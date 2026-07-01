ГОЛЛ ЯРОСЛАВ

ГОЛЛ ЯРОСЛАВ - чешский историк.

Учил­ся на фи­лософском факультете Праж­ско­го университета (уче­ник В.В. То­ме­ка), по окон­ча­нии ко­то­ро­го (1870) ра­бо­тал тех­ническим сек­ре­та­рём в по­соль­ст­ве США в Бер­ли­не (1872). С 1874 года пре­по­да­ва­тель Тор­го­вой ака­де­мии в Пра­ге, в 1875-1880 годах до­цент, в 1880-1910 годах профессор ис­то­рии Праж­ско­го университета; по­сле язы­ко­во­го раз­де­ле­ния уни­вер­си­те­та про­дол­жал пре­по­да­ва­ние на чешском факультете. С 1907 года рек­тор Праж­ско­го университета.

Изу­чал средневековую ис­то­рию Че­хии, чеш­ско-польские от­но­ше­ния, вме­сте с Т. Ма­са­ри­ком при­нял уча­стие в спо­ре о под­лин­но­сти Кра­лед­вор­ской и Зе­ле­но­гор­ской ру­ко­пи­сей. Ос­нова­тель чешской по­зи­ти­ви­ст­ской ис­то­рической шко­лы (т. н. шко­ла Гол­ла), из ко­то­рой вы­шел ряд из­вест­ных ис­то­ри­ков, в т. ч. З. Не­ед­лы . С 1909 года яв­лял­ся членом па­ла­ты гос­под австрийского пар­ла­мен­та. По­сле соз­да­ния Че­хо­сло­ва­кии (1918), ос­та­ва­ясь сто­рон­ни­ком австрийской мо­нар­хии, сло­жил с се­бя все долж­но­сти.

Умер в без­вест­нос­ти.