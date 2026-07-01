ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ

ГОЛО́ДНЫЕ ПОХО́ДЫ - в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 годов одна из форм борьбы широких слоёв населения США , Великобритании и других капиталистических стран за свои экономические права и улучшение материального положения.

В го­ро­дах США «Голодные походы» на­ча­ли про­во­дить­ся с вес­ны 1930 года. Их уча­ст­ни­ки - лю­ди, ока­зав­шие­ся без ра­бо­ты и средств к су­ще­ст­во­ва­нию, - тре­бо­ва­ли от пра­витель­ст­ва ока­за­ния им ма­те­ри­аль­ной под­держ­ки. По ме­ре пре­вра­ще­ния без­ра­бо­ти­цы в мас­со­вое яв­ле­ние (смотри в статье Ве­ли­кая де­прес­сия) дви­же­ние без­ра­бот­ных в США, бла­го­да­ря дея­тель­но­сти ле­вых сил, при­об­ре­ло ор­га­ни­зо­ван­ный, об­ще­на­цио­наль­ный ха­рак­тер. Бы­ла вы­ра­бо­та­на дол­го­сроч­ная про­грам­ма дей­ст­вий, вклю­чав­шая тре­бо­ва­ния пре­до­став­ле­ния пря­мой ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи без­ра­бот­ным, вос­ста­нов­ле­ния ра­бо­чих мест, ор­га­ни­за­ции об­щественных ра­бот и вве­де­ния все­объ­ем­лю­щей сис­те­мы стра­хо­ва­ния по без­ра­бо­ти­це. 6.3.1930 года, в Ме­ж­ду­народный день борь­бы с без­ра­бо­ти­цей, во многих го­ро­дах США про­шли мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции (1,25 миллиона уча­ст­ни­ков), дав­шие тол­чок к про­ве­де­нию мно­го­численных ак­ций под эги­дой ле­вых, ре­лигиозных, проф­со­юз­ных и ве­те­ран­ских ор­га­ни­за­ций.

Сре­ди них наи­бо­лее силь­ный об­щественный ре­зо­нанс вы­зва­ли по­хо­ды на Ва­шинг­тон: 1-й об­ще­на­цио­наль­ный «Голодный поход» (но­ябрь - декабрь 1931 года), марш без­ра­бот­ных (январь 1932 года; ор­га­ни­зо­ван свя­щен­ни­ком из города Питтс­бург Дж. Кок­сом), по­ход ве­те­ра­нов 1-й ми­ро­вой вой­ны (май - июль 1932 года), 2-й об­ще­на­цио­наль­ный «Голодный поход» (декабрь 1932 года). Мно­го­численные «Голодные походы» про­шли в отдельных шта­тах. Эти ак­ции ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на об­ста­нов­ку в США, со­дей­ст­во­ва­ли пе­ре­хо­ду к по­ли­ти­ке ре­форм (смотри « Но­вый курс ») по­сле всту­п­ле­ния в 1933 году в долж­ность пре­зи­ден­та США Ф.Д. Руз­вель­та , раз­ви­тию сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, в т. ч. стра­хо­ва­ния по без­ра­бо­ти­це.

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