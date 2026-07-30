ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, светлейший князь

Сын генерал-адъютанта светлейшего князя Б.Д. Голицына, из дворян Московской губернии. Получил домашнее образование. 13.5.1870 по выдержанию экзамена за курс среднего учебного заведения поступил унтер-офицером на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии Гусарский полк. 18.6.1871 получил звание портупей-юнкера. 17.7.1871 произведен в корнеты. 8.4.1873 произведен в поручики. 15.4.1875 назначен и. д. полкового адъютанта. 27.5.1875 утвержден в должности. 30.8.1875 произведен в штабс-ротмистры. 22.4.1876 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 3.9.1876 назначен в распоряжение командующего войсками Туркестанского военного округа. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.4.1877 прикомандирован к 2-му Вогскому казачьему полку с назначением командующим 1-й сотней. 15.11.1877 назначен в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией. 8.4.1878 произведен в ротмистры (со старшинством с 2.10.1877). 4.5.1878 назначен командующим 2-м Волгским полком Терского казачьего войска. 6.10.1878 назначен в распоряжение атамана 1-го военного отдела Терского казачьего войска. 11.12.1878 назначен командующим льготным Волгским полком. 31.3.1879 переведен в Волгский конный полк подполковником. 5.7.1879 назначен командующим дивизионом Полтавского казачьего конного полка. Участник Ахал-Текинский экспедиции русских войск. С 5.7.1879 по 16.11.1879 командирован в распоряжение вр. командующего войсками в Закаспийском военном отделе. С 1.10.1880 по 18.4.1891 командирован в распоряжение командующего войсками, действующими в Закаспийском крае. 28.12.1880 назначен командующим 1-м батальоном Ширванского пехотного полка. 28.7.1881 произведен в полковники (со старшинством с 30.12.1880). 12.5.1883 отчислен от должности с зачислением по армейской кавалерии и оставлением флигель-адъютантом. 27.2.1889 назначен вр. и. д. начальника Императорской охоты. 27.4.1889 зачислен в казачье сословие Терского казачьего войска в станицу Ессентукскую. 30.8.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением в Свиту его императорского величества. 17.11.1889 назначен и. д. начальника Императорской охоты. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе и пожалован в егермейстеры Двора его императорского величества с утверждением в должности. 6.5.1901 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.12.1912 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе и пожалован в обер-егермейстеры Двора его императорского величества. 25.5.1913 назначен членом совета Главного управления государственного коннозаводства с оставлением в должности. 28.3.1917 уволен со службы по расстроенному здоровью с мундиром и пенсией. Эмигрировал в Турцию. Прожевал на о. Принкипио (Бююкадо) (Принцевы острова). Погребен на кладбище православной церкви о. Принкипио. Владел имением Вяземы в 5000 десятин земли в Московской губернии и имением в 16000 десятин земли в Курской губернии. В 1906–1910 гг. построил на своих землях дачный поселок Голицынский городок (ныне г. Голицыно Московской области). Кандидат в предводители дворянства Звенигородского уезда Московской губернии (12.8.1885). Почетный мировой судья по Звенигородскому уезду Московской губернии (10.10.1899). Почетный казак Кременской станицы Области Войска Донского (23.9.1906).Ктитор церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Императорской Охоте (3.11.1906).

Жена: фрейлина ее императорского величества Екатерине Владимировне (урожденной графине Мусиной-Пушкиной). Дети: Варвара (1885–1885), Екатерина (26.8.1889, Гатчина–31.3.1936, Париж), Борис (24.1.1891–1919, Царицын), Евдокия (7.12.1893–1964, Иерусалим), Владимир (7.6.1902–11.11.1990, Медон, Франция).