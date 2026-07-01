Голицын, Дмитрий Алексеевич

Голи`цын, Дмитрий Алексеевич (15[26].05.1734, вероятно, с. Гореево (Гиреево) Московского уезда — 14[26].03.1803, Брауншвейг) — князь , российский дипломат, ученый-естествоиспытатель, литератор, знаток искусств. Учился в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В 1760 направлен советником посольства в Париж, где был поверенным в делах (1762—1763), полномочным министром (1763—1767). Полномочный министр в Гааге (1769—1782). Дружил с Д. Дидро, был корреспондентом Вольтера, издателем К. А. Гельвеция, сторонником идей экономической школы физиократов. При посредничестве Г. императрица Екатерина II приобрела библиотеку Дидро, художественные коллекции Г. Брюля, Ж. де Жюльена, И. К. Кобенцля, Ф. Троншена, А. Кроза, ныне хранящиеся в Эрмитаже. В обязанности Г. входила также забота о пенсионерах Императорской академии художеств, направляемых учиться за границу. В 1783 вышел в отставку, поселился в Европе, посвятив себя занятиям наукой. Написал ряд трудов по физике, минералогии, экономике, искусствоведению; предложил план ликвидации крепостного права в России. Член-директор Голландского научного общества в Харлеме (1777), почетный член Императорской академии наук и художеств (1778, ныне Российская академия наук), иностранный член ряда других академий, Петербургского Вольного экономического общества (1798), председатель Йенского Минералогического общества (1799—1803). Соч.: De l’esprit des économistes, ou Les économistes justifiés d’avoir posé par leurs principes les bases de la Révolution française. Brunswic, 1796; Lettres sur le servage et le development de la Russie // Politique et économie au temps des lumières. Saint-Étienne, 1995. P. 117—161; Пять писем князя Д. А. Голицына вице-канцлеру А. М. Голицыну (годы с 1767 по 1770) // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1875. Т. 15. С. 626—639; Письма // Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т. 2. С. 33—45. М., 1952. Лит.: Dulac G., Evdokimova L. Po-litique et literature. Correspondance de Dmitri A. Golytsin (1760—1784) // Dix-huitième siècle. Vol. 22. 1990. P. 367—400; Dulac G. Les réferences philosophiques d’un réformateur: Dmitri A. Golitsyn entre Hume et la physiocratie // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 304. Oxford, 1992. P. 917—921; Карп С. Я. Французские просветители и Россия. Исследования и новые материалы по истории русско-французских культурных связей второй половины XVIII века. М., 1998; Его же. Князь Д. А. Голицын и первый каталог живописи Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. LVI. СПб., 2011. С. 60—66; Мозговая Е. Б. Сочинения Д. А. Голицына по вопросам изобразительного искусства // Знаточество, коллекционирование , меценатство . СПб., 1992. С. 11—19; Цверава Г. К. Дмитрий Алексеевич Голицын. Л., 1985.