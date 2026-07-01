ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович (младший)
Князь, российский военно-морской и государственный деятель, гененерал-адмирал (1756).
Из рода Голицыных, брат Д. М. Голицына, М. М. Голицына Старшего. На мор. службе с 1703 (определён Петром I), в 1708–17 обучался мор. делу в Голландии (плавал на голл. судах в Архангельск, Испанию и Италию). С 1717 участвовал в Северной войне 1700–21, командуя отрядом галер, отличился в Гренгамском сражении 1720. В 1725–26 был причислен к С.-Петерб. мор. команде. В 1726 советник в Адмиралтейств-коллегии. С 1728 сенатор. В 1727–32 президент Юстиц-коллегии. В 1732–39 ген.-кригскомиссар флота (руководил расходами на содержание флота, заготовкой разл. материалов и инспектированием) в ранге вице-адм., чл. Адмиралтейств-коллегии. В 1737 командирован в г. Тавров (ныне с. Таврово Воронежской обл.) для постройки судов Донской флотилии, в 1738–40 гл. ком. Тавровского адмиралтейства. С заданием не справился, за 2 года под рук. Г. не построено ни одного корабля. В 1740–41 астраханский губернатор. В 1745–48 рос. посол в Персии. В 1749 получил «главную команду над флотом», в 1750–62 президент Адмиралтейств-коллегии, в 1752–1754 ген.-губернатор С.-Петербурга, чл. Конференции при Высочайшем дворе (1756–62). При Г. осуществлены строительство и реконструкция мн. зданий и каналов в С.-Петербурге и Кронштадте (обложены камнем Адмиралтейский канал и канал в Галерной гавани, в 1762 окончено строительство Никольского Мор. собора в С.-Петербурге и др.). В 1762 уволен имп. Петром III в отставку по состоянию здоровья, после вступления на престол Екатерины II Г. вновь назначен присутствовать в Сенате и членом Адмиралтейств-коллегии, 21.12.1762/1.1.1763 уволен от службы.