ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский виолончелист, музыкальный критик, переводчик.
Из рода Голицыных. Отец Ю.Н. Голицына. Участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. Выступал в салонах и публичных концертах, концертировал в Санкт-Петербурге (с 1820-х годов) и других городах России в качестве солиста, оркестранта, играл много камерной музыки; занимался просветительской и благотворительной деятельностью. Об исполнительском мастерстве Голицына с похвалой отзывался М.И. Глинка.
Член Петербугского филармонического общества (с 1823 года почетный член), которое по инициативе Голицына в 1824 году устроило первое исполнение «Торжественной мессы» Л. ван Бетховена (по рукописи, присланной ему композитором). В 1828 году в Санкт-Петербурге при его участии было создано концертное Общество любителей музыки. Один из первых в России почитателей и пропагандистов музыки Бетховена, который по заказу Голицына написал 3 квартета (Es-dur op. 127, B-dur op. 130, a-moll op. 132) и посвятил их ему (также посвятил Голицыну увертюру «Освящение дома» ор. 124). С 1826 года в действующей армии в составе Кавказского отдельного корпуса (на военной службе числился до 1832 года). Участвовал в Крымской войне 1854-1856 годов (командовал Новооскольской 45-й дружиной, собранной в его поместье в Курской губернии). Перевёл на французский язык стихотворение «Клеветникам России» и поэму «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина, стихи И.И. Козлова, Н.М. Языкова; в 1828-1829 годах переводы Голицына печатались в петербургском журнале «Bulletin du Nord». Выступал в периодической печати.