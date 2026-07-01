ГОЛЛЫ ЯН

ГОЛЛЫ ЯН - словацкий поэт.

Окон­чил Ма­ри­ин­скую се­ми­на­рию (город Трна­ва), при­нял сан свя­щен­ни­ка. Пи­сал на литературном язы­ке, соз­дан­ном на ос­но­ве западнословацкого диа­лек­та А. Бер­но­ла­ком. На­чал пе­ча­тать­ся как пе­ре­вод­чик ан­тич­ной по­эзии (1824). Ав­тор ге­роической по­эмы «Свя­то­полк» («Sv ̈a­topluk», 1833) в ду­хе «Илиа­ды» Го­ме­ра и «Энеи­ды» Вер­ги­лия; по­эмы об ос­но­ва­те­лях славянской пись­мен­но­сти «Ки­рил­ло-Ме­фо­диа­да» («Cirillo-Metodiada», 1835); не­боль­ших по объ­ё­му эпических про­из­ве­де­ний из современной кре­сть­ян­ской жиз­ни в ду­хе ан­тич­ной идил­лии (Голлы на­звал их «се­лан­ки», от «се­ло») и т. д. Твор­че­ст­во Голлы - свя­зую­щее зве­но ме­ж­ду про­све­ти­тель­ским и зре­лым эта­па­ми сло­вацкого клас­си­циз­ма .