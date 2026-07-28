Голиков, Филипп Иванович

Го`ликов, Филипп Иванович (16[29].07.1900, д. Борисово Зырянской волости Камышловского уезда Пермской губ. — 29.07.1980, Москва) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (8 мая 1961). Из крестьянской семьи. В мае 1918 вступил в РКП(б). В Гражданскую войну 1918—1922 окончил военно-агитаторские курсы в Петрограде, инструктор-организатор политотдела 51-й стрелковой дивизии на Восточном фронте. После войны оставался на политработе в Рабочее-крестьянской красной армии. В 1931 по собственному желанию переведен на командную работу, командир стрелкового полка и дивизии. Заочно окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1933). С сентября 1936 — командир 8-й отдельной механизированной бригады, с июля 1937 — командир 45-го механизированного корпуса Киевского военного округа. В декабре 1937 назначен членом Военного совета Белорусского военного округа. С ноября 1938 — командующий Винницкой армейской группой Киевского Особого военного округа. С сентября 1939 — командующий 6-й армией Украинского фронта, участвовал в походе в Зап. Украину. С июля 1940 — заместитель начальника Генерального штаба РККА, начальник Главного разведывательного управления. Под его руководством разведка не смогла обнаружить сосредоточения немецких войск на советских границах и выяснить сроки нападения фашистской Германии на СССР. В Великую Отечественную войну 1941—1945 — командующий 10-й и 4-й ударной армиями, Брянским и Воронежским фронтами, 1-й гвардейской армией. Участвовал в битве под Москвой, а в январе — феврале 1943 войска Воронежского фронта под командованием Г. во взаимодействии с войсками Брянского фронта разгромили противника на Верхнем Дону. С апреля 1943 — заместитель наркома обороны СССР по кадрам, с мая 1943 — начальник Главного управления кадров Народного комиссариата (с 1946 — Министерства) обороны СССР. Одновременно, с октября 1944 — уполномоченный Совнаркома СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. Пытался организовать вывоз в СССР всех перемещенных во время войны лиц (часть вернувшихся была обвинена в сотрудничестве с врагом и направлена в заключение). С сентября 1950 — командующий отдельной механизированной армией. С апреля 1956 — начальник Военной академии бронетанковых войск. С января 1958 — начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота. В 1961—1966 — член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. С июня 1962 работал в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и др. наградами, в том числе иностранными. Соч.: Красные орлы (Из дневников 1918—1920 гг.). М., 1959; 10-я армия в Московской битве // Провал гитлеровского наступления на Москву. 25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941—1966. М., 1966; В Московской битве (Записки командарма). М., 1967. Лит.: Родимцев А. И. На службе Родине // Военно-исторический журнал . 1970. № 7; Некролог // Красная звезда . 1980. 1 августа; Маршалы Советского Союза: личные дела рассказывают. М., 1996; Колпакиди А. И. ГРУ в Великой Отечественной войне. М., 2010; Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. М. — Жуковский, 2005.