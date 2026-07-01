ГОЛЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1806-1810

ГОЛЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1806-1810 годов - зависимое от Франции государство на территории Нидерландов в период наполеоновских войн .

Император На­по­ле­он I, стре­мясь ук­ре­пить французское влия­ние в Ни­дер­лан­дах и пре­вра­тить их в плац­дарм для вой­ны про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии, 5.6.1806 года пре­об­ра­зо­вал Ба­тав­скую рес­пуб­ли­ку в Голландское королевство. Его на­следственным и кон­сти­туционным ко­ро­лём стал брат На­по­ле­о­на I - Луи Бо­на­парт (1778-1846 годы). Сто­ли­цей Голландского королевства был из­бран Ам­стер­дам. Голландское королевство де­ли­лось на 9 департаментов, на его тер­ри­тории дей­ст­во­ва­ли французские за­ко­ны, в т. ч. в су­до­про­из­вод­ст­ве, бы­ли про­ве­де­ны ре­фор­мы на­ло­го­вой сис­те­мы и на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния; голланддские вой­ска бы­ли обя­за­ны при­ни­мать уча­стие в во­енных кам­па­ни­ях Фран­ции.

В го­ды су­ще­ст­во­ва­ния Голландского королевства от­кры­та Ко­ро­лев­ская ака­де­мия на­ук и ис­кусств Ни­дер­лан­дов (1808), на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся кол­лек­ция Рейк­смю­се­ума. Луи Бо­на­парт по­пы­тал­ся про­во­дить не­за­ви­си­мую от Фран­ции по­ли­ти­ку. Не­со­блю­де­ние Голландским королевством ус­ло­вий кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды Ве­ли­ко­бри­та­нии и про­дол­же­ние (не­смот­ря на за­прет Фран­ции) тор­гов­ли ни­дерландскими ко­ло­ни­аль­ны­ми то­ва­ра­ми вы­зва­ли не­до­воль­ст­во На­по­ле­о­на I . 2.7.1810 года Луи Бо­на­парт был вы­ну­ж­ден от­речь­ся от пре­сто­ла, 9.7.1810 года Голландское королевство бы­ло при­сое­ди­не­но к Французской им­пе­рии.

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