ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1672-1678
ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1672-1678 годов - война Франции в союзе с Англией и Швецией против Республики Соединённых провинций (Нидерландов), а с 1673-1674 годов против коалиции в составе Соединённых провинций, императора Священной Римской империи, большей части князей империи, включая курфюрста Бранденбургского, Испании и Дании.
Голландская война была начата Францией, не удовлетворённой результатами Деволюционной войны 1667-1668 годов, с целью захвата территорий в Южных Нидерландах, принадлежавших Испании, и утверждения французской гегемонии в Европе. В первые месяцы войны французские войска, возглавляемые А. Тюренном и Луи II де Бурбон Конде, захватили 4 нидерландские провинции, ряд крепостей и вышли на подступы к Амстердаму. В августе 1672 года командование нидерландской армией перешло к Вильгельму III Оранскому. Чтобы остановить продвижение французских войск, он распорядился открыть шлюзы плотин и затопить часть страны. После ряда поражений, нанесённых нидерландским флотом соединённому англо-французскому флоту, Англия расторгла союз с Францией и, заключив с Соединёнными провинциями сепаратный Вестминстерский мирный договор (19.2.1674 года), вышла из войны (смотри Англо-голландские войны XVII-XVIII веков). Неудачи французскихвойск на Рейне и победы бранденбургских войск в Померании над шведами, а также волна народных восстаний во Франции заставили французского короля Людовика XIV согласиться на заключение Нимвегенских мирных договоров 1678-1679 годов.