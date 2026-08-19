Голенищев, Владимир Семенович

Голени`щев, Владимир Семенович (17[29].01.1856, Санкт-Петербург — 09.08.1947, Ницца) — выдающийся востоковед (лингвист и историк); первый отечественный профессиональный египтолог, семитолог, ассириолог, урартолог. Родился в семье преуспевшего купца I гильдии; рано проявил интерес к Востоку, в том числе Египту. Закончил Восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1875—1879) по Европейско-араб­скому разделу со степенью кандидата восточных языков: специализировался по арабскому языку (ученик В. Р. Розена); знал древнееврейский, древнеегипетский, коптский, аккад­ский, ассирийский, урартский. В 1880 определен в Императорский Эрмитаж для составления каталогов древнеегипетских и ассирийских древностей (опубликованы в 1891 и 1897). В 1886—1899 — хранитель отделения египетских древностей; оставил должность «в связи с частыми поездками в Египет» и был причислен (1899—1916) к Министерству императорского двора «с откомандированием для занятий к Эрмитажу»; на всех должностях состоял «без содержания». Блестящую научную деятельность начал со студенческой скамьи: второкурсником выступил на III Конгрессе ориенталистов (Санкт-Петербург, 1876) с докладом о находке в фондах Эрмитажа иератического папируса (как оказалось, со знаменитыми «Поучением Мерикара» и «Пророчеством Неферти»); в 1881 представил на V Конгресс (Берлин, 1881) еще один распознанный им эрмитажный шедевр — «Историю о потерпевшем кораблекрушение». С 1879 Г. регулярно (60 (?) раз) выезжал в Египет; объездил страну, организовал (за свой счет) десятки археологических и эпиграфических изысканий; обнаружил и скопировал, уточнил, перевел и тем ввел в научный оборот ряд ценнейших надписей — из Вади-Хаммамат, Стаб эль-Антар ( надпись Хатшепсут), Телль-эль-Масхута (фрагмент стелы Дария I) и др. Унаследовав огромное состояние, обладая колоссальной эрудицией, страстью к коллекционированию и в совершенстве владея арабским, Г. собрал уникальную коллекцию (на то время лучшую из частных), которую пополнял вплоть до середины 1910-х в Египте, у антикваров в Константинополе, Париже, Санкт-Петербурге. Коллекция включила более 6 тыс. памятников, в основном письменности (среди них Московский медицинский папирус , Гимн царским диадемам; Путешествие Унуамона в Библ Словник Аменемопе и Каппадонии, таблички из дипломатического архива Амарны и древнееврейские, греческие, коптские, арабские и другие рукописи) и изобразительного искусства (статуя Аменемхета III, статуэтки жреца Аменхотепа и его жены Раннаи, 21 фаюмский портрет и другие шедевры). В 1908, оказавшись на грани полного разорения (в результате краха золото­промышленного акционерного общества, пайщиком которого состояла семья, и финансовой деятельности его управляющего-род­ственника) Г. был вынужден продать коллекцию. Г. и его коллеги (Б. А. Тураев, П. К. Коковцов, И. В. Цветаев и многие др.) добивались того, чтобы она осталась в России. В 1909, после долгих колебаний (несмотря на очень умеренную цену и предельно благоприятные условия выплаты), Государственная дума приняла закон о приобретении древностей в казну «с помещением их в Музей изящных искусств императора Александра III» (ныне ГМИИ им. А. С. Пуш- кина), с тех пор они экспонируются в зале , выполненном в виде египет­ского храма. События Первой мировой войны и последовавшей за ней революции (в том числе, видимо, непризнание новым правительством обязательств по выплатам) прервали связь Г. с Россией. Вторую половину жизни он провел за границей: с 1910 в Ницце (на родине жены), с 1921 — в Египте (Каире и Луксоре). В 1923—1928 состоял профессором Каирского университета и Археологической школы в Мунира, заведовал отделом египтологии университета Фуада I в Заафаране, заложив основы академической египтологии и воспитав первое поколение национальных египтологов. Тесно сотрудничал с Каирским музеем: издал (за свой счет) том знаменитого Catalogue générale («Иератические папирусы», ч. 1; 1927); состоял профессором Французского института восточной археологии в Каире. В 1929 Г. вышел в отставку, посвятив себя исследованию главного предмета своих научных интересов — синтаксиса древнеегипетского языка (его незаконченные «Заметки» в 5 частях и другие работы по египетской филологии не изданы; ныне хранятся в его архиве во Франции). Умер в Ницце, похоронен на русском кладбище Кокад. Автор более 50 новаторских исследований, выходивших в Каире и европейских центрах египтологии. Именем Г. названо несколько центров египтологии. К 150-летию со дня рождения Г. (2006) его мраморный бюст был установлен в каирском мемориале Мариэтта — исключительная честь, которой удостоены лишь самые выдающиеся египтологи мира. Соч.: Die Metternichstele in der Originalgrosse. Zum erstеn Mal herausgegeben von W. Golénischeff. Leipzig, 1877; Le papyrus № 1 de St.-Pétersbourg // ZÄS 14, 1876. S. 107—111; Amenemhā III et les sphinx de «San» // RT. 1893.15. P. 131—136; Гиератический папирус из коллекции В. Голенищева, содержащий отчет о путешествии египтянина Уну-Амона в Финикию // Сборник в честь В. Р. Розена. СПб., 1897. C. 45—52, 2 табл.; Les papyrus hiératiques nos 1115, 1116 A et 1116 B de l’Ermitage Impérial à St.-Pétersbourg. St.-Pétersbourg, 1913; Papyrus hiratiques. Fasc. I // Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire nos 5800—58036. Kairo. 1927; Археологические результаты путешествия по Египту зимой 1888—1889 г. // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. 1890.V. Вып. 1. C. 1—30, 5 табл.; Stéle de Darius aux environs de Tell el-Maskhoutah // RdT. 1890. 13. P. 99—109, 1 pl.; Vingt-quatre tablettes cappadociennes de la collection W. Go-lénischeff. St.-Pétersbourg, 1891. Лит.: Струве В. В. 100-летие со дня рождения В. С. Голенищева // Вестник АН СССР. 1957. № 2. С. 130—132; Его же. К столетию со дня рождения В. С. Голенищева // Вестник древней истории. 1957. № 2. С. 3—7; Древний Египет . Сборник статей [в честь В. С. Голенищева]. М., 1960 [с полной библиографией, составленной Т. Н. Савельевой]; Выдающийся русский востоковед В. С. Голенищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных искусств (1909—1912 гг.) // Из архива ГМИИ. Вып. 3. М., 1987; Ходжаш С. И. Отдел Востока Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш- кина // Памятники и люди. М., 2003. С. 3—13; Большаков А. О. Голенищев и мы // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 173—180; Головина В. А. В. С. Голенищев: основные вехи биографии // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 170—173; Российское научное зарубежье: Биобиблиографический справочник / Сост. М. Ю. Сорокина. М., 2011. С. 465—466.