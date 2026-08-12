Голль (фр. Gaulle), Шарль Андре Жозеф Мари де

Голль (фр. Gaulle), Шарль Андре Жозеф Мари де (22.11[09.11].1890, Лилль — 09.11.1970, Коломбэ-ле-Дез-Эглиз) — государственный и военный деятель Франции, основатель и первый президент Пятой республики в 1959—1969. Получил образование в Сен-Сирском военном училище (1912) и в Высшей военной школе в Париже (1924). Участник Первой мировой войны. В последующие годы служил на различных командных и штабных должностях. В начале Второй мировой войны командовал танковыми частями в Эльзасе, а в мае 1940 принимал участие в боях на р. Сомма, затем — зам. министра национальной обороны. После капитуляции Франции самовольно выехал в Англию, откуда 18 июня 1940 обратился по радио с призывом к французскому народу продолжать борьбу против нацистской Германии. В Лондоне создал и возглавил патриотическое движение «Свободная Франция». По обвинению в измене был заочно приговорен французским военным трибуналом к смертной казни. По инициативе де Г. были сформированы вооруженные силы «Свободной Франции», которые с конца 1940 в тесном контакте с британской армией принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Африке. В ноябре 1943 возглавил Французский комитет национального освобождения (ФКНО), преобразованный в июне 1944 во Временное правительство Французской Республики. В декабре 1944 от имени Франции де Г. ­подписал в Москве Договор о союзе и взаимной помощи с СССР. Французские войска приняли активное участие в военных операциях в Италии и в освобождении территории Франции, в том числе Парижа. Стараниями де Г. Франция к концу войны обрела статус державы-победительницы, став одной из учредительниц Организации Объединенных Наций и постоянным членом ее Совета Безопасности. В начале 1946 де Г. ушел в отставку с поста главы правительства после неудачной попытки учредить во Франции президентскую республику. Вернулся к власти на волне острого политического кризиса, разразившегося в мае 1958 в связи с военно-колониалистским путчем в Алжире. В июне 1958 де Г. становится главой правитель­ства, а в январе 1959, после принятия новой конституции, — президентом Пятой республики. В 1965 де Г. был переизбран на пост главы государ­ства на новый 7-летний срок. В Пятой республике нашли воплощение давние идеи де Г. о расширении полномочий исполнительной власти (прежде всего президента) за счет ослабления власти парламента. ­Слабому и неустойчивому «режиму партий», существовавшему при Треть- ей и Четвертой республиках, де Г. противопоставил идею сильного общенационального государства, уважающего основные принципы демократии и берущего на себя ответственность за решение насущных социальных проблем. Свою деятельность на посту президента де Г. начал с урегулирования наболевших вопросов в отношениях с бывшими колониями. В 1958—1960 он осуществил деколонизацию 13 африканских владений Франции, сумев обеспечить в большинстве из них сохранение экономических и военно-политических интересов бывшей метрополии. В 1962 прекратил Алжирскую войну, признав независимость Алжира. Во внешней политике де Г. последовательно проводил курс на упрочение статуса Франции как великой державы, проводящей самостоятельный курс. В условиях противостояния двух сверхдержав — США и СССР — и возглавляемых ими военно-политических блоков де Г. стремился проводить политику, отвечавшую национальным интересам Франции. Важным достижением де Г. стало историческое примирение с ФРГ (см. Германия), воплощенное в Елисейском договоре 1963 и получившее развитие в тесном взаимодействии Парижа и Бонна в рамках Европейского экономического сообщества. Сыграл важную роль в создании Францией в первой половине 1960-х собственного ядерного щита, позволившего ей освободиться от чрезмерной зависимости от США в сфере безопасности. В 1966 де Г. принял решение о выходе Франции из военной организации НАТО и ликвидации американских военных баз на французской территории. Одновременно выступил инициатором курса на разрядку международной напряженности, положив начало двустороннему сотрудничеству с СССР. За этот период Франция существенно повысила свое влияние и престиж в мире. Менее удачной была социально-экономическая политика де Г. Значительные военные расходы, издержки, связанные с участием Франции в процессе европейской интеграции, особенно для ее сельского хозяйства, тормозящее влияние государства и бюро­кратии на экономический прогресс, архаичность системы образования и т. д. — все это вызывало растущее недовольство в обществе. В мае 1968 в стране разразился политический кризис, инициированный студентами парижских университетов и поддержанный профсоюзами (Майские события 1968 во Франции). Кризис был преодолен, но де Г. потерял поддержку большинства населения. 28 апреля 1969 после отклонения на референдуме предложенного им проекта реформы территориально-административного устройства Франции де Г. сложил с себя полномочия главы государства. Последние полтора года жизни провел в уединении, работая над воспоминаниями, которые остались незавершенными. Соч.: Профессиональная армия / Пер. с фр. М., 1935; Военные мемуары. Т. 1. Призыв. Т. 2. Единство. М., 1957, 1960. Военные мемуары. Т. 3. Спасение. М., 2003; Mémoires d’Espoir. Vol. 1. Le Renouveau, 1958—1962. Paris, 1970; Vol. 2. L’effort, 1962... Paris, 1971; Discours et Messages. Vol. 1—5. Paris, 1970. Лит.: Арзаканян М. Ц. Великий де Голль. М., 2012; Ибрашев Ж. У. Политическая концепция Ш. де Голля. Алма-Ата, 1971; Максимов В. Г. Де Голль и голлисты. М., 2014; Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. 3-е изд. М., 1988; Пейрефит А. Таким был де Голль. М., 2002; Gallo M. De Gaulle. Vol. 1—4. Paris, 1998; Lacouture J. De Gaulle. Vol. 1—3. Paris, 1984—1985; Roussel E. De Gaulle. Vol. 1—2. Paris, 2007.