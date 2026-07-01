Голод 1921‒1922

Го`лод 1921—1922 («Царь-голод») — массовый голод, распространившийся на обширные советские территории — более 30 губерний, республик и областей (Поволжье, Южн. Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Зап. Сибирь) с общим населением в 90 млн человек, из которых голодало не менее 40 млн. Только от Г., по подсчетам Наркомздрава и ЦСУ РСФСР, в 1921—1922 умерли свыше 5 млн человек. Г. в 1921 возник вследствие совокупности природно-географических, политических, социальных и экономических факторов: начавшаяся весной засуха, суровая зима 1920—1921, исчерпание возможностей техники и технологии земледелия, действовавшая с весны 1917 продразверстка, последствия Гражданской войны. Все это привело к сокращению посевных площадей продовольственных культур и падению валового сбора зерна. Г. сопровождался эпидемиями гриппа, тифа, цинги, оспы и др. Распространение Г. летом 1921 привело к массовому бегству. Увеличилось чисто нищих и бродяг, развилась детская беспризорность, преступность . В конце апреля 1921 Совет труда и обороны принял постановление «О борьбе с засухой». Декретом от 14 мая 1921 были созданы крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (ККОВ). В июле 1921 советское правительство было вынуждено обратиться за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Продовольственную, материальную и медицинскую поддержку пострадавшим оказывали: Французский Красный Крест, Ватикан, американские меннониты , Международная федерация профсоюзов при Втором Интернационале, Международный рабочий комитет помощи при Третьем Интернационале (Межрабпом), миссия Нансена, но прежде всего — Американская администрация помощи (АРА). Пик ее активности пришелся на август 1922, когда АРА ежедневно обеспечивала продовольствием почти 10,5 млн человек; она продлила свою работу до лета 1923. Декретом ВЦИК Советов от 18 июля 1921 была образована Центральная комиссия помощи голодающим (см. в ст. Помгол), получившая чрезвычайные полномочия в области снабжения и распределения продовольствия. Летом-осенью 1921 была разработана система чрезвычайных мер, направленных на ликвидацию Г.: организация питания голодающего населения, медико-санитарная помощь, сбор продналога в Центральной России и Сибири, не пострадавших от засухи, организация общественных работ и т. д. Г. явился для советской власти поводом для наступления на Русскую православную церковь. 27 декабря 1921 был издан декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», 2 января 1922 на заседании ВЦИК было принято постановление «О ликвидации церковного имущества», вышел декрет об изъятии музейного имущества. 23 февраля 1922 ВЦИК утвердил декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». Декрет предписывал изъять «все драгоценные предметы из золота, серебра, камней, изъятие не может затронуть интересы культа» и передать их в Центральный фонд помощи голодающим. Временные рамки «1921—1922» отражают наиболее острую фазу Г., между тем региональные исследования показывают, что Г. начался еще зимой 1920—1921 и закончился не раньше урожая 1923, а в отдельных местностях длился до 1925. Лит.: Орлов И. Б. Голодные годы в России и исторические механизмы социальной адаптации // Человек в российской повседневности. Сборник научных статей. М., 2001. С. 111—119; Поляков B. A. Голод в Поволжье, 1919—1925 гг.: происхождение, особенности, по­следствия. М., 2007; Заховаева А. Г. В поисках смысла: из прошлого к настоящему (на основе дневников 1918—1941 годов К. С. Попова, Москва, Сергиев Посад, Иваново-Вознесенск). М., 2011; «Увиденное мною в Самаре я не забуду никогда»: голод начала 1920-х годов и помощь голодающим в Самарской губернии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2012. Вып. № 3-1. Т. 14. С. 59—71; Зима В. Ф. Голод 1921—1922 годов в Советской России: власть и церковь. М., 2015; Старикова Е. П. Голод 1921—1922 гг. и изъятие церковных ценностей (на материалах Марийского края) // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 2 (63). С. 53—64.