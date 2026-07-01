ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ - князь, российский виолончелист, музыкальный критик, переводчик.

Из ро­да Го­ли­цы­ных . Отец Ю.Н. Го­ли­цы­на . Уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов. Вы­сту­пал в са­ло­нах и пуб­лич­ных кон­цер­тах, кон­цер­ти­ро­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1820-х годов) и других го­ро­дах Рос­сии в ка­че­ст­ве со­лис­та, ор­ке­ст­ран­та, иг­рал мно­го ка­мер­ной му­зы­ки; за­ни­мал­ся про­све­ти­тель­ской и бла­го­тво­рительной дея­тель­но­стью. Об ис­пол­ни­тель­ском мас­тер­ст­ве Голицына с по­хва­лой от­зы­вал­ся М.И. Глин­ка .

Член Пе­тербугского фи­лар­мо­нического общества (с 1823 года почетный член), ко­то­рое по ини­циа­ти­ве Голицына в 1824 году уст­рои­ло пер­вое ис­пол­не­ние «Тор­же­ст­вен­ной мес­сы» Л. ван Бет­хо­ве­на (по ру­ко­пи­си, при­слан­ной ему ком­по­зи­то­ром). В 1828 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге при его уча­стии бы­ло соз­да­но кон­церт­ное Общество лю­би­те­лей му­зы­ки. Один из пер­вых в Рос­сии по­чи­та­те­лей и про­па­ган­ди­стов му­зы­ки Бет­хо­ве­на, ко­то­рый по за­ка­зу Голицына на­пи­сал 3 квар­те­та (Es-dur op. 127, B-dur op. 130, a-moll op. 132) и по­свя­тил их ему (так­же по­свя­тил Голицыну увер­тю­ру «Ос­вя­ще­ние до­ма» ор. 124). С 1826 года в дей­ст­вую­щей ар­мии в со­ста­ве Кав­каз­ско­го отдельного кор­пу­са (на во­енной служ­бе чис­лил­ся до 1832 года). Уча­ст­во­вал в Крым­ской вой­не 1854-1856 годов (ко­ман­до­вал Но­во­ос­коль­ской 45-й дру­жи­ной, со­б­ран­ной в его по­ме­стье в Кур­ской губернии). Пе­ре­вёл на французский язык стихотворение «Кле­вет­ни­кам Рос­сии» и по­эму «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» А.С. Пуш­ки­на , сти­хи И.И. Коз­ло­ва, Н.М. Язы­ко­ва; в 1828-1829 годах пе­ре­во­ды Голицына пе­ча­та­лись в пе­тербургском журнале «Bulletin du Nord». Вы­сту­пал в пе­рио­дической пе­ча­ти.