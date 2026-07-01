ГОЛЛЫ ЯН
ГОЛЛЫ ЯН - словацкий поэт.
Окончил Мариинскую семинарию (город Трнава), принял сан священника. Писал на литературном языке, созданном на основе западнословацкого диалекта А. Бернолаком. Начал печататься как переводчик античной поэзии (1824). Автор героической поэмы «Святополк» («Sv ̈atopluk», 1833) в духе «Илиады» Гомера и «Энеиды» Вергилия; поэмы об основателях славянской письменности «Кирилло-Мефодиада» («Cirillo-Metodiada», 1835); небольших по объёму эпических произведений из современной крестьянской жизни в духе античной идиллии (Голлы назвал их «селанки», от «село») и т. д. Творчество Голлы - связующее звено между просветительским и зрелым этапами словацкого классицизма.