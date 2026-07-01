Голицын (Голицын 5-й), Дмитрий Владимирович

Голи`цын (Голицын 5-й), Дмитрий Владимирович (29.10[9.11].1771, с. Ярополец Московской губ. — 27.03[08.04].1844, Париж) — светлейший князь (1841), российский военный и государственный деятель. Из рода Голицыных. В 1774 записан на службу в лейб-гвардии Преображенский полк . С 1781 учился в Страсбургском университете, затем в Парижской военной школе, стал свидетелем Французской революции XVIII в. В 1794 вступил в действительную службу в чине ротмистра, участвовал с отличием в польской кампании 1794, отличился при штурме Праги (предместье Варшавы). Генерал-майор (1798). В 1800 назначен шефом кирасирского своего имени полка и получил чин генерал-лейтенанта. Командир 4-й дивизии, отличился в сражении с французами под Голымином (1806), при Прейсиш-Эйлау (1807). Во время Русско-шведской войны 1808—1809 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв.) командовал корпусом. С 1809 в отставке. В 1812 вернулся в строй; в Бородинском сражении командовал 1-й и 2-й кирасирскими дивизиями. В сражениях при Вязьме и Красном командовал несколькими корпусами. В Заграничных походах русской армии 1813—1814 командовал кавалерийскими соединениями, отличился в сражениях при Дрездене, Кульме, Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе и Париже. Генерал от кавалерии (1814). Московский военный генерал-губернатор (1820—1844), при нем были произведены значительные работы по восстановлению города после пожара 1812. Член Государственного совета (с 1821). Умер после хирургической операции. Лит.: Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. С. 178—179, № 188; Рязанов А. М. Князь Д. В. Голицын в документах и мемуарах участников Бородинского сражения // Отечественная война 1812 г. Источники, памятники, проблемы. Бородино, 1997; Толстой М. В. Светлейший князь Д. В. Голицын // Русский архив. 1894. № 7; Ушаков С. И. Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. Т. 2. М., 1821. С. 272—299; Шевырев С. П. Князь Д. В. Голицын. М., 1844.