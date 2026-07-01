ГОЛОВА

ГОЛОВА - название военных должностей и чинов, административных должностей в Русском государстве в XV - начале XVIII веков.

В слу­жеб­ной ие­рар­хии Головы на­хо­ди­лись ни­же вое­вод. В 1676-1682 и 1687 годах в боль­шин­ст­ве сто­лич­ных пол­ков ста­ро­го строя, а позд­нее и в ря­де про­вин­ци­аль­ных чин Головы был по об­раз­цу пол­ков но­во­го строя за­ме­нён чи­ном пол­ков­ни­ка, а од­но­именная долж­ность пе­ре­име­но­ва­на в долж­ность ко­ман­ди­ра пол­ка. В ос­таль­ных пол­ках ста­ро­го строя долж­ность Головы со­хра­ня­лась вплоть до их рас­фор­ми­ро­ва­ния в начале XVIII века.

Во­ен­ные долж­но­сти и чи­ны. Со­тен­ный го­ло­ва (XV век - 1713) - в по­ме­ст­ной дво­рян­ской кон­ни­це ко­ман­дир под­раз­де­ле­ния (50-150 человек) дво­рян , де­тей бо­яр­ских и их воо­руженных слуг. В 1682 и 1687 годах в московских и в не­ко­то­рых про­вин­ци­аль­ных пол­ках этот чин за­ме­нён чи­ном рот­ми­ст­ра, од­на­ко в других пол­ках он со­хра­нял­ся до уп­разд­не­ния по­ме­ст­ной кон­ни­цы в 1713 году. По­сош­ный го­ло­ва (Голова у по­со­хи; конец XV века -1700) - ко­ман­дир пол­ка (от­ря­да) в по­сош­ной ра­ти - кре­сть­ян­ском опол­че­нии. На­зна­чал­ся из дво­рян вы­бор­ных или млад­ших чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра. За­сеч­ный го­ло­ва (начало XVI - начало XVIII веков) - ко­ман­дую­щий от­ря­дом по­гра­нич­ной за­сеч­ной стра­жи на оп­ре­де­лён­ном уча­ст­ке за­сеч­ных черт. Стре­лец­кий го­ло­ва (Голова у стрель­цов; 1550-1698 годы) - ко­ман­дую­щий стре­лец­ким пол­ком. Пер­во­на­чаль­но ко­ман­до­вал от­ря­дом (при­ка­зом) чис­лен­но­стью 500 человек и на­зна­чал­ся из де­тей бо­яр­ских. В по­хо­дах ко­ман­до­вал сво­им пол­ком, под­чи­нял­ся не­по­сред­ст­вен­но ко­ман­дую­ще­му со­от­вет­ст­вую­щим раз­ряд­ным пол­ком, в мир­ное вре­мя от­ве­чал за гар­ни­зон­ную служ­бу. В хо­де во­енной ре­фор­мы 1680 года пе­ре­име­но­ва­ны в стре­лец­ких пол­ков­ни­ков, но официальная долж­ность не уп­разд­ня­лась вплоть до рос­пус­ка стре­лец­ких пол­ков в 1698 году. Осад­ный го­ло­ва (XVI век - 1679) - ко­ман­дую­щий во­енным гар­ни­зо­ном го­ро­да. В его обя­зан­но­сти вхо­ди­ли: сбор всех при­пи­сан­ных к го­ро­ду рат­ных лю­дей, рас­преде­ле­ние их по сте­нам и баш­ням, на­зна­че­ние ко­ман­ди­ров, вы­став­ле­ние ка­рау­лов, под­дер­жа­ние бое­вой го­тов­но­сти. Осад­ный Голова рас­по­ря­жал­ся всей на­лич­ной ар­тил­ле­ри­ей . В слу­чае от­сут­ст­вия вое­во­ды к осад­но­му Голове мог­ла пе­рей­ти так­же и административная власть в го­ро­де. На­зна­чал­ся в Мо­ск­ве из дво­рян и де­тей бо­яр­ских, на­каз вы­да­вал­ся Пуш­кар­ским при­ка­зом. Ука­зом 27.11(7.12).1679 года долж­ность ли­к­ви­ди­ро­ва­на, а обя­зан­но­сти осад­ных Голов пе­ре­да­ны го­ро­до­вым вое­во­дам. Су­ще­ст­во­ва­ло так­же несколько долж­но­стей лиц, от­ве­чав­ших за различные уча­стки обо­ро­ны кре­по­стей (ба­шен­ный го­ло­ва, во­рот­ный го­ло­ва, пря­сель­ный го­ло­ва). Ста­нич­ные и сто­ро­же­вые го­ло­вы (1572 - начало XVIII века) - на­чаль­ни­ки кон­ных разъ­ез­дов (ста­ниц) и тай­ных до­зо­ров (сто­ро­жей) на юго-восточных гра­ни­цах Русского государства. На­зна­ча­лись Раз­ряд­ным при­ка­зом. Го­ло­ва ро­ты (1632-1700 годы) - од­но из на­име­но­ва­ний рот­ных ко­ман­ди­ров в пол­ках но­во­го строя.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные долж­но­сти. Жит­нич­ный го­ло­ва (XVI век - 1720-е годы) - управ­ляю­щий жит­ным дво­ром. Ру­ко­во­дил приё­мом зер­на и его вы­да­чей по ука­зам московских при­ка­зов или ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Вы­би­рал­ся из дво­рян или де­тей бо­яр­ских. Долж­ность уп­разд­не­на в свя­зи с соз­да­ни­ем за­па́с­ных хлеб­ных ма­га­зи­нов. Губ­ной го­ло­ва (середина XVI века) - долж­ность ме­ст­но­го уп­рав­ле­ния, по­явив­шая­ся в хо­де пер­во­го эта­па губ­ной ре­фор­мы 1530-1550-х годов. На вто­ром эта­пе ре­фор­мы по­сте­пен­но за­ме­не­на долж­но­стью губ­но­го ста­рос­ты. В обя­зан­но­сти ка­бац­ко­го го­ло­вы (середина XVI - конец XVII веков) вхо­ди­ли сбор до­хо­дов и над­зор за ве­де­ни­ем все­го пи­тей­но­го де­ла (про­из­вод­ст­во хмель­ных на­пит­ков, их про­да­жа в ка­ба­ках, по­строй­ка ви­ноку­рен, ме­до­ва­рен, пи­во­ва­рен и ка­ба­ков, пре­сле­до­ва­ние не­ле­галь­ной про­да­жи спирт­но­го). Из­би­рал­ся на 1 год всем по­сад­ским на­се­ле­ни­ем го­ро­да и его ста­рос­та­ми из чис­ла по­сад­ских луч­ших лю­дей; в двор­цо­вых сё­лах - из чис­ла кре­сть­ян дан­но­го се­ла. Кон­троль за дея­тель­но­стью ка­бац­ких Голов осу­ще­ст­в­лял вое­вода. Та­мо­жен­ный го­ло­ва (1570-1730-е годы) - долж­но­ст­ное ли­цо, воз­глав­ляв­шее та­мож­ню, а ино­гда и несколько та­мо­жен в уез­де. В не­ко­то­рых та­мож­нях в XVII веке дей­ст­во­ва­ли 2 та­мо­жен­ных Головы. Из­би­ра­лись на 1 год из го­ро­жан (пре­имущественно из по­сад­ских лю­дей), а так­же двор­цо­вых и чер­но­сош­ных кре­сть­ян. Во гла­ве наи­бо­лее круп­ных та­мо­жен в XVII веке стоя­ли гос­ти и чле­ны гос­ти­ной сот­ни. С 1688 года на долж­но­сти та­мо­жен­ных Голов в тех мес­тах, где не бы­ло или бы­ло ма­ло по­сад­ско­го на­се­ле­ния, раз­ре­ша­лось из­би­рать лиц из слу­жи­лых лю­дей. Объ­ез­жий го­ло­ва (конец XVI - начало XVIII веков) ве­дал по­ли­цей­ской служ­бой в го­ро­дах. В ка­ж­дом го­ро­де дей­ст­во­ва­ли несколько объ­ез­жих го­лов. Были обя­за­ны объ­ез­жать вве­рен­ные им уча­ст­ки и сле­дить за по­ряд­ком, а так­же за со­блю­де­ни­ем про­ти­во­по­жар­ных мер. На­зна­ча­лись в Мо­ск­ве цар­ски­ми ука­за­ми, в других го­ро­дах вое­во­да­ми - из де­тей бо­яр­ских , дво­рян, ино­гда из по­сад­ских лю­дей. Ме­стом пре­бы­ва­ния яв­ля­лась съез­жая из­ба. Пись­мен­ный го­ло­ва (XVI - начало XVIII веков) - пер­во­на­чаль­но по­мощ­ник вое­во­ды в си­бир­ских го­ро­дах (около 1586-1606 годов), за­тем чи­нов­ник, на­прав­ляе­мый в по­мощь вое­во­дам по­гра­нич­ных рай­онов Русского государства (главным образом в Си­бирь и Ниж­нее По­вол­жье). Фак­ти­че­ски яв­лял­ся про­об­ра­зом бу­ду­ще­го чи­нов­ни­ка для осо­бых по­ру­че­ний. Пись­мен­ные Головы воз­глав­ля­ли вой­ска при по­гра­нич­ных столк­но­ве­ни­ях, экс­пе­ди­ции по ос­вое­нию но­вых тер­ри­то­рий, со­би­ра­ли по­да­ти, об­ла­да­ли пра­вом су­да в гра­ж­дан­ских тяж­бах. В обя­зан­но­сти раз­мен­но­го го­ло­вы (Голова у раз­ме­на по­слов; конец XVI-XVII века) вхо­ди­ло про­из­ве­де­ние об­ме­на по­соль­ст­ва­ми, главным образом на гра­ни­це с Крым­ским хан­ст­вом. В XIX веке по Ус­та­ву об управ­ле­нии ино­род­цев 1822 года в Си­би­ри вве­де­на долж­ность го­ло­вы ино­род­че­ской упра­вы, ру­ко­во­див­ше­го от­дель­ным ро­дом ко­че­во­го на­се­ле­ния, за­ни­мав­шим несколько стой­бищ или улу­сов. В конце XIX - начале XX веков долж­ность по­сте­пен­но ли­к­ви­ди­ро­ва­лась и за­ме­ня­лась кре­сть­ян­ски­ми на­чаль­ни­ка­ми сель­ских об­ществ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)