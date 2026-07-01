ГОЛЕМ

ГОЛЕМ - в еврейских фольклорных преданиях, связанных с влиянием каббалы , оживляемый магическими средствами глиняный великан.

Пред­по­сыл­ка­ми для фор­ми­ро­ва­ния пред­став­ле­ний о Големе ста­ли: биб­лей­ский рас­сказ о со­тво­ре­нии Бо­гом Ада­ма, сна­ча­ла вы­ле­п­лен­но­го и лишь за­тем жи­во­тво­рён­но­го вду­вае­мым ды­ха­ни­ем жиз­ни (Быт. 2:7); апок­ри­фические сю­же­ты об ис­по­лин­ском рос­те Ада­ма в его пер­во­на­чаль­ном об­ли­ке и о пре­бы­ва­нии его не­ко­то­рое вре­мя без «ды­ха­ния жиз­ней» и без ре­чи в со­стоя­нии, в ко­то­ром он по­лу­ча­ет от­кро­ве­ние о судь­бах всех по­ко­ле­ний сво­их по­том­ков; осо­бая ве­ра в ма­ги­ко-те­ур­гическую си­лу, за­клю­чён­ную в име­нах Бо­жи­их, а так­же в осо­бую са­кра­мен­таль­ность на­пи­сан­но­го сло­ва.

Со­глас­но ре­цеп­там, наи­бо­лее по­пу­ляр­ным в эпо­ху т. н. прак­ти­че­ской каб­ба­лы (начало Но­во­го вре­ме­ни), что­бы из­го­то­вить Голема, на­до вы­ле­пить из крас­ной гли­ны че­ло­ве­че­скую фи­гу­ру, ими­ти­руя, т. о., дей­ст­вия Бо­га; фи­гу­ра эта долж­на иметь рост 10-лет­не­го ре­бён­ка. Ожив­ля­ет­ся она ли­бо име­нем Бо­жи­им, ли­бо сло­ва­ми «жизнь», «ис­ти­на» (со­ответ­ст­венно евр. חיים ,אמת; сло­во «жизнь» в сим­во­лиз­ме гра­фи­ки про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся еврейскому гла­го­лу מת - «уми­рать»), на­пи­сан­ны­ми на её лбу. Голем не спо­со­бен к ре­чи и не об­ла­да­ет че­ло­ве­че­ской ду­шой, упо­доб­ля­ясь Ада­му до по­лу­че­ния им «ды­ха­ния жиз­ней» (мо­тив пре­де­ла, до ко­то­ро­го че­ло­век мо­жет быть со­пер­ни­ком Бо­га). С другой сто­ро­ны, Голем не­обы­чай­но бы­ст­ро рас­тёт и ско­ро дос­ти­га­ет ис­по­лин­ско­го рос­та и не­че­ло­ве­че­ской мо­щи, по­слуш­но ис­пол­няя по­ру­чен­ную ему ра­бо­ту. Вы­ры­ва­ясь из-под кон­тро­ля че­ло­ве­ка, Голем яв­ля­ет сле­пое свое­во­лие (мо­жет рас­топ­тать сво­его соз­да­те­ля и т. п.).

Пер­вое упо­ми­на­ние о Големе в ев­ропейской литературе со­дер­жит­ся у И. Рейх­ли­на в его сочинении «Об ис­кус­ст­ве каб­ба­ли­сти­ки» («De arte cabbalistica», 1517). К об­ра­зу Голема об­ра­ща­лись Л. фон Ар­ним, Э.Т.А. Гоф­ман и др.; те­ма бун­та ис­кус­ст­вен­но­го соз­да­ния про­тив сво­его твор­ца на­шла во­пло­ще­ние в ро­ма­не М. Шел­ли «Фран­кен­штейн» («Frankenstein», 1818). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное из про­из­ве­де­ний ев­ропейской литературы XX века на этот сю­жет - ро­ман Г. Мей­рин­ка «Го­лем» («Golem», 1915).

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