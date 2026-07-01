ГОЛЛЕРБАХ ЭРИХ ФЁДОРОВИЧ
ГОЛЛЕРБАХ ЭРИХ ФЁДОРОВИЧ - российский литературовед, библиофил, историк искусства, коллекционер, график.
Учился в Петрограде - в Психоневрологическом институте, на физико-математическом и историко-филологическом факультетах университета; одновременно посещал мастерскую В.И. Козлинского в АХ. Печатался с 1915 года. В 1918 году работал в художественно-исторической комиссии Детского Села (под руководством Г.К. Лукомского), в 1919-1921 годах в петрогр. Отделе по охране памятников искусства и старины. С 1919 года коллекционировал произведения искусства, рукописи и автографы писателей, книги. Один из организаторов и председатель Ленинградского общества библиофилов (1923-1926 годы).
Работал в ГРМ (1921-1924 годы), Ленгизе (до 1926 года) и НИИ книговедения (с 1931 года). Автор литературоведческих работ о В.В. Розанове (1922), А.А. Ахматовой (1925), А.Н. Толстом (1927), малотиражных коллекционных книг (некоторые оформлял как художник): «Портреты» (1926), «Город муз» (1927) - о Царском Селе, «Диоскуры и книга» (1930) и др.; также книг по истории искусства (в т. ч. о творчестве А.Я. Головина, 1928), статей (около 600) и докладов о художниках (М.В. Добужинском, Г.И. Нарбуте, М.А. Волошине, Д.Д. Бурлюке, Н.К. Рерихе, Б.М. Кустодиеве и др.) и писателях (Л.Н. Толстом, И.В. Гёте). Составитель антологии «Царское Село в поэзии» (1922). Участвовал в составлении учебных пособий «А.С. Пушкин в портретах и иллюстрациях» (1937) и «М.Ю. Лермонтов в портретах и иллюстрациях» (1941).