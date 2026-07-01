ГОЛЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1806-1810
ГОЛЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1806-1810 годов - зависимое от Франции государство на территории Нидерландов в период наполеоновских войн.
Император Наполеон I, стремясь укрепить французское влияние в Нидерландах и превратить их в плацдарм для войны против Великобритании, 5.6.1806 года преобразовал Батавскую республику в Голландское королевство. Его наследственным и конституционным королём стал брат Наполеона I - Луи Бонапарт (1778-1846 годы). Столицей Голландского королевства был избран Амстердам. Голландское королевство делилось на 9 департаментов, на его территории действовали французские законы, в т. ч. в судопроизводстве, были проведены реформы налоговой системы и начального образования; голланддские войска были обязаны принимать участие в военных кампаниях Франции.
В годы существования Голландского королевства открыта Королевская академия наук и искусств Нидерландов (1808), начала формироваться коллекция Рейксмюсеума. Луи Бонапарт попытался проводить независимую от Франции политику. Несоблюдение Голландским королевством условий континентальной блокады Великобритании и продолжение (несмотря на запрет Франции) торговли нидерландскими колониальными товарами вызвали недовольство Наполеона I. 2.7.1810 года Луи Бонапарт был вынужден отречься от престола, 9.7.1810 года Голландское королевство было присоединено к Французской империи.