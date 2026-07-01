ГОЛЛЕРБАХ ЭРИХ ФЁДОРОВИЧ

ГОЛЛЕРБАХ ЭРИХ ФЁДОРОВИЧ - российский литературовед, библиофил, историк искусства, коллекционер, график.

Учил­ся в Пет­ро­гра­де - в Пси­хо­нев­ро­ло­гическом институте, на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­тах университета; од­но­вре­мен­но по­се­щал мас­тер­скую В.И. Коз­лин­ско­го в АХ. Пе­ча­тал­ся с 1915 года. В 1918 году ра­бо­тал в ху­дожественно-ис­то­рической ко­мис­сии Дет­ско­го Се­ла (под руководством Г.К. Лу­ком­ско­го ), в 1919-1921 годах в пет­рогр. От­де­ле по ох­ра­не па­мят­ни­ков ис­кус­ст­ва и ста­ри­ны. С 1919 года кол­лек­цио­ни­ро­вал про­из­ве­де­ния искусства, ру­ко­пи­си и ав­то­гра­фы пи­са­те­лей, кни­ги. Один из ор­га­ни­за­то­ров и председатель Ле­нинградского общества биб­лио­фи­лов (1923-1926 годы).

Ра­бо­тал в ГРМ (1921-1924 годы), Лен­ги­зе (до 1926 года) и НИИ кни­го­ве­де­ния (с 1931 года). Ав­тор ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бот о В.В. Ро­за­но­ве (1922), А.А. Ах­ма­то­вой (1925), А.Н. Тол­стом (1927), ма­ло­ти­раж­ных кол­лек­ци­он­ных книг (не­ко­то­рые оформ­лял как ху­дож­ник): «Порт­ре­ты» (1926), «Го­род муз» (1927) - о Цар­ском Се­ле, «Дио­ску­ры и кни­га» (1930) и др.; так­же книг по ис­то­рии искусства (в т. ч. о твор­че­ст­ве А.Я. Го­ло­ви­на, 1928), ста­тей (около 600) и док­ла­дов о ху­дож­ни­ках ( М.В. До­бу­жин­ском , Г.И. Нар­бу­те, М.А. Во­ло­ши­не, Д.Д. Бур­лю­ке, Н.К. Ре­ри­хе, Б.М. Кус­то­дие­ве и др.) и пи­са­те­лях (Л.Н. Тол­стом, И.В. Гё­те). Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии «Цар­ское Се­ло в по­эзии» (1922). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии учеб­ных по­со­бий « А.С. Пуш­кин в порт­ре­тах и ил­лю­ст­ра­ци­ях» (1937) и «М.Ю. Лер­мон­тов в порт­ре­тах и ил­лю­ст­ра­ци­ях» (1941).