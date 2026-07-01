ГОЛОДНЫЕ ПОХОДЫ
ГОЛО́ДНЫЕ ПОХО́ДЫ - в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 годов одна из форм борьбы широких слоёв населения США, Великобритании и других капиталистических стран за свои экономические права и улучшение материального положения.
В городах США «Голодные походы» начали проводиться с весны 1930 года. Их участники - люди, оказавшиеся без работы и средств к существованию, - требовали от правительства оказания им материальной поддержки. По мере превращения безработицы в массовое явление (смотри в статье Великая депрессия) движение безработных в США, благодаря деятельности левых сил, приобрело организованный, общенациональный характер. Была выработана долгосрочная программа действий, включавшая требования предоставления прямой материальной помощи безработным, восстановления рабочих мест, организации общественных работ и введения всеобъемлющей системы страхования по безработице. 6.3.1930 года, в Международный день борьбы с безработицей, во многих городах США прошли массовые демонстрации (1,25 миллиона участников), давшие толчок к проведению многочисленных акций под эгидой левых, религиозных, профсоюзных и ветеранских организаций.
Среди них наиболее сильный общественный резонанс вызвали походы на Вашингтон: 1-й общенациональный «Голодный поход» (ноябрь - декабрь 1931 года), марш безработных (январь 1932 года; организован священником из города Питтсбург Дж. Коксом), поход ветеранов 1-й мировой войны (май - июль 1932 года), 2-й общенациональный «Голодный поход» (декабрь 1932 года). Многочисленные «Голодные походы» прошли в отдельных штатах. Эти акции оказали существенное влияние на обстановку в США, содействовали переходу к политике реформ (смотри «Новый курс») после вступления в 1933 году в должность президента США Ф.Д. Рузвельта, развитию системы социального обеспечения, в т. ч. страхования по безработице.