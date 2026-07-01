ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович (младший)

Князь, российский во­енно-морской и государственный дея­тель, гененерал-адмирал (1756).

Из ро­да Го­ли­цы­ных , брат Д. М. Го­ли­цы­на, М. М. Го­ли­цы­на Стар­ше­го. На мор. служ­бе с 1703 (оп­ре­де­лён Пет­ром I), в 1708–17 обу­чал­ся мор. де­лу в Гол­лан­дии (пла­вал на голл. су­дах в Ар­хан­гельск, Ис­па­нию и Ита­лию). С 1717 уча­ст­во­вал в Се­вер­ной вой­не 1700–21, ко­ман­дуя от­ря­дом га­лер, от­ли­чил­ся в Грен­гам­ском сра­же­нии 1720. В 1725–26 был при­чис­лен к С.-Пе­терб. мор. ко­ман­де. В 1726 со­вет­ник в Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии. С 1728 сенатор. В 1727–32 пре­зи­дент Юс­тиц-кол­ле­гии. В 1732–39 ген.-криг­с­ко­мис­сар фло­та (ру­ко­во­дил рас­хо­да­ми на со­дер­жа­ние фло­та, за­го­тов­кой разл. ма­те­риа­лов и ин­спек­ти­ро­ва­ни­ем) в ран­ге ви­це-адм., чл. Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии . В 1737 ко­ман­ди­рован в г. Тав­ров (ны­не с. Тав­ро­во Во­ро­неж­ской обл.) для по­строй­ки су­дов Дон­ской фло­ти­лии, в 1738–40 гл. ком. Тав­ров­ско­го ад­ми­рал­тей­ст­ва. С за­да­ни­ем не спра­вил­ся, за 2 го­да под рук. Г. не по­строе­но ни од­но­го ко­раб­ля. В 1740–41 ас­т­ра­хан­ский гу­бер­на­тор. В 1745–48 рос. по­сол в Пер­сии. В 1749 по­лу­чил «глав­ную ко­ман­ду над фло­том», в 1750–62 пре­зи­дент Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, в 1752–1754 ген.-гу­бер­на­тор С.-Пе­тер­бур­га, чл. Кон­фе­рен­ции при Вы­со­чай­шем дво­ре (1756–62). При Г. осу­ще­ст­в­ле­ны строи­тель­ст­во и ре­кон­ст­рук­ция мн. зда­ний и ка­на­лов в С.-Пе­тер­бур­ге и Крон­штад­те (об­ло­же­ны кам­нем Ад­ми­рал­тей­ский ка­нал и ка­нал в Га­лер­ной га­ва­ни, в 1762 окон­че­но строи­тель­ст­во Ни­коль­ско­го Мор. со­бо­ра в С.-Пе­тер­бур­ге и др.). В 1762 уво­лен имп. Пет­ром III в от­став­ку по со­стоя­нию здо­ро­вья, по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол Ека­те­ри­ны II Г. вновь на­зна­чен при­сут­ст­во­вать в Се­на­те и чле­ном Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, 21.12.1762/1.1.1763 уво­лен от служ­бы.