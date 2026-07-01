ГОЛЕМ
ГОЛЕМ - в еврейских фольклорных преданиях, связанных с влиянием каббалы, оживляемый магическими средствами глиняный великан.
Предпосылками для формирования представлений о Големе стали: библейский рассказ о сотворении Богом Адама, сначала вылепленного и лишь затем животворённого вдуваемым дыханием жизни (Быт. 2:7); апокрифические сюжеты об исполинском росте Адама в его первоначальном облике и о пребывании его некоторое время без «дыхания жизней» и без речи в состоянии, в котором он получает откровение о судьбах всех поколений своих потомков; особая вера в магико-теургическую силу, заключённую в именах Божиих, а также в особую сакраментальность написанного слова.
Согласно рецептам, наиболее популярным в эпоху т. н. практической каббалы (начало Нового времени), чтобы изготовить Голема, надо вылепить из красной глины человеческую фигуру, имитируя, т. о., действия Бога; фигура эта должна иметь рост 10-летнего ребёнка. Оживляется она либо именем Божиим, либо словами «жизнь», «истина» (соответственно евр. חיים ,אמת; слово «жизнь» в символизме графики противопоставляется еврейскому глаголу מת - «умирать»), написанными на её лбу. Голем не способен к речи и не обладает человеческой душой, уподобляясь Адаму до получения им «дыхания жизней» (мотив предела, до которого человек может быть соперником Бога). С другой стороны, Голем необычайно быстро растёт и скоро достигает исполинского роста и нечеловеческой мощи, послушно исполняя порученную ему работу. Вырываясь из-под контроля человека, Голем являет слепое своеволие (может растоптать своего создателя и т. п.).
Первое упоминание о Големе в европейской литературе содержится у И. Рейхлина в его сочинении «Об искусстве каббалистики» («De arte cabbalistica», 1517). К образу Голема обращались Л. фон Арним, Э.Т.А. Гофман и др.; тема бунта искусственного создания против своего творца нашла воплощение в романе М. Шелли «Франкенштейн» («Frankenstein», 1818). Наиболее значительное из произведений европейской литературы XX века на этот сюжет - роман Г. Мейринка «Голем» («Golem», 1915).