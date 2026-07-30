ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, князь

Сын полковника, из дворян Владимирской губернии. Получил домашнее образование. 29.8.1858 поступил унтер-офицером в лейб-гвардии Конный полк. 15.2.1859 получил звание юнкера. 28.2.1860 получил звание портупей-юнкера. 19.5.1860 произведен в корнеты. 17.4.1863 произведен в поручики. 26.10.1864 назначен полковым адъютантом. 23.2.1865 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 16.4.1867 произведен в штабс-ротмистры. 30.8.1869 произведен в ротмистры с отчислением от должности полкового адъютанта. 16.4.1872 произведен в полковники. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 15.5.1883 произведен в генерал-майоры с зачислением в запас гвардейской кавалерии. 20.11.1883 уволен из запаса в отставку. 2.12.1891 зачислен на действительную службу с назначением состоять для особых поручений при московском генерал-губернаторе. 2.6.1899 назначен генералом для особых поручений при московском генерал-губернаторе. 22.1.1900 назначен почетным опекуном Опекунского совета учреждений Императрицы Марии по Московскому присутствию 2.5.1900 назначен управляющим больницей Императора Павла I в Москве. 27.11.1900 назначен членом совета и управляющим хозяйственной частью Московского Елизаветинского института. 1.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1900). 12.6.1901 назначен почетным опекуном Опекунского совета учреждений Императрицы Марии по Петербургскому присутствию. 23.6.1901 назначен гофмейстером двора великого князя Владимира Александровича с оставлением почетным опекуном. 24.3.1909 назначен гофмейстером двора великой княгини Марии Павловны с оставлением почетным опекуном. 29.3.1909 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должностях. 4.4.1909 назначен и. о. заведующего двором великой княгини Марии Павловны с оставлением почетным опекуном. 6.12.1912 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. Расстрелян большевиками. Действительный член Русского генеалогического общества. Владел усадьбой Петровское (Петрово-Дальнее) в Московской губернии и имениями во Владимирской и Тульской губерниях.

Жена: солистка Императорского балета Матильда Николаевна (урожденная Матрена Тихоновна Мадаева) (2.11.1842, Москва–25.1.1889, усадьба Петровское Московской губернии). Дети: Надежда (р. 7.5.1867–4.11.1920).