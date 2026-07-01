ГОЛЛ ЯРОСЛАВ
ГОЛЛ ЯРОСЛАВ - чешский историк.
Учился на философском факультете Пражского университета (ученик В.В. Томека), по окончании которого (1870) работал техническим секретарём в посольстве США в Берлине (1872). С 1874 года преподаватель Торговой академии в Праге, в 1875-1880 годах доцент, в 1880-1910 годах профессор истории Пражского университета; после языкового разделения университета продолжал преподавание на чешском факультете. С 1907 года ректор Пражского университета.
Изучал средневековую историю Чехии, чешско-польские отношения, вместе с Т. Масариком принял участие в споре о подлинности Краледворской и Зеленогорской рукописей. Основатель чешской позитивистской исторической школы (т. н. школа Голла), из которой вышел ряд известных историков, в т. ч. З. Неедлы. С 1909 года являлся членом палаты господ австрийского парламента. После создания Чехословакии (1918), оставаясь сторонником австрийской монархии, сложил с себя все должности.
Умер в безвестности.