепенно ликвидировалась и заменялась крестьянскими начальниками сельских обществ.