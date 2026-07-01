ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1672-1678

ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА 1672-1678 годов - вой­на Фран­ции в сою­зе с Анг­ли­ей и Шве­ци­ей про­тив Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Ни­дер­лан­дов), а с 1673-1674 годов про­тив коа­ли­ции в со­ста­ве Со­еди­нён­ных про­вин­ций, им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , боль­шей час­ти кня­зей им­пе­рии, вклю­чая кур­фюр­ста Бран­ден­бург­ско­го, Ис­па­нии и Да­нии.

Голландская война бы­ла на­ча­та Фран­ци­ей, не удов­ле­тво­рён­ной ре­зуль­та­та­ми Де­во­лю­ци­он­ной вой­ны 1667-1668 годов, с це­лью за­хва­та тер­ри­то­рий в Южных Ни­дер­лан­дах, при­над­ле­жав­ших Ис­па­нии, и ут­вер­жде­ния французской ге­ге­мо­нии в Ев­ро­пе. В пер­вые ме­ся­цы вой­ны французские вой­ска, воз­глав­ляе­мые А. Тю­рен­ном и Луи II де Бур­бон Кон­де, за­хва­ти­ли 4 ни­дерландские про­вин­ции, ряд кре­по­стей и вы­шли на под­сту­пы к Ам­стер­да­му. В августе 1672 года ко­ман­до­ва­ние ни­дерландской ар­ми­ей пе­ре­шло к Виль­гель­му III Оран­ско­му . Что­бы ос­та­но­вить про­дви­же­ние французских войск, он рас­по­ря­дил­ся от­крыть шлю­зы пло­тин и за­то­пить часть стра­ны. По­сле ря­да по­ра­же­ний, на­не­сён­ных ни­дерландским фло­том со­еди­нён­но­му анг­ло-французскому фло­ту, Анг­лия рас­торг­ла со­юз с Фран­ци­ей и, за­клю­чив с Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми се­па­рат­ный Вест­мин­стер­ский мир­ный до­го­вор (19.2.1674 года), вы­шла из вой­ны (смотри Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков). Не­уда­чи французскихвойск на Рей­не и по­бе­ды бран­ден­бург­ских войск в По­ме­ра­нии над шве­да­ми, а так­же вол­на народных вос­ста­ний во Фран­ции за­ста­ви­ли французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV со­гла­сить­ся на за­клю­че­ние Ним­ве­ген­ских мир­ных до­го­во­ров 1678-1679 годов.

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