«Голос минувшего»

«Го`лос мину`вшего» — журнал по истории и истории литературы либерально-народнического направления, издававшийся в Москве с 1913 по 1923. До 1919 выходил ежемесячно, затем нерегулярно. Издано 65 номеров. В 1922 редакция выслана из Советской России. В 1926—1928 печатался в Париже под названием «Голос минувшего на чужой стороне» и носил антисоветский характер. Редакционная коллегия журнала: А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов, П. Н. Сакулин, В. И. Семевский. Печатался в издательстве «Задруга». Основная тематика — проблемы общественного и революционного движения русской интеллигенции. Публиковались мемуары, записки, дневники и письма деятелей культуры, историческая беллетристика, статьи по вопросам русской и всеобщей истории, истории литературы, философии, искусства и археологии, новости русской и иностранной науки, а также литературные очерки. В эмиграции журнал уделял основное внимание Гражданской войне в России 1917—1922. Лит.: Систематический указатель содержания журнала «Голос минувшего» за 10 лет (1913—1922), «Голос минувшего», 1923, № 1.